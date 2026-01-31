La mortalidad infantil en La Habana se dispara a 14 por mil nacimientos, la más alta del país

La Habana/La mortalidad infantil en La Habana registró un aumento dramático en apenas un año, al pasar de 10,2 por cada 1.000 nacidos vivos en 2024 a 14 en 2025.Esta cifra, la más alta del país, fue reconocida este viernes por el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista, Liván Izquierdo Alonso durante el último encuentro del Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido. En mitad de su informe, en el que habló de sobrecumplimiento de ventas netas y utilidades empresariales, soltó de manera discreta este estrepitoso dato que demuestra el colapso en materia sanitaria en la que se encuentra sumido el país.

La revelación, aunque breve, dejó entrever la magnitud del problema. Durante su intervención, Izquierdo intentó matizar la cifra entre los datos de que hay un 4% más de consultorios médicos de la familia en la capital que el año pasado, un avance que en teoría debería acercar la atención sanitaria a la población, pero que en la práctica no logra compensar el crecimiento de la mortalidad.

El año pasado, la epidemia de chikunguña y dengue, colapsó el sistema sanitario de la Isla, cobrándose la vida de 8.500 personas, en su gran mayoría menores de edad. Estas enfermedades provocadas por arbovirus, que en condiciones normales presentan una mortalidad relativamente baja, se convirtieron en una amenaza mayor debido a las condiciones higiénicas, sanitarias y de alimentación deterioradas en el país. La combinación de brotes epidémicos, falta de recursos médicos, insuficiencia en medicamentos y la vulnerabilidad nutricional de muchos niños generó un escenario que las autoridades reconocen ahora como una situación de emergencia sanitaria nunca antes vista desde 2021, el año más crítico del covid en Cuba.

Hace apenas un mes, al terminar el año 2025, el Ministerio de Salud Pública anunciaba el preocupante aumento de la mortalidad infantil en Cuba, que pasó de 7,1 a 9,7 muertes por cada mil nacidos vivos en un solo año, cifras que ya advertían sobre la aceleración de la crisis en todo el país. En el caso de la capital, las cifras se dispararon de 10,2 a finales de 2024 hasta 14 muertes por cada mil nacidos en 2025, un salto que refleja una tendencia alarmante. Desde 2020, la capital se mantiene por encima de la media nacional.

A esta preocupante situación se suma la baja natalidad: el año pasado cerró con 3.108 nacidos menos que en 2024, mientras que el éxodo masivo que, según el demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos, habría reducido la población de la Isla en un 24% en apenas cuatro años, contribuye a cambiar la estructura demográfica del país. La Isla envejece poco a poco; más de un tercio de los habitantes tienen más de sesenta años, y los jóvenes representan una proporción cada vez menor de la población cubana –son los que más emigran–, una realidad que también influye en la dinámica social y sanitaria del país.

Esta crisis sin precedente es cada vez más imposible de maquillar para el régimen, que hasta hace pocos años presumía de ser un referente en materia sanitaria en la región. En 2018, el país registró una tasa de mortalidad infantil de 3,9 por cada 1.000 nacidos vivos, aunque varios expertos pusieron en duda la veracidad del dato, que era de lejos el mejor del continente americano. En cualquier caso, el contraste con las cifras de 2025 resalta la brutal degradación de la situación sanitaria en menos de una década.