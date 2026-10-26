Una mipyme familiar en Sancti Spíritus lanza su propia marca de ron

La familia Ulloa León tuvo que abandonar parte de su proyecto original por la falta de insumos y ahora busca diversificar su producción.

Para formular el Don Gener, la pequeña empresa Gran Cobaya estableció contratos con entidades estatales que le suministran alcohol derivado de la miel de caña

Madrid/Una mipyme familiar del municipio de Taguasco, en Sancti Spíritus, ha comenzado a comercializar su propio ron refino, bautizado como Don Gener, amparado en su marca registrada Gran Cubaya.

La firma figura en un directorio de empresas cubanas como mipyme privada dedicada a la elaboración de vinos. Según contó su propio fundador, el ingeniero químico Jorge Ulloa León, a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), la decisión de producir y comercializar esta bebida surgió tras no poder acceder a materias primas para producir otros proyectos que tenían previstos inicialmente.

Su historia, tal como la presenta la propia prensa oficialista, evidencia cómo los emprendedores han dependido del arbitrario control estatal. Ulloa León explicó que la familia empezó en 2022 con una “pequeña minindustria” de vinos en su casa, “con surtidos provenientes de un viñedo creado para ello”. El proyecto original incluía la producción de vinos, vinagre, conservas de guayaba y otros alimentos, pero “el deterioro de las condiciones económicas y la falta de insumos”, en especial la escasez de azúcar, su principal materia prima, los dejó sin base para la producción.

Intentaron entonces producir su propia melaza, pero el proyecto fue denegado porque, como mipyme, no podían poseer tierras para cultivar caña, según relató el propio ingeniero químico. Ahora, explica, con la apertura de las recientes 176 medidas económicas aprobadas en junio, pudieron establecer contratos con entidades productoras de alcohol derivado de la miel de caña de azúcar y formular el ron Don Gener, nombrado así en honor al padre de Ulloa, “la máxima inspiración de estos emprendimientos”.

Su historia, tal como la presenta la propia prensa oficialista, evidencia cómo los emprendedores han dependido del arbitrario control estatal

El ron refino Don Gener tiene 34 grados y se envasa en pomos plásticos de 750 mililitros o un litro, según la preferencia del cliente. El refino es un ron ligero sin añejar, de sabor intenso y elaboración más sencilla que la del ron envejecido. Es un aguardiente típico de Cuba cortado con alcohol de caña de alta graduación para dejarlo ligero, puro y blanco. Ulloa León explicó a ACN que la capacidad de producción de su laboratorio es de mil litros diarios. Los primeros lotes se han destinado a los negocios gastronómicos de Taguasco y otros municipios de la provincia.

El mercado del ron en Cuba está dominado totalmente por las empresas estatales en asociación con compañías extranjeras. Una de las principales foráneas es la francesa Pernod Ricard, que en 1993 se asoció con Corporación Cuba Ron, para fundar Havana Club International y comercializar la marca en el mercado internacional. En 2013, la británica Diageo se sumó a la misma corporación estatal para fundar Ron Santiago, la competidora de Havana Club.

Esta producción nacional de bebidas alcohólicas arrastra dificultades desde hace años, entre otras razones, por la crisis de la industria azucarera cubana. Las marcas como Havana Club se han visto obligadas a apostar mayoritariamente por los productos premium y la exportación al mercado internacional, lo cual limita el acceso de los cubanos al ron de su propio país. Ante los elevados precios, los consumidores de la Isla han optado por las bebidas alcohólicas importadas, que se ofertan en valores más asequibles, como el vodka. La demanda de estas bebidas se refleja en la importación de grandes cargamentos: hace pocos días se informó de un nuevo envío de 55 toneladas de licor de vodka desde Venezuela a Cuba.

El mercado del ron en Cuba está dominado totalmente por las empresas estatales en asociación con compañías extranjeras

La nota oficial no menciona el precio del ron Don Gener o si se vende en pesos o en divisas, pero continúa celebrando las medidas aperturistas como la solución que le ha permitido la mipyme Gran Cubaya ampliar la gama de sus formulaciones, ahora que han podido actualizar las certificaciones y, según la agencia oficialista, cuentan con un suministro estable de materias primas, principalmente de alcohol.

La mipyme prevé ahora aumentar sus propuestas productivas. "Teniendo en cuenta las capacidades de nuestra bodega y el óptimo uso de los toneles de roble, pensamos ya en un ron añejo y en otra bebida ligera de gran aceptación, como la crema de vie”, explicó Ulloa León, y añadió que sus producciones tienen como primer objetivo el desarrollo local. Puso como ejemplo la intención de “reanimar” El Pollito, un centro gastronómico de la región que hace unos años gozaba de popularidad pero ahora está prácticamente cerrado.

Otros proyectos del negocio familiar incluyen un jardín de flores ornamentales, ya en funcionamiento, y un cultivo de plantas medicinales que todavía se encuentra en desarrollo. Según la agencia oficialista, los vinos de Gran Cubaya han sido celebrados por su calidad en certámenes nacionales e internacionales, aunque la nota no precisa cuáles.

En junio de 2026, el Gobierno cubano presentó un paquete de 176 medidas económicas, que reduce trabas administrativas, amplía las actividades permitidas a los negocios privados y favorece las relaciones comerciales entre empresas estatales y no estatales, ante las dificultades del sistema público para garantizar suministros.

Muchos ejemplos muestran cómo las mipymes se han convertido recientemente en el único salvavidas de empresas estatales cubanas

Desde que se anunciaron las medidas, el Gobierno presume de un crecimiento acelerado del sector privado. El primer ministro, Manuel Marrero, aseguró el 2 de octubre en el podcast del presidente Miguel Díaz-Canel que en tres meses posteriores a la aplicación de las reformas se aprobaron 3.600 nuevas mipymes. También admitió la distancia que existe entre las implementaciones y la experiencia de los ciudadanos: “Aún esos resultados no se aprecian en la calidad de vida de la población”.

Muchos ejemplos muestran cómo las mipymes se han convertido recientemente en el único salvavidas de empresas estatales cubanas. En Artemisa, el complejo turístico de Soroa espera ser revitalizado con ayuda del sector privado. La prensa de Las Tunas habló también este mes de la recuperación de la vieja estación de ferrocarril en coordinación con una mipyme, que resucitará reconvertida en terminal intermodal para trenes, ómnibus y camiones, con solinera incluida. Una empresa privada de Ciego de Ávila abastece la heladería Coppelia de Sancti Spíritus. Por otra parte, en Pinar del Río, las donaciones de mipymes ayudan a los hospitales del Estado. Lo mismo ha ocurrido en el sector alimentario con la Empresa Avícola Artemisa y la mediana empresa no estatal Don Pereda, que se han unido como asociación para refundar la granja José Antonio Labrador.

Durante años, el sector privado tuvo que sortear las trabas impuestas por el control estatal, y solo recientemente el Gobierno ha empezado a reivindicar su papel en la economía, con las nuevas reformas. Pero la dependencia de las empresas estatales respecto a los negocios privados ya era visible desde antes. Un ejemplo es la mipyme OnBazar, que desde 2024 contribuye a mantener la producción de embutidos de la estatal Cárnica Venegas, en Pinar del Río, mediante la importación de materias primas.

Para un negocio como el de los Ulloa León, el panorama incluye una inflación galopante, la escasez de materias primas, las dificultades para garantizar suministros estables y un mercado interno con una capacidad de compra cada vez más limitada. A estos obstáculos se suma la crisis energética y la escasez de combustible, que encarecen la producción y dificultan mantener una oferta regular.