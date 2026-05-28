Dos muertos y 13 lesionados en un accidente en Quemado de Güines

Versiones difundidas en redes sociales señalan que los fallecidos serían dos jóvenes de 22 y 18 años y que tres de los heridos estarían graves.

El vehículo, un ZIL-130 con matrícula estatal, había salido de Santa Clara con destino a la comunidad de Riquelme

La Habana/Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves en la carretera de Corralillo, en la zona de Finca Santa Teresa, municipio villaclareño de Quemado de Güines, dejó dos fallecidos y 13 lesionados, según informó la emisora provincial CMHW, que citó fuentes del Ministerio del Interior.

El vehículo siniestrado fue un camión ZIL-130, con matrícula W009204, que había salido de Santa Clara con destino a la comunidad de Riquelme. De acuerdo con la información preliminar divulgada por el medio oficial, el chofer habría perdido el control del vehículo, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Santa Clara y Sagua la Grande. Hasta el momento no se ha publicado una lista oficial con los nombres de los fallecidos ni de los lesionados, ni un parte médico detallado sobre el estado de cada paciente. Versiones difundidas en redes sociales señalan que los fallecidos serían dos jóvenes de 22 y 18 años y que tres de los heridos estarían graves.

El siniestro se produce en una de las provincias que, según los propios reportes nacionales, ha mostrado un aumento en la cifra de fallecidos por accidentes en lo que va de año. En el primer trimestre de 2026, Cuba registró 1.234 accidentes de tránsito, con un saldo de 153 muertos y 1.154 lesionados, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial. Aunque el número total de accidentes disminuyó frente al mismo período del año anterior, las autoridades reconocieron incrementos de fallecidos en Las Tunas, Sancti Spíritus, La Habana, Villa Clara y Guantánamo.

Todo esto ocurre en medio de una crisis energética que ha paralizado una parte considerable del transporte en Cuba

El informe oficial atribuyó las principales causas de los siniestros a la falta de atención al conducir, el irrespeto al derecho de vía y el exceso de velocidad. También señaló que motos, ciclomotores, triciclos eléctricos y peatones estuvieron involucrados en el 74% de los hechos registrados entre enero y marzo. El sector estatal, por su parte, aparece implicado en la mitad de los accidentes y en el 86% de los casos con consecuencias graves.

Otros accidentes masivos han marcado el año. El 12 de febrero, un ómnibus Diana que viajaba de La Habana hacia el oriente del país se accidentó cerca del puente de Zaza, en la Autopista Nacional, con saldo preliminar de cuatro fallecidos y 16 lesionados, dos de ellos críticos. A inicios de mayo, otro ómnibus Yutong que cubría la ruta La Habana-Guantánamo volcó en el tramo conocido como Puente de las Cajas, entre los kilómetros 172 y 176, en Aguada de Pasajeros. En ese hecho murió Lorena Isabel Hernández Bassa, de 34 años, y otras 47 personas resultaron lesionadas.

Cuba cerró 2025 con 7.538 accidentes, 750 fallecidos y 6.718 lesionados, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad Vial publicadas por Granma. Ese balance representó 112 muertos más que en 2024. Todo esto ocurre en medio de una crisis energética que ha paralizado una parte considerable del transporte en Cuba y ha agravado las dificultades de movilidad en todo el país.