La rotura de un cable de fibra óptica empeora la conexión a internet en Cuba

Junto a los problemas de rutina, los cubanos han experimentado mayores dificultades para conectarse a internet este martes debido a "un corte en un cable terrestre de fibra óptica", según explicó en un breve comunicado la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa).

La rotura "ha provocado afectación en el servicio de Internet en sus diferentes modalidades", aseguró el monopolio estatal, que reconoció que "en consecuencia, los usuarios pudieran percibir dificultad para acceder a estos servicios y lentitud durante el uso de los mismos".

Sin dar más detalles sobre la ubicación geográfica del cable afectado ni la causa de su rotura, Etecsa aseguró que sus especialistas laboran para restablecer los servicios "en el menor tiempo posible".

Desde las primeras horas de la mañana, los cubanos comenzaron a reportar en las redes sociales el corte de las telecomunicaciones en amplias zonas del país. "Casi no se puede entrar a internet y constantemente el móvil pierde la señal de datos", comentó a este diario un joven residente en la barriada de Cayo Hueso, en Centro Habana.

El hombre, no obstante, creyó que se trataba de los problemas rutinarios de Etecsa: "Como últimamente está imposible la conexión, no pensé que fuera una rotura en específico sino que había congestión en las antenas de datos, que es lo que más nos está golpeando últimamente en esta zona".

Muchas de las operaciones de las pasarelas electrónicas de pago y de los sitios digitales o aplicaciones para celulares se han quedado paralizadas

La mala calidad de las comunicaciones internacionales desde Cuba es una fuente permanente de quejas de parte de los usuarios, que, según cifras oficiales, ascienden a más de 7 millones en el servicio de telefonía móvil.

Muchas de las operaciones de las pasarelas electrónicas de pago y de los sitios que venden sus productos a través de las redes sociales, portales digitales o aplicaciones para celulares se han quedado paralizadas este martes debido a la avería, según pudo confirmar 14ymedio.

En El Vedado, la familia de Siro, un habanero de 38 años, no pudo encargar un cake para el cumpleaños de su madre a través de la popular aplicación Mandao porque "no había manera de tener señal de datos". Finalmente, compró el dulce en una cafetería privada, pero no esconde su molestia: "La idea era estar en la casa y recibir el encargo a domicilio pero sin internet, olvídalo".

En octubre del pasado año, este diario reveló la paradójica situación que atravesaba Etecsa: ser una de las pocas entidades nacionales que genera cuantiosos ingresos y, sin embargo, encontrarse en una situación financiera difícil.

"Estamos empatando pedazos de cables para poder solucionar las roturas", lamentó entonces José Ángel, trabajador de la empresa de la que aseguró que atravesaba "la peor crisis desde su creación". El empleado, que laboraba en el municipio Plaza de la Revolución, lamentó que "los jefes siguen teniendo privilegios pero al nivel de los técnicos no hay recursos para atender a los clientes".

Cada quince días, Etecsa lanza una promoción de recargas con bonos extras a pagar desde el extranjero, pero la mayor parte de esas divisas no se invierten en la infraestructura de telecomunicaciones. "Cerca del 90% de lo que Etecsa recauda sale de la empresa en una gran partida con concepto 'no definido'", aclaró otro empleado vinculado al área de contabilidad. "Con el resto de lo que queda es muy difícil mantener un servicio de calidad porque apenas se pueden hacer grandes inversiones".

