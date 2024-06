Mueren tres miembros de una familia en el incendio de una 'motorina' en La Habana

La Habana/Tres personas de una misma familia murieron en la madrugada del domingo al lunes en el incendio de su domicilio, provocado por una moto eléctrica. El suceso tuvo lugar en la calle 62A, entre 23 y 25, en el barrio de Buenavista del municipio habanero de Playa, y fue reportado en redes sociales. Las víctimas fueron identificadas como Ghislen, su esposo, Víctor, y su hijo José, de 21 años, quien estudiaba en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae).

“Los que había dentro de esa casa eran una verdadera familia. No por ser mi sobrina, esposo e hijo, sino por su calidad humana. Muchachos graduados y con mucho carisma, una parte que ya no es muy común, gente honrada y luchadora”, escribió Longobardo Delgado. “Efectivamente quizás murieron por inteligencia de personas que no tienen el menor sentido humano y de responsabilidades. A quién se le reclama eso de todas forma nadie ni nada va a reparar el daño de esta ausencia”.

Según dijeron los vecinos, los bomberos, que tienen una estación a menos de un kilómetro, el Comando 8, tardaron 45 minutos en llegar al lugar para apagar las llamas. “Los vecinos hicieron todo lo posible por rescatarlos, pero no pudieron romper las rejas de la puerta y las ventanas”, asegura una publicación. “Fueron corriendo hasta los bomberos”, pero “estos dijeron que no podían ir al lugar sin ser avisados por el puesto de mando”.

"La primera llamada entró a las 2:34 am, a las 2:35 am se le dio salida a los carros y antes de las 2:46 am ya el camión estaba ahí"

Darmir Urdanivia abunda: “No solo los bomberos, la ambulancia tampoco llegó nunca. Al muchacho, que era mi amigo y hermano, que cuando lo sacaron todavía estaba vivo, se lo tuvieron que llevar en una patrulla. Si hubieran llegado a tiempo los bomberos y hubiera habido una ambulancia en el lugar, él se hubiera podido salvar”.

Sin embargo, la bombero Claudia Brizuela Galindo asevera que esto no es cierto. “Que fueron al comando y no quisieron ir, ¡¡jamás!!! A nadie con dos dedos de frente se le ocurre creerse eso”. Y explicó: “La primera llamada entró a las 2:34 am, a las 2:35 am se le dio salida a los carros y antes de las 2:46 am ya el camión estaba ahí”. Además, reclama: “Cuando llegaron, una vez más, como siempre, la población no dejaba trabajar (ya sea por ayudar o lo que fuere). A todo esto sumarle que lo primero que dijeron, cuando entraban las llamadas era que estaban intentando apagar y no podían. Por favor, antes de intentar hacer cualquier cosa lo primero que se debe hacer es llamar a los bomberos, no somos adivinos, no tenemos cómo saber que sucede algo si usted no llama”.

El incendio de motorinas es un fenómeno que ha enlutado a numerosas familias cubanas. Uno de los más trágicos ocurrió en Centro Habana, hace justamente un año, y en él murieron siete miembros de una misma familia, dos de ellas niños.

Entre enero y junio del pasado año, la última vez que la prensa oficial ofreció cifras, fueron sofocados en toda la Isla 300 fuegos provocados por baterías de motos eléctricas, y para esa fecha alcanzaron los más de 3.000 casos desde 2019, según el teniente coronel Eleser Meneses Herrera, jefe del Cuerpo de Bomberos de Villa Clara.