El opositor José Daniel Ferrer denuncia en la Eurocámara el deterioro de los derechos humanos en Cuba

El ex preso político califica la estrategia de la Unión Europea con La Habana como una “aspirina para un cáncer”

Bruselas/El ex prisionero político cubano José Daniel Ferrer denunció este martes en la sede del Parlamento Europeo que Cuba “vive la peor crisis de su historia moderna” y pidió a EE UU que pase en la Isla lo antes posible “algo como lo que pasó en Venezuela el 3 de enero”, en referencia a la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Ferrer, invitado hoy a una audiencia conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, afirmó que espera de la intervención de EE UU en Cuba “lo más pronto posible” y “sin vueltas, sin hipocresía, sin diplomacia, sin ambages”, dado la grave y terrible situación que vive la Isla.

“Somos partidarios del respeto al derecho internacional, pero cuando hay que elegir entre el respeto al derecho internacional y la vida de nuestro pueblo, elegimos la vida de nuestro pueblo”, enfatizó.

El opositor se refirió a que tienen “amigos acá en el Parlamento Europeo que dicen defender los derechos humanos en Cuba” pero que “se posicionan de una manera muy cómplice con la tiranía castro-comunista”.

Es obvio que hay que recurrir a un remedio más drástico cuando el cáncer es tan agresivo. No se cura con aspirina el cáncer

“Es obvio que hay que recurrir a un remedio más drástico cuando el cáncer es tan agresivo. Obligatoriamente se necesita quimioterapia y radioterapia. No se cura con aspirina el cáncer”, continuó, y se refirió a que el acuerdo de diálogo político y cooperación que la Unión Europea mantiene con La Habana es “aspirina para un cáncer terrible”.

Instó a la Unión Europea a que ponga fin a ese acuerdo, que es el marco que rige sus relaciones con la Isla, y que se condene y se sancione al régimen cubano “de la misma manera” que se ha hecho recientemente con los de Venezuela y de Nicaragua.

“Cuba vive la peor crisis de su historia moderna. No solo continuamos bajo una férrea dictadura que prohíbe a los cubanos el disfrute de derechos universalmente reconocidos: derecho a la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación pacífica”, explicó Ferrer.

Añadió que, además, “el régimen de partido único reprime brutalmente y encarcela en infernales prisiones a quienes se manifiestan contra la opresión, la miseria extrema, la crisis energética, alimentaria, de salud, transporte, vivienda y otros graves problemas que afectan a la mayoría de los cubanos diariamente”.

El régimen de partido único reprime brutalmente y encarcela en infernales prisiones a quienes se manifiestan contra la opresión

Según dijo, esas circunstancias son “responsabilidad, sobre todo, de esa oprobiosa tiranía”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón Orellana, quien intervino de forma telemática en la audiencia, alertó de que la situación de los derechos en Cuba “presenta un carácter estructural persistente y agravado; es decir, el modelo de partido único del régimen comunista ha fracasado y esto trae consecuencias a la vulneración de los derechos fundamentales y a la dignidad humana de las personas”.

Ralón Orellana se preguntó, “en un foro tan importante como el Parlamento Europeo, cómo en el marco del derecho internacional se puede coadyuvar a que una dictadura finalice: de qué manera, bajo qué acciones, bajo qué instrumentos, qué tipo de decisiones”, en el marco de los organismos multilaterales, para “que exista una transición democrática donde no hay democracia”.

En su informe anual correspondiente a 2025 publicado en abril, la CIDH mantiene a Venezuela, Cuba y Nicaragua en el capítulo de naciones en las que pone “un enfoque especial” debido a lo que identifica como severas violaciones de derechos humanos y un entorno de represión.