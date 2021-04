Una niña muere tras contraer covid pero no es incluida en las estadísticas de fallecidos

Una niña de 13 años murió este lunes en La Habana pero no fue incluida en la lista de muertos por covid-19 en Cuba, a pesar de haber sido hospitalizada inicialmente por dar positivo al virus. La paciente pasó más de dos semanas en estado crítico y desde el pasado 2 de abril el Ministerio de Salud Pública publicó que tenía un "PCR evolutivo negativo".

Las autoridades explicaron la no inclusión en el listado porque la niña "adquirió el virus teniendo infección previa (...) y en el momento que fallece mantenía cultivos positivos a estafilococo". En su reporte, se añade que "ya negativa a la covid-19 mantenía marcadores de infección bacteriana y complicaciones multiorgánicas".

Al igual que en otras ocasiones, las autoridades excluyeron a la niña de sus estadísticas de fallecidos al presentar un PCR negativo en el momento del deceso, pero los críticos de este procedimiento de conteo advierten que la muerte de muchos de estos pacientes no contabilizados se deriva justamente de los daños que provoca el virus.

El inmunólogo cubano Eduardo López-Collazo es de los que sostiene esa tesis y, en una reciente entrevista con 14ymedio, explicó de este posible error en la confección de las cifras que va dejando la pandemia no solo en Cuba sino también en otras naciones.

"Una vez que ocurre la infección, el paciente puede morir al principio por lo que llamamos una tormenta de citoquinas, que es como una especie de bombardeo, tratar de matar a una mosca con una bomba nuclear”, explica el científico que dirige el Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IdiPaz) .

Si sobrevive a eso, el paciente "también puede tener una depresión del sistema inmunológico, que ahí es donde mueren más", afirma. "En ese momento la persona ni siquiera tiene el virus -agregó el especialista-, pero empiezan a entrarle bacterias, ocurre una sepsis y mueren por eso".

López-Collazo afirmó que "probablemente en Cuba y en otros muchos países no se estén reportando gran cantidad de muertes por covid porque lo achacan a muerte por sepsis, pero esa sepsis ocurre porque ocurre primero covid, a mí que no me engañen".

Al presentar su informe este martes, Salud Pública detalló nueve muertes, un récord de fallecimientos diarios por la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Isla, y añadió punto y aparte: "Además, falleció una adolescente de 13 años de edad. Residía en el municipio Marianao, provincia La Habana".

El ministerio también explicó que la paciente presentaba varios antecedentes patológicos como asma bronquial, parálisis cerebral Infantil y discapacidad mental severa. Durante los 19 días de hospitalización "se mantuvo reportada de crítica inestable, haciendo episodios de broncoespasmo. Realizó parada cardiorrespiratoria, a pesar de las maniobras de reanimación no fue posible rescatar".

Para López-Collazo este tipo de causa de muerte declarada en el certificado de defunción de estos pacientes "es como decir, por ejemplo, 'no muere de sida una persona porque murió porque se infectó con un gato'. Hombre, murió porque tenía sida y no se pudo defender contra esa bacteria del gato".

"Había pacientes que ya no tenían el virus y daban PCR negativo pero morían por sepsis, y no los contabilizaban, y sí hay que contabilizarlos porque esa sepsis es debida al virus"

Además, el inmunólogo reconoce que este ha sido un problema en muchos países: "Había pacientes que ya no tenían el virus y daban PCR negativo pero morían por sepsis, y no los contabilizaban, y sí hay que contabilizarlos porque esa sepsis es debida al virus. Probablemente ahí haya habido, consciente o inconscientemente, algún maquillaje de las estadísticas".

Bajo estas mismas circunstancias también han sido excluidos de la lista de fallecidos la directora de la revista Pionero, al menos un enfermo de Cienfuegos documentado por 14ymedio, y otros pacientes graves.

El pasado domingo, y tras una demora de cuatro días, Salud Pública reconoció la muerte por covid-19 de la niña de cuatro años Shalena de la Caridad Romero Santos, que había fallecido cuatro días antes. Los familiares de la menor habían denunciado en sus redes el ocultamiento del caso en los partes oficiales.

Según los datos del ministerio, cada vez más cuestionados, se trató de la primera muerte de una paciente pediátrica desde el inicio de la pandemia. En la denuncia los familiares de la niña aseguraron que murió el 7 de abril en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, de Marianao en La Habana.

Este martes fueron reportados en el país 1.060 nuevos casos y se encuentran ingresados con la enfermedad 4.826 pacientes, según las autoridades sanitarias. Cuba acumula desde que inició la pandemia, 88.445 confirmados y 476 fallecidos.

