Dos nuevos feminicidios en Cuba: una mujer descuartizada en Pinar del Río y otra asesinada por su pareja en Granma

La Habana/Yaniuska Machado, asesinada en el barrio Las Mercedes, del municipio granmense Bartolomé Masó, es el más reciente caso de feminicidio registrado en Cuba. La información señala que el crimen fue cometido por su pareja sentimental, aunque lo que se sabe se ha difundido solamente, este jueves, vía redes sociales. Ni las plataformas independientes lo han confirmado ni las autoridades han dado noticia hasta el momento.

Lo mismo ocurrió con Mileidys Dueñas Pérez. El pasado lunes, el cuerpo de la mujer, que llevaba desaparecida varios días, se encontró, desmembrado, en el municipio San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río. Según los testimonios publicados en Facebook, fue asesinada por su esposo en un acto de extrema violencia, y enterrados sus restos en el patio de la vivienda. Exhumado por las autoridades, fue enterrada esa misma tarde sepultado en horas de la tarde. La víctima era natural de Pilotos, Consolación del Sur, confirmaron fuentes cercanas a CiberCuba.

Con estos crímenes suman tres feminicidios en lo que va de 2026. Según el registro de 14ymedio, el año pasado cerró con 42 casos de feminicidio, una cifra construida a partir de las denuncias y el monitoreo de organizaciones independientes y activistas, ante la ausencia de datos oficiales. En Cuba no existe un registro estatal transparente que permita dimensionar con exactitud la magnitud de estos crímenes.

El informe anual preliminar del Observatorio de Alas Tensas correspondiente a 2025 indicó que más del 90% de los asesinatos de mujeres fueron cometidos por personas cercanas a las víctimas, principalmente parejas o exparejas, y la mayoría ocurrió en espacios domésticos, con el uso predominante de armas blancas, lo que evidencia la violencia en entornos íntimos. Las mujeres jóvenes y adultas concentraron el mayor número de víctimas y en más del 60% de los casos había personas dependientes a su cargo, lo que multiplica el impacto social de cada crimen. El informe también alerta sobre el subregistro de la violencia sexual, documenta decenas de desapariciones y sitúa los feminicidios dentro de una crisis estructural marcada por precariedad económica, falta de protección estatal y ausencia de políticas públicas integrales, lo que refuerza la urgencia de prevención, transparencia y atención efectiva a las víctimas.

Diversos estudios sitúan actualmente a Cuba entre los países con mayores tasas de feminicidio en América Latina, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres, una cifra que confirma la gravedad estructural del problema y la urgencia de contar con estadísticas públicas confiables.

La persistencia de estos crímenes ha llevado a organizaciones y activistas a reiterar sus demandas al Estado. Entre ellas se encuentran la aprobación de una ley integral contra la violencia de género, la creación de refugios seguros para mujeres en riesgo, la implementación de protocolos de protección efectivos y una mayor transparencia en la publicación de datos oficiales.

En los últimos meses se han anunciado algunas medidas institucionales. En La Habana fue inaugurada recientemente una oficina de orientación y asesoría para víctimas de violencia machista, impulsada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos con el apoyo de la Embajada de Canadá y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además, se aprobó un sistema nacional de registro y monitoreo y se presentó una campaña oficial enfocada en la prevención.

Sin embargo, familiares de las víctimas y activistas consideran que estas acciones siguen siendo insuficientes, al no lograrse una reducción de los casos ni una respuesta integral frente al aumento sostenido de la violencia machista en el país.