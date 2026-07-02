La mipyme PedroCarr vende en euros desde el exterior los pasajes de Viazul

En una ciudad golpeada por la crisis del transporte, el flamante ómnibus de PedroCarr no pasa inadvertido.

Mientras conseguir algún transporte en pesos es una odisea, la empresa privada ofrece rutas por toda la Isla a quienes puedan pagar en divisas

La Habana/Un ómnibus de PedroCarr de gran porte y con la marca de la empresa visible en uno de sus laterales, dejaba con la boca abierta este jueves a los transeúntes de Centro Habana. En mitad de la crisis del transporte, ver cargar equipajes e inminentes pasajeros es poco menos que un milagro.

La mipyme PedroCarr acaba de abrir una vía mucho más expedita para quienes pueden pagar desde el extranjero. Este miércoles, la empresa privada estrenó una plataforma digital para reservar viajes interprovinciales, traslados a hoteles y servicios desde los aeropuertos cubanos, con tarifas expresadas en euros.

“Viaja en Cuba junto a nosotros”, anuncia la empresa privada en una campaña difundida en redes sociales. Desde su nueva página web, PedroCarr promete reservas “rápidas y seguras”, alquiler de ómnibus para excursiones y eventos, además de conexiones entre las principales ciudades y destinos turísticos de la Isla.

La firma asegura que sus servicios habituales en moneda nacional seguirán funcionando “con las mismas condiciones y accesibilidad de siempre”. Sin embargo, el lanzamiento apunta de manera evidente a los cubanos emigrados que pagan los viajes de sus familiares y a los turistas extranjeros, dos grupos con acceso a divisas en un país donde el salario medio estatal apenas alcanza para cubrir una fracción del precio de cualquier trayecto vendido en euros.

PedroCarr ofrece la descarga de un tarifario de 28 páginas identificado expresamente como “Tarifas servicio Viazul”

Lo más llamativo no está únicamente en el anuncio, sino en los documentos alojados en la propia web. PedroCarr ofrece la descarga de un tarifario de 28 páginas identificado expresamente como “Tarifas servicio Viazul”, con trayectos desde aeropuertos, capitales provinciales, hoteles y polos turísticos de todo el país.

Desde la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, por ejemplo, un traslado hasta La Habana Vieja cuesta 10 euros. El viaje hasta Las Tunas aparece en 44 euros, Holguín en 50, Santiago de Cuba en 60 y Baracoa en 74. Las cantidades incluyen dos maletas y varían para niños, viajes de ida y vuelta y recorridos multidestino.

El documento es prácticamente idéntico al utilizado por Viazul, el servicio de la estatal Empresa de Ómnibus Nacionales orientado tradicionalmente al turismo y a los pasajeros que pagan en moneda extranjera. PedroCarr no explica en su anuncio si actúa como intermediaria, agencia comercializadora o transportista contratada por Viazul, ni qué parte del importe queda en manos de la mipyme.

La plataforma se presenta como un sistema de gestión y reserva de transporte por ómnibus, pero el despliegue de rutas ofrecido abarca prácticamente toda la geografía nacional, desde Viñales hasta Baracoa, además de aeropuertos, cayos y complejos hoteleros.

PedroCarr no es una empresa recién creada. El Ministerio de Economía y Planificación la incluyó en sus listados oficiales de nuevos actores económicos como una mipyme privada del municipio de Las Tunas dedicada a la transportación terrestre de pasajeros. Fue autorizada en 2022, durante la primera gran oleada de pequeñas y medianas empresas aprobadas por el Gobierno.

En febrero de este año, la flota propia de la empresa estaba compuesta por diez ómnibus Yutong y siete microbuses Foton, así como otros 17 vehículos arrendados

Detrás del negocio está Pedro Yosvany Carbonell Fernández, conocido como El Chino. El periódico oficial 26, de Las Tunas, lo identificó en 2022 como administrador de la entonces llamada Pedrocar y Socio y situó el inicio del proyecto el 8 de mayo de ese año. Su objetivo inicial era mover pasajeros entre Las Tunas y La Habana.

Una publicación de Prensa Latina de febrero de este año lo menciona ya como presidente de PedroCarr y señala que la empresa cubría las rutas La Habana-Puerto Padre y La Habana-Las Tunas con tarifas en pesos. Para la adquisición de sus ómnibus, la mipyme privada contó con un contrato de financiamiento de una entidad española no identificada, gestionado a través de la Consultoría Internacional. PedroCarr trabajaba además con proveedores extranjeros como la china Yutong Bus y la mexicana Sunshine Best.

En esa fecha, la flota propia de la empresa estaba compuesta por diez ómnibus Yutong y siete microbuses Foton. A esos 17 vehículos se sumaban otros 17 arrendados a la estatal Empresa de Ómnibus Nacionales, de modo que PedroCarr tenía entonces 34 medios bajo su gestión. El lanzamiento de una plataforma que ofrece conexiones por toda la Isla apunta ahora a un crecimiento de sus operaciones.

El servicio existe, el ómnibus y el combustible aparecen sin problemas y la reserva puede hacerse sin largas colas... pero en euros

La expansión de la empresa privada ha ocurrido, por tanto, de la mano de las instituciones públicas. PedroCarr ha comercializado capacidades mediante las terminales estatales y ha operado en un sector en el que la falta de combustible, piezas de repuesto y vehículos mantiene paralizadas numerosas rutas estatales.

Para un cubano residente en la Isla, 44 euros por un viaje desde el aeropuerto de La Habana hasta Las Tunas equivalen a decenas de miles de pesos en el mercado informal. Para un familiar que paga desde Miami o Madrid, en cambio, puede resultar una solución rápida ante la imposibilidad de encontrar pasajes estatales.

Esa diferencia resume el rumbo que ha tomado buena parte de la economía cubana. El servicio existe, el ómnibus y el combustible aparecen sin problemas y la reserva puede hacerse sin largas colas, pero siempre que alguien, casi siempre desde fuera, disponga de euros.