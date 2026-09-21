Muere de un disparo un joven de 18 años durante el Servicio Militar en Manzanillo

Hubo varios uniformados en las inmediaciones de la casa donde tuvo lugar el velorio del joven

Las versiones sobre el deceso de Yandiel Jurado coinciden en que fue un accidente, pero difieren sobre quién manipulaba el arma

La Habana/Yandiel Jurado, un joven de 18 años que cumplía el Servicio Militar Activo (SMA) en Manzanillo, provincia de Granma, murió de un disparo en circunstancias aún no precisadas. Alfredo González –padre de otro recluta muerto en 2021 en Matanzas y que desde entonces ha denunciado casos similares– aseguró en Facebook que el disparo fue accidental y se produjo cuando un compañero de la víctima jugaba con el fusil.

“La causa fue que a un amigo jugando con el fusil se le fue un disparo y le dio por la frente. Él estaba hablando con la novia por teléfono y ella sentía cuando él le decía que no jugara más y sintió el disparo”, declaró González al medio independiente.

También aseguró a ADN Cuba que el otro recluta se encuentra detenido y que, según la información que ha recibido, intentó quitarse la vida después del incidente. Las autoridades militares no se han pronunciado sobre el caso.

Una segunda versión coincide con la de Alfredo González: que el arma la portaba otro recluta, a quien se está investigando

Sobre el caso también informó el comunicador cubano residente en EE UU Niover Licea, a través de su página de Facebook Nio Reportando un Crimen. Tras publicar un primer mensaje apuntando a que la propia víctima manipulaba el arma cuando esta se disparó, dio una segunda versión que coincide con la de Alfredo González: que el arma la portaba otro recluta, a quien se está investigando.

En los testimonios difundidos en las redes tras su muerte, amigos y conocidos se refirieron a Jurado por su apodo, Ricky, y lo describieron como un joven “tranquilo, alegre, buen amigo, amante de la música y el baile”, que “no acostumbraba a involucrarse en problemas”.

El velorio de Jurado se realizó en la vivienda familiar en Manzanillo. Una fotografía difundida por Niover Licea muestra a varios uniformados en las inmediaciones de la casa donde tenía lugar la despedida del joven. Una fuente del perfil aseguró además que había agentes vestidos de civil en la zona.

Según ese testimonio, la presencia policial y militar buscaba evitar que familiares y asistentes grabaran, ofrecieran declaraciones o contactaran con medios independientes. Licea aclaró que este último señalamiento procedía del reporte de su colaborador y que no podía determinarse únicamente a partir de la fotografía.

La presencia policial y militar buscaba evitar que familiares y asistentes grabaran, ofrecieran declaraciones o contactaran con medios independientes

En los comentarios a la publicación, González cuestionó la presencia de oficiales y aseguró que a los compañeros de Jurado en el SMA no se les permitió acudir al velorio. Leonardo Cedeño Rosabal, cuyo comentario sugiere que era amigo de Yandiel y también recluta, escribió: “De madre, mi hermano. Aquel día cuándo, salíamos de pase, dijimos: esto pasa y después que esto pase íbamos a celebrar”. Más adelante se despidió de él: “Siempre estarás conmigo, mi negro”.

La muerte de Yandiel Jurado se suma a los al menos 97 fallecimientos de reclutas documentados entre 2001 y 2026 por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. De ellos, 33 fueron suicidios, 25 “negligencias graves” y 22 accidentes.

Entre los casos más recientes están el de Dailier Rodríguez Tamayo, de 19 años, muerto de un disparo en marzo mientras cumplía el servicio militar en La Habana, y el de Antonio Alejandro Ressi Roque, de 18, cuya madre continúa reclamando explicaciones sobre su muerte en 2025.