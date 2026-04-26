El Observatorio de Libertad Académica denuncia la "coerción" en las universidades para firmar "por la Patria"

En una mesa que recoge "firmas por la Patria" en el Parque de Línea y L, en El Vedado, se registra nula afluencia

Testimonios recogidos por '14ymedio' en varios barrios de La Habana demuestran la poca afluencia en las mesas donde la gente podía firmar de manera espontánea

La Habana/El Observatorio de Libertad Académica (OLA) denunció un “patrón coercitivo” en los espacios académicos de la Isla para participar en el “proceso” denominado “Mi firma por la Patria”, iniciado hace una semana por el propio Miguel Díaz-Canel, con el que el régimen pretende contrarrestar las presiones de Estados Unidos para un cambio en Cuba.

En un comunicado, el OLA informó de que, “en Cuba, es una práctica institucionalizada el que las organizaciones políticas condicionen la permanencia, evaluación y estabilidad laboral de alumnos y del personal docente a cambio de su participación en actividades de propaganda, en una flagrante distorsión del espacio académico”.

La ONG hizo un recuento de instituciones académicas en las que se replicó este modus operandi. Señaló que en la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca se convocó el pasado 19 de abril a “participar en un acto de repudio al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y en favor de la paz”. Según el Observatorio, se ordenó a los estudiantes y profesores que, al concluir la actividad, cada participante debía “plasmar su firma en una planilla”.

Según el Observatorio, se ordenó a los estudiantes y profesores que, al concluir la actividad, cada participante debía “plasmar su firma en una planilla”

Este hecho se repitió en otros centros de estudios superiores. En La Habana, la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona publicó en su página oficial de Facebook un post en el que asevera que “el Varona firma. En el 65° aniversario de la victoria de Girón, ¡firmamos! En el año del centenario de Fidel, ¡firmamos!”.

Otro caso similar se registró en el Centro Municipal Universitario de Bauta, que manifestó que sus trabajadores “dejaron constancia de su fidelidad a la patria”. En redes sociales agregó que las rúbricas no solo acompañan un proceso, sino que “demuestran que las universidades son trincheras de ideas, defensa y dignidad nacional”, porque “defender la Patria también es enseñar, servir y firmar cuando toca”.

Otras instituciones, como la Carlos Rafael Rodríguez, de Cienfuegos, y Oscar Lucero Moya, de Holguín, también se sumaron a la campaña, asegurando que sus alumnos y cuerpo docente participaron en “apoyo al Gobierno Revolucionario”.

Durante la clausura del V Coloquio Patria –un encuentro mundial oficialista de comunicadores en La Habana, dedicado al centenario del nacimiento de Fidel Castro–, la jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, Yuniasky Crespo, llamó a la recogida de rúbricas en apoyo al Gobierno cubano.

El OLA remarcó que el Ministerio de Educación Superior y las universidades en todo el país han hecho “eco de la campaña”

El OLA remarcó que el Ministerio de Educación Superior y las universidades en todo el país han hecho “eco de la campaña”. También dijo que, aunque el ministerio afirma que esta es una “iniciativa de la sociedad civil cubana”, fue gestada en el seno del PCC e inaugurada en un acto político.

“Para entender por qué las universidades participan obligatoriamente en las recogidas de firmas, es importante recordar que su autonomía fue abolida en 1962, con la Ley de Reforma de la Enseñanza Superior, a pesar de ser un principio reconocido a nivel internacional que permite a las instituciones de educación superior fungir como espacios de pensamiento crítico, libres de injerencias ideológicas externas o internas”, recuerda el OLA.

La obligatoriedad para firmar se puede explicar debido a que, en muchas ciudades, hay poca o nula participación en los módulos instalados por las autoridades. 14ymedio ha recogido testimonios en varios barrios de La Habana que demuestran la casi inexistente afluencia en los lugares donde la gente podía firmar de manera más espontánea.

Quienes también han denunciado coerción para firmar son los trabajadores estatales, que recibieron la orden desde el inicio de la campaña. “No pusieron para firmar en los centros de trabajo, sino que habilitaron puntos en la biblioteca, la casa de la cultura y en otros lugares, y a las empresas les están diciendo que tienen que ir a firmar allá”, contó el lunes pasado a 14ymedio un empleado de la provincia de Sancti Spíritus, que prefiere guardar su nombre.

“Gabilitaron puntos en la biblioteca, la casa de la cultura y en otros lugares, y a las empresas les están diciendo que tienen que ir a firmar allá”

Asimismo, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se han movilizado para ir casa por casa. “Llegaron a tocar a mi mamá y ella que está muy mayor firmó, sepa qué le dijeron, yo ya le dije a mi marido que no se le ocurra ni abrir la puerta”, relató una vecina de Ciego de Ávila.

La mujer lo comparó con lo sucedido, en 2002, a raíz del Proyecto Varela lanzado por Oswaldo Payá, cuando el entonces mandatario Fidel Castro mandó a los CDR a obligar a firmar a los ciudadanos un “contraproyecto” que acabó cristalizando en la Constitución “el carácter irrevocable e inviolable del socialismo”, que el humor popular bautizó como “la momificación constitucional”.

La campaña surge en un momento de crisis y críticas al Gobierno de Díaz-Canel, que busca validar su continuidad. La falta de combustible ha afectado sectores clave como el transporte, la generación eléctrica o el abasto de agua.