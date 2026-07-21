Mueren dos presos por negligencia médica en la prisión de Guantánamo

La cifra de presos cubanos muertos bajo la custodia del Estado alcanza 32 en lo que va del año

Jorge Luis Iglesias Rodríguez falleció por una infección de próstata y Rolando Yunior Rodríguez Torres ingirió una sobredosis de medicamentos que no fue atendida

La Habana/Jorge Luis Iglesias Rodríguez y Rolando Yunior Rodríguez Torres, dos presos comunes de quienes se desconoce su edad, fallecieron a principios de julio en la prisión provincial de Guantánamo. La información fue divulgada este lunes por el centro de asesoría legal Cubalex, que reportó que, en ambos casos, enfrentaron problemas de salud que no fueron atendidos y que derivaron en su muerte.

En el caso de Iglesias Rodríguez, falleció como consecuencia de una infección en la próstata. Además, en junio había sido diagnosticado con tuberculosis, mientras permanecía recluido en el destacamento 4A del penal.

Sobre el deceso de Rodríguez Torres, Cubalex detalló que murió tras pasar un mes ingresado en el hospital, luego de haber ingerido una sobredosis de medicamentos en el centro penitenciario. De acuerdo con el reporte, las autoridades no le brindaron atención médica a tiempo. “Solo cuando su estado era crítico decidieron trasladarlo a un centro hospitalario, una maniobra recurrente para evadir la responsabilidad institucional antes del deceso”, remarcó.

Estos dos casos “se suman al patrón de negligencia y violencia institucional en las cárceles cubanas”

El centro de asesoría denunció que estos dos casos “se suman al patrón de negligencia y violencia institucional en las cárceles cubanas. Las condiciones inhumanas de reclusión, la falta de atención médica oportuna, la propagación de enfermedades y la ausencia de medidas efectivas de prevención y protección continúan poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”.

Al cierre de junio de 2026, Prisoners Defenders (PD) documentó, en su más reciente informe mensual, que 458 presos políticos en la Isla padecen patologías médicas graves y que 53 presentan graves trastornos de salud mental preexistentes a la detención. De acuerdo con la ONG con sede en Madrid, las autoridades utilizan de forma “sistemática la negación de la atención médica como mecanismo de castigo y de destrucción física contra quienes permanecen encarcelados por motivos políticos”.

A eso se suma que 90.000 presos en Cuba –la población carcelaria que se calcula que hay en la Isla– están expuestos a "daños irreversibles" por "desnutrición forzada", debido a las raciones alimentarias escasas que les proporcionan, según PD. Ello ha provocado que los reos enfrenten en grado extremo de vulnerabilidad cualquier padecimiento debido a que sufren “pérdida extrema de peso, sarcopenia grave, debilidad, intolerancia al frío, hipotensión, disminución de la capacidad de esfuerzo y deterioro general".

Ello ha provocado que los reos enfrenten en grado extremo de vulnerabilidad cualquier padecimiento

Con estos dos nuevos casos, la cifra de presos cubanos muertos bajo la custodia del Estado, ya sean políticos o comunes, alcanza 32 en lo que va del año, de acuerdo con el recuento de Cubalex, que señala que la cantidad –cuatro al mes, en promedio– “refleja la grave crisis del sistema penitenciario cubano y el incumplimiento de la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”.

El número de casos es alarmante, si se toma en cuenta que en todo 2025 se documentaron al menos 41 muertes en las prisiones cubanas. “La falta de transparencia estatal impide dimensionar el alcance real de esta crisis”, ha denunciado Cubalex. En tanto, según números del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que lleva el conteo desde 2023, hasta ahora han fallecido en prisión 133 personas.