"Nadie va a venir a una Cadeca a pasar trabajo para sacar dólares"

La Habana/La cola frente a la Casa de Cambio estatal (Cadeca) del barrio de Santa Catalina, en el municipio habanero de Diez de Octubre, se alarga con ciudadanos acalorados que, pese a la falta de transporte, han llegado desde otros puntos de la ciudad solo para perder otro día en la frustración de lo que debería ser un trámite sencillo.

Esperan desde hace horas bajo el sol, porque la oficina se ha quedado sin conexión, pero lo hacen porque necesitan extraer moneda nacional. Nadie ha venido este lunes para cobrar remesas en divisas, una semana después de que la Financiera de Cimex (Fincimex) –perteneciente al Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), el conglomerado de las Fuerzas Armadas– anunciara la medida.

Para los usuarios cubanos, cobrar las remesas en las Cadeca tiene tantos inconvenientes logísticos que nadie lo contempla como una posibilidad seria. ¿Cuál es la cantidad máxima en efectivo que se puede extraer? ¿De dónde sacará el efectivo si el Estado lleva reconociendo desde hace años la falta de liquidez? ¿Te obligarán a depositar parte en la engorrosa tarjeta Clásica? Son algunas de las preguntas que sigue haciéndose la población.

Para los usuarios cubanos, cobrar las remesas en las Cadeca tiene tantos inconvenientes logísticos que nadie lo contempla como una posibilidad seria

Al preguntarle a la cajera de la oficina algunas de estas cuestiones, la empleada no parece estar muy al corriente de los detalles específicos del trámite, casi como si no estuviera enterada de lo que su empresa anuncia y celebra públicamente con tanto entusiasmo. La forma en que no domina la información delata que ningún cliente se ha atrevido todavía a usar esta opción de remesas.

La trabajadora responde –casi como si tuviera tantas dudas como los clientes y el resto fueran rumores– que no hace falta tener la tarjeta Clásica para el cobro y que no hay un límite para recibir el efectivo en dólares, algo que genera suspicacia tratándose de un Estado que ha reconocido la carencia de liquidez y lleva años tratando de obtener de sus ciudadanos la divisa que posean, a través, por ejemplo, de comercios dolarizados.

Clientes hacen la cola bajo el sol, esperando que vuelva la conexión. / 14ymedio

La cajera también insiste en que Cadeca no cobra porcentaje –otra duda que inunda las reacciones en las redes–: la comisión es para los intermediarios.

En la cola se quedan esperando los rostros de desencanto y malestar de una población que ya no parece tener energía ni para quejarse.

La casi permanente falta de electricidad en las oficinas de Cadeca las hace disfuncionales. En ocasiones están apagadas aunque haya servicio eléctrico en la zona. Si se encuentra una abierta y que tenga luz, entonces tiene problemas de conexión con el sistema.

Los privados les tienen la competencia ganada, nadie va a venir a una Cadeca a pasar trabajo para sacar dólares

No son muchas las casas de cambio disponibles en la ciudad, y llegar hasta una de ellas para esperar de pie y bajo el sol –arriesgándose a perder el día por cuenta del apagón correspondiente o por la caída de la conexión con el sistema– sigue sin resultar preferible a las alternativas privadas de envío de remesas, como Cubamax o Sendvalu, que entregan la divisa al cliente en su domicilio. Además, Tocopay, el intermediario de Fincimex entre remitente y beneficiario, cobra una comisión de casi el 9%, muy por encima del 5,38% que cobra Sendvalu. "Los privados les tienen la competencia ganada, nadie va a venir a una Cadeca a pasar trabajo para sacar dólares", sentencia una habanera que recibe dinero de su hija en España.

Ante las “crecientes dudas” de la población, Fincemex se vio obligado a divulgar este martes una serie de precisiones sobre el proceso de remesas, que constatan lo que responden los empleados de Cadeca cuando se les pregunta.

La entidad estatal aclara que el depósito en la tarjeta Clásica es opcional, y que el cliente podrá elegir si hacerlo de forma parcial o total. También recuerda que esta medida coincide con el tercer aniversario de implementación de la tarjeta, “consolidada como instrumento de pago que brinda beneficios a sus titulares”.

Los costos de la operación los asume la persona que realiza el envío, el beneficiario no tiene que pagar comisión alguna.

La entidad estatal aclara que el depósito en la tarjeta Clásica es opcional, y que el cliente podrá elegir si hacerlo de forma parcial o total

Fincemex también señala que el mecanismo requiere seguir el proceso básico para cumplimentarse a través de la agencia remesadora que elija el cliente: aportar los datos del beneficiario para recibir un código que será necesario mostrar en Cadeca, junto con el carné de identidad del beneficiario, para efectuar el cobro.

Las dudas y sospechas principales continúan. El servicio estatal de remesas en divisas ha sido tan pobremente recibido por los clientes cubanos, que, dos días después de anunciada la opción en Cadeca, las autoridades publicitaron con triunfalismo la primera –y quizás la única hasta ahora– transacción que se ha hecho por esta vía: “En horas tempranas de la mañana de hoy, la sucursal de Cadeca Villa Clara hizo historia al llevar a cabo la PRIMERA operación de recepción de remesas desde el exterior”, decía el comunicado de la financiera estatal Servicios de Pago Red S.A. (Redsa).