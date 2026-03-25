México mantendrá a los médicos cubanos pese a la presión de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum justificó su decisión al señalar que México le da “la mano al que sufre, al que tiene problemas”

"Nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho", dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum

Ciudad de México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles su respaldo a la permanencia de la misión de médicos cubanos en el país, pese a que el Gobierno de Estados Unidos lo ha calificado como trabajo forzado. Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria sostuvo que no cederá ante presiones internacionales, como sucedió con varios países de América Latina, como Honduras y Guatemala, que ya han cancelado recientemente estos programas.

“Nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho. Es decir, es un acuerdo bilateral de mucha ayuda para México”, afirmó. Para justificar su decisión, esgrimió que los médicos cubanos fueron “quienes nos vinieron a ayudar durante la pandemia, en condiciones de mucha dificultad. Hacían falta médicos especialistas y quienes vinieron a ayudarnos fueron los médicos cubanos”.

Sin embargo, durante la pandemia, un reportaje difundido por LatinusUS expuso que los médicos cubanos enviados en la Ciudad de México se limitaron a "tender camas, tomar signos vitales, realizar encuestas, además de pasar esponjas a pacientes para bañarse".

“Se les paga lo que se les tiene que pagar, ellos reciben su salario. No es que vengan aquí y les pague el Gobierno cubano allá lo que quiera”

En ese entonces, el portal mexicano dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola tuvo acceso a 1.000 informes redactados por los mismos sanitarios cubanos, que reconocen que “no tuvieron a su cargo áreas de atención covid ni realizaron ninguna actividad especializada”.

En tanto, Sheinbaum aseguró, asimismo, que los profesionales de la Isla reciben remuneración directa y negó que trabajen bajo esquemas irregulares. “Se les paga lo que se les tiene que pagar, ellos reciben su salario. No es que vengan aquí y les pague el Gobierno cubano allá lo que quiera”, sostuvo, aunque se ha documentado que La Habana se queda entre un 70% y un 95% de lo que un Estado paga por cada trabajador sanitario de la Isla.

“Nosotros damos la mano al que sufre, al que tiene problemas, porque ese es el pueblo de México. Esa es la característica del pueblo de México, personas en pobreza que están dispuestos a ayudar a los demás”, insistió.

Las declaraciones de la presidenta mexicana llegan en un momento en el que la presión diplomática de Estados Unidos está erosionando la influencia exterior de Cuba, que enfrenta el cierre de embajadas y la cancelación de misiones médicas en varios países.

En las últimas semanas, Ecuador y Costa Rica rompieron en la práctica relaciones diplomáticas con Cuba, mientras que países de la región cancelaron sus convenios de servicios médicos tras una fuerte campaña de Washington.

Sheinbaum destacó la “postura distinta” de México, pues aseguró que los médicos cubanos cubren espacios donde no acuden especialistas mexicanos

En este contexto, Sheinbaum destacó la “postura distinta” de México, pues aseguró que los médicos cubanos cubren espacios donde no acuden especialistas mexicanos. Se van “en muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas, ahí están”. No obstante, dijo desconocer la cantidad total de los que integran la misión.

Además, defendió la cooperación científica y médica con la Isla, incluyendo vacunas, como la Abdala, de la cual México es el mayor cliente, aunque una gran cantidad de dosis siguen almacenadas o, en algunos casos, caducadas.

“¿Cómo no vamos a darles oportunidad a un mexicano, una mexicana de que pueda tener acceso a un medicamento o un tratamiento?”, justificó la mandataria.

Aunque no hay un registro oficial actualizado, el Gobierno de México ha otorgado visas temporales a 3.650 sanitarios cubanos en los últimos siete años, según datos ofrecidos por la Cancillería de ese país al diario El Sol de México. Hasta octubre pasado, durante el primer año de la Administración de Claudia Sheinbaum, habían llegado otros 549 especialistas, pero no se detalla su fecha de ingreso ni su ubicación.

También se ha revelado que el Gobierno mexicano ha desembolsado en un año más de 112 millones de dólares para hospedaje, comida y transporte de médicos cubanos. De acuerdo con un reportaje publicado en enero por el medio mexicano Eme Equis, mantener a cada especialista de la Isla tiene un costo anual de 36.235 dólares para las arcas mexicanas.

A esos gastos hay que sumar los salarios de los galenos. Desde julio del año pasado, una fuente de Salud confirmó a 14ymedio que los especialistas tienen sueldos de 50.000 pesos (2.732 dólares mensuales). A aquellos que son enviados a zonas de difícil acceso y lejanas se les otorga un bono de 10.000 pesos (545 dólares), lo cual supone un total de 3.277 dólares. Este dinero es controlado por Neuronic Mexicana, que depende de Neuronic S.A Cuba.