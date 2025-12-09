Se multiplican las protestas nocturnas contra los apagones de más de 12 horas en Cuba

El oficialismo afirma que la población solo expresa su inquietud por el problema de suministros y no es una protesta contra el Gobierno.

En Marianao incendian desechos para bloquear una calle; manifestaciones en San Miguel del Padrón, Diez de Octubre, Alamar y Regla, además de Las Tunas y Baracoa, en el oriente del país

La Habana/Las calles de Marianao, en La Habana, se llenaron este lunes de indignados por más de 12 horas de apagón. Una decena de videos han dejado testimonio del malestar de una población cansada que ayer enfrentó una noche más con “insuficiente capacidad de generación”, como denominó el periodista Bernardo Espinosa el déficit del 61% de la producción eléctrico nacional para la noche (más de 2.000 megavatios para una demanda de 3.300 MW).

Omar Ramírez Mendoza, ingeniero de la Unión Eléctrica, explicó en el Noticiero Estelar que tres de las cuatro mayores unidades del sistema eléctrico nacional (SEN) estaban “fuera de la generación base” y un total de diez, entre averiadas y recibiendo mantenimiento, que tampoco prestaban servicio. A ello se une la falta de disponibilidad de unos 1.000 MW en generación distribuida. Un panorama que lleva meses instalándose en la Isla, pero que aqueja como nunca a la capital, más propensa al estallido.

La tensión más alta se vivió en Zamora, uno de los barrios más pobres de Marianao, donde no solo se vieron y oyeron golpes con cazuelas, sino que se encendieron fogatas improvisadas en medio de la calle, se derribaron contenedores de basura y se profirieron gritos que dejaban ver el hartazgo de la población. La policía no tardó en acudir a la zona de las protestas, y aunque no hubo enfrentamientos ni detenciones en el primer momento, no fueron pocos los que especularon con que haya arrestos posteriormente.

“Normal, el mismo círculo vicioso: ahora cogen a tres o cuatro cabecillas, [porque] los barrios están llenos de segurosos, y el apagón le da plata al régimen, que se ahorra miles de dólares con los cortes eléctricos, y también a los chismosos de las redes sociales, desvergonzados que andan lucrándose con las desgracias del pobre pueblo cubano”, escribió un usuario en redes sociales.

Algunos videos dejan ver cómo en el curso de las protestas, la luz acaba llegando a la zona. “Funcionó”, escribe un usuario que ha compartido imágenes del momento. “No funcionó. Ellos saben cómo mantener contentos a los esclavos. Dale un par de horas de corriente”, respondía otro.

Las protestas se propagaron a otros municipios, entre ellos San Miguel del Padrón, Diez de Octubre, Alamar y Regla, donde también se escucharon gritos contra el abandono de la población por la carencia no solo de luz, también de agua y saneamiento.

El malestar es creciente en un momento en que, a poca distancia, se está celebrando el Festival de Cine, en El Vedado, donde se intenta mantener la normalidad. Los habaneros han expresado su descontento por ver cómo las luces alumbran los cines del evento mientras ellos tienen sus casas en permanente apagón. “En El Vedado hay luces, música, pantallas. En mi casa, ni para cargar el teléfono”, decía una vecina a este diario el fin de semana. En realidad, no es más que un espejismo. Más de una proyección se ha quedado a medias por un repentino apagón.

Así las cosas en la capital, el oriente del país se encontraba en peor situación. Desde Bayamo, una usuaria en redes sociales afirmaba que hacía más de 20 horas que no había corriente, facilitando además los robos y la propagación de los virus, con los mosquitos activos en la oscuridad. “Debería de ser el país entero, ya es demasiado el abuso que tiene esto descarado con el pueblo”, clamaba.

Las protestas llegaron también a Baracoa, en Guantánamo, donde ha sido una cuenta oficialista quien más eco se ha hecho del suceso, precisamente para afirmar que se trató de una concentración espontánea “para expresar inquietudes relacionadas con el abasto de agua y el servicio eléctrico, ambos afectados por causas conocidas y de carácter objetivo”.

La cuenta sostiene que las autoridades dialogaron con la población, que no profirió “ninguna consigna ofensiva” y que, tras ello, los vecinos se retiraron “pacíficamente”

La información, difundida por la cuenta Primera Trinchera, argumenta que no se trata de una protesta contra el Gobierno, como “algunos medios y perfiles vinculados a la propaganda anticubana han difundido” para “sembrar la desconfianza, fomentar el desorden y crear una imagen de caos que no se corresponde con la realidad”. La cuenta sostiene que las autoridades dialogaron con la población, que no profirió “ninguna consigna ofensiva” y que, tras ello, los vecinos se retiraron “pacíficamente”. “La población baracoense, caracterizada por su civismo y apego a la Revolución, no se deja arrastrar por esas campañas de humo ni por quienes viven del desprestigio y la mentira”, han escrito.

En Las Tunas, vecinos del barrio de El Marañón de Yarigua salieron el sábado a la calle, gritando con cazuelas "¡Horario de corriente! ¡El pueblo se respeta!". Los afectados, que caminaron por la Carretera Central bloqueando parcialmente la vía, afirmaron que en la última semana estaban teniendo por término medio unos 25 minutos de luz al día.

Las promesas del ministro de Energía y Minas para un año que viene en el que no se espera una mejora sustancial y el reciente anuncio de Catar para aportar cuatro millones y medio de dólares a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) que contribuyan a aliviar la situación llegan demasiado tarde a una población agotada. Si llegan.