Tras nueve días, controlan el incendio que arrasó 1.700 hectáreas de bosque en Pinar del Río

Más de 200 efectivos llevaron a cabo las labores de contención en la zona de La Lanza, en el municipio Minas de Matahambre

En lo que va de abril, la provincia ha registrado 14 siniestros de este tipo

La Habana/El incendio de grandes proporciones que afectó la zona de La Lanza, en el municipio Minas de Matahambre, en Pinar del Río, fue controlado este domingo, nueve días después de comenzar. De acuerdo con Rubén Guerra Corrales, jefe de gestión y manejo del fuego del Cuerpo de Guardabosques (CGB) de la provincia, se hará una evaluación para conocer con exactitud el área dañada, aunque este domingo se reportó que el siniestro ya había arrasado con al menos 1.700 hectáreas de bosque.

De acuerdo con el reporte de la prensa provincial, más de 200 efectivos llevaron a cabo las labores de contención, “obstaculizadas todo el tiempo por los vientos (de hasta 30 kilómetros por hora), la intensa sequía y la presencia de gran cantidad de material combustible (hojas y troncos secos)”.

Para evitar que el fuego se reactive, los equipos permanecen en el área afectada realizando acciones de vigilancia, en una fase conocida como “guardia de ceniza”.

Los equipos permanecen en el área afectada realizando acciones de vigilancia, en una fase conocida como “guardia de ceniza”

Las autoridades reportaron que el fuego destruyó cientos de hectáreas de bosque de pino y “bosque blanco”, árboles semicaducifolios que pierden sus hojas durante la época de sequía y que precisamente son muy vulnerables a los incendios.

Asimismo, aunque señalaron que el siniestro no representaba un peligro para la población, hubo preocupación entre los habitantes de la zona –incrementado con el paso de los días– alarmados por la falta de acciones visibles para contener el fuego. “No se observa ni un helicóptero con bolsas de agua y dentro de poco comienza a acercarse a las poblaciones. Que Dios nos acompañe”, escribió en Facebook un vecino de la región.

El incendio de La Lanza no fue el único registrado en la provincia en los últimos días. También se reportaron en otras zonas como el kilómetro 17 de la carretera de Luis Lazo, donde se quemaron alrededor de 100 hectáreas, y en áreas de San Juan y Martínez y La Güira –una de las principales zonas tabacaleras del país, donde confluyen áreas forestales y fincas que cultivan la hoja para la exportación–, con daños menores, pero igualmente significativos. Todos ellos ya fueron controlados entre el sábado y el domingo, según las autoridades.

En 2025, más de 7.000 hectáreas resultaron dañadas por 51 incendios

De acuerdo con Radio Guamá, en lo que va de abril, Pinar del Río ha registrado 14 incendios de este tipo, con más de 2.100 hectáreas afectadas. Los especialistas determinaron que solo uno de ellos fue por causas naturales. El resto –sin contar los últimos seis– responde a indisciplinas y negligencias humanas. En 2025, más de 7.000 hectáreas resultaron dañadas por 51 incendios.

A nivel nacional, un reciente informe del Cuerpo de Guardabosques refirió que se han registrado 93 incendios forestales entre enero y marzo pasados, con una cifra preliminar de daños a 438 hectáreas de bosques naturales y plantados en la mayoría de las provincias cubanas.

Los estudios de ese cuerpo especializado indicaron también que el 96% de los incendios forestales tienen lugar entre enero y mayo, pero señalan a marzo y abril como los de mayor recurrencia histórica, aunque pueden aparecer hasta agosto, asociados a la prolongación del período poco lluvioso y a las variables meteorológicas.

En cuanto al año pasado, de enero a mayo, en el país se registraron 97 incendios, con afectaciones a 8.691 hectáreas de bosques.