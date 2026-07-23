El número de muertos bajo custodia del Estado sube a 34 en la primera mitad de 2026

La Habana/La ONG Cubalex denuncia que durante la primera mitad de este año se constataron unas 34 muertes bajo custodia del Estado cubano. Cuatro de ellas son de presos políticos, a los que identificó como Ernesto Brieva Sempé, Roberto Álvarez Ávila, Luis Miguel Oña Jiménez y Lázaro García Ríos. "Las personas privadas de libertad por motivos políticos suelen estar expuestas a mayores niveles de arbitrariedad, represalias y vulneraciones de derechos dentro de los centros penitenciarios y otras instituciones bajo custodia estatal", dice Cubalex en un informe, publicado este jueves.

Este grupo enfrenta condiciones de reclusión "más severas", prosigue la organización, así como "restricciones adicionales al contacto con sus familiares y abogados", además de "aislamiento prolongado, traslados punitivos, negación o retraso deliberado de atención médica". El informe señala que las provincias con mayor concentración de fallecimientos de personas bajo custodia del Estado cubano son Guantánamo, con nueve muertes, seguido de La Habana (6) y Santiago de Cuba (5).

Los datos "representan un subregistro y que el número real de fallecimientos puede ser significativamente mayor debido a la falta de transparencia" del régimen

Cubalex aclara que los datos "representan un subregistro y que el número real de fallecimientos puede ser significativamente mayor debido a la falta de transparencia" del régimen de la Isla. Además, critica "la ausencia de estadísticas oficiales y las restricciones para acceder a información pública", a la vez que llama la atención sobre el temor de las familias a revelar estos hechos por posibles represalias.

Las muertes constatadas hasta el 30 de junio, concluye la ONG, evidencian "la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en centros penitenciarios, estaciones policiales, instituciones de internamiento y otros espacios de privación de libertad". Asimismo, la organización reitera que quienes se encuentran bajo custodia "dependen completamente de las autoridades" responsables de garantizar la integridad física, el acceso a atención médica, así como condiciones compatibles con "la dignidad humana".

El lunes pasado, Cubalex divulgó los casos de dos presos comunes de quienes se desconoce su edad y que fallecieron a principios de julio en la prisión provincial de Guantánamo. El primero, Jorge Luis Iglesias Rodríguez, falleció como consecuencia de una infección en la próstata. Además, en junio había sido diagnosticado con tuberculosis, mientras permanecía recluido en el destacamento 4A del penal.

En cuanto a Rolando Yunior Rodríguez Torres, la ONG detalló que murió tras pasar un mes ingresado en el hospital, luego de haber ingerido una sobredosis de medicamentos en el centro penitenciario con la pretensión de suicidarse. De acuerdo con el reporte, las autoridades no le brindaron atención médica a tiempo. “Solo cuando su estado era crítico decidieron trasladarlo a un centro hospitalario, una maniobra recurrente para evadir la responsabilidad institucional antes del deceso”, remarcó.