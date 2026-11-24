El antiguo guerrillero, fallecido a los 97 años, tuvo varios cargos en los años 60, pero desapareció luego de la vida pública

La Habana/Delio Gómez Ochoa, comandante del Ejército Rebelde cubano y uno de los pocos sobrevivientes de la expedición armada que intentó derrocar a Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, murió este martes en La Habana a los 97 años. Su fallecimiento fue confirmado al diario dominicano Acento por Omar Ventura, amigo del antiguo combatiente. Con su muerte desaparece una figura cuya biografía estuvo marcada por la lucha contra dos dictaduras, las torturas sufridas en prisión y una prolongada cercanía al poder que también despertó cuestionamientos.

Nacido el 16 de septiembre de 1929 en Cacocum, Holguín, Gómez Ochoa se incorporó a la lucha contra Fulgencio Batista y llegó a convertirse en uno de los hombres de confianza de Fidel Castro. En 1958, después del fracaso de la huelga general del 9 de abril, fue enviado a La Habana para reorganizar las estructuras clandestinas del Movimiento 26 de Julio. Viajó con documentos falsos, bajo el nombre de Marcos Martínez Navarro, y se hizo pasar por mecánico de ómnibus.

Meses después recibió el mando del IV Frente Oriental Simón Bolívar. Tras el triunfo revolucionario de enero de 1959, fue designado jefe del Regimiento de Holguín, cargo que desempeñó hasta febrero de ese año.

Su participación en la expedición contra Trujillo constituye el episodio más conocido de su trayectoria. Gómez Ochoa intervino en la preparación de los combatientes que se entrenaron en el campamento de Mil Cumbres, en Pinar del Río, antes de partir hacia República Dominicana.

Fue apresado y trasladado a varios centros de detención, incluida la temida cárcel de La 40, donde sufrió torturas que le dejaron secuelas permanentes

La operación, iniciada el 14 de junio de 1959 con el aterrizaje de un contingente en Constanza y continuada con desembarcos en Maimón y Estero Hondo, terminó en una derrota militar. Las fuerzas trujillistas persiguieron a los expedicionarios, muchos de los cuales fueron asesinados o capturados.

Gómez Ochoa estuvo entre los sobrevivientes. Fue apresado y trasladado a varios centros de detención, incluida la temida cárcel de La 40, donde sufrió torturas que le dejaron secuelas permanentes.

Fidel Castro junto a Delio Gómez Ochoa (d.) en Holguín, el 3 de enero de 1959. / Archivo histórico

En una entrevista publicada por Diario Libre en junio de 2026, recordó las descargas eléctricas, las quemaduras y las uñas arrancadas con alicates. Permaneció encarcelado hasta el 9 de junio de 1961, pocos días después del asesinato de Trujillo.

Con los años, el antiguo comandante reconocería que la expedición había estado marcada por graves errores de organización y preparación. La falta de disciplina, las dificultades del terreno y la descoordinación entre los grupos contribuyeron al fracaso de una operación que, pese a su desenlace, terminó convertida en símbolo de la resistencia antitrujillista.

República Dominicana le concedió la nacionalidad por naturalización privilegiada en 1997, durante el Gobierno de Leonel Fernández, y lo distinguió con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella. También recibió pensiones estatales y fue homenajeado en numerosas ocasiones como héroe de la lucha contra la dictadura.

La crítica no cuestionaba su valentía durante la expedición de 1959, sino el uso de su prestigio histórico para intervenir en favor de un dirigente político cuestionado

Sin embargo, su relación con la política dominicana no se limitó a los reconocimientos históricos.

En 2012, cuando crecían las protestas contra la corrupción y la impunidad durante la etapa final del Gobierno de Leonel Fernández, Gómez Ochoa participó en un autodenominado Bloque Histórico Patriótico que salió en defensa del mandatario.

El escritor cubano Camilo Venegas cuestionó duramente aquella intervención en un artículo publicado por Acento, titulado Delio Gómez Ochoa, el héroe que no se murió a tiempo.

Venegas describió al antiguo guerrillero sentado junto a Fernández, respaldando al poder frente a los manifestantes. El articulista contrastó esa imagen con una fotografía histórica en la que Gómez Ochoa, prisionero de Trujillo, era obligado a reconocer el cadáver de su compañero Enrique Jiménez Moya.

La crítica no cuestionaba su valentía durante la expedición de 1959, sino el uso de su prestigio histórico para intervenir en favor de un dirigente político cuestionado.

En aquella controversia, Gómez Ochoa llegó a reclamar una movilización contra quienes calificó de "delincuentes de la política", en declaraciones recogidas por Venegas. El episodio mostró una faceta menos difundida del combatiente: su disposición a participar en disputas políticas contemporáneas, incluso cuando ello significaba enfrentarse a sectores que protestaban contra el Gobierno.

Gómez Ochoa llegó a reclamar una movilización contra quienes calificó de "delincuentes de la política", en declaraciones recogidas por Venegas

Después de regresar de las cárceles dominicanas, Gómez Ochoa volvió a incorporarse a las tareas y campañas oficiales. Durante la Crisis de los Misiles de 1962 recibió el encargo de organizar batallones de defensa antiaérea integrados por estudiantes universitarios. Posteriormente dirigió la Empresa del Mármol, una responsabilidad administrativa que contrasta con su pasado guerrillero.

Las biografías oficiales apenas precisan qué otras funciones desempeñó durante las décadas siguientes, cuándo abandonó las responsabilidades militares o qué papel tuvo en las estructuras políticas y económicas del régimen cubano. Ese silencio resulta llamativo en una figura cuya participación en los acontecimientos anteriores a 1959 y en la expedición dominicana ha sido documentada con abundancia. Su nombre apenas se menciona en los medios oficiales tras su retorno a la Isla, un mutismo apenas roto este martes para difundir su obituario.

Gómez Ochoa mantuvo hasta sus últimos años una relación estrecha con República Dominicana. En 2022 fue recibido por el presidente Luis Abinader y en 2025 obtuvo otro reconocimiento de la Cámara de Diputados. En junio de 2026 todavía concedía entrevistas sobre su experiencia en las montañas dominicanas y las torturas sufridas durante el cautiverio.

Su testimonio quedó recogido en La victoria de los caídos, publicado en 1998, y en La suerte de sobrevivir, obra del periodista cubano Wilmer Rodríguez Fernández presentada en 2026.