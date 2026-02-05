El oriente cubano se queda sin luz por una avería en la subestación de Holguín

La desconexión se produjo cerca de las 9 de la noche, pero de madrugada el déficit seguía tan alto que la reconexión era imperceptible.

Pese a la baja de la demanda por el frío, el resto del país sufre largos apagones: 29 horas en Camagüey, 10 en La Habana

Madrid/ La Habana/Dos meses después de la última desconexión parcial del sistema energético nacional (SEN) que dejó occidente sin luz, esta noche le tocó a la zona oriental. La avería de una subestación situada en Holguín hizo colapsar el servicio en algunas áreas de esa provincia y dejó completamente a oscuras Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

“Siendo las 20:54 de la noche ocurre un fallo en la Subestación Holguín 220 kV que provocó la desconexión del Sistema Eléctrico”, anunció la Unión Eléctrica (UNE) en un parte urgente. “Con la desconexión, salen de servicio la unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, Felton; los motores de Moa y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo, Renté", agregó la información, difundida a través de todos los canales de la compañía.

La empresa estatal añadió que a partir de ese momento comenzaban “los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN, los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento”.

Poco después de la 1 de la madrugada, la empresa eléctrica de Holguín dio por restablecido el servicio íntegramente en la provincia, lo que no significó que fuera a haber luz. “Los circuitos que se encuentran afectados en este momento es por déficit en la capacidad de generación”, puntualizó la estatal. Ese valor ascendía a 52 megavatios a las 3 y continúa ahora en 48.

Menos “suerte” han tenido los santiagueros, que casi a las cinco de la mañana siguen siendo llamados al orden. “La empresa eléctrica Santiago solicita a los clientes que, por favor, en la medida que reciben el servicio, no conecten equipos altos consumidores. Es importante que todos contribuyamos a que el sistema electroenergético se estabilice poco a poco y no reciba demandas abruptas que no puede soportar y podrían hacerlo colapsar nuevamente”.

En Granma, la situación era más similar a la de Holguín, a pesar del apagón total sufrido. La reconexión se fue dando por cerrada en la mayoría de los circuitos rondando las 4 de la mañana, pero las afectaciones eran altas. Tanto como para que en Charco Redondo se anunciaran 14 horas y 38 minutos de apagón. Guantánamo, por su parte, ni siquiera ha actualizado la evolución de la avería ni la disponibilidad de energía.

“El desastre es total y absoluto… el colapso no lo esperen: ya está ocurriendo”, afirmaba un cliente de la UNE en redes sociales ante el anuncio de la desconexión del SEN. “No me asombra. Noticia es que los trastes esos trabajen 15 días todos juntos”, añadía otro.

Los clientes de la zona oriental volvieron a quejarse de ser, de nuevo, los más afectados, pero ya tampoco el centro ni el occidente se libran. Este miércoles, en Camagüey se superaban las 29 horas de apagón contínuo, mientras que en la capital hubo casi 10 horas sin luz en el barrio donde se ubica la Redacción de 14ymedio.

En Nuevo Vedado, una mujer comentaba entre la broma y la resignación que tal vez nunca volvería la corriente. La zona sufrió este miércoles “tres apagones, uno en la mañana entre 9 y 12. Otros dos en la tarde, el primero entre las 2:00 y las 3:30 pm y el segundo entre las 4:00 pm y las 9:00 pm” En total, 9 horas y media sin luz.

Las principales limitaciones en estos momentos –amén de las averías repentinas como la de anoche– se concentran en la generación distribuida, aunque los partes de la UNE hace días que dejaron de informar al respecto. Pero en la generación térmica no faltan los problemas: a las fallas en la unidad 5 de Mariel, la 2 de Felton y la 6 de Antonio Maceo, se suman los mantenimientos programados en la unidad 5 de Nuevitas y 4 de la Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos

También sigue fuera del sistema la CTE Antonio Guiteras, de Matanzas, la mayor unidad del país, pese a que las autoridades prometieron que entraría en servicio este mismo miércoles. Un efecto en el área de sobrecalentadores de la caldera, dijo este martes a Radio 26 Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la central, retrasó "algunas horas" la conclusión del mantenimiento al que está siendo sometida.

El panorama de hoy se suma al de jornadas anteriores, en las que el déficit se acerca a los dos tercios de la demanda. El pasado sábado, la afectación llegó al récord de 63%, lo que refleja una imparable deterioración del sistema eléctrico nacional.

En medio de este escenario, la prensa oficial sigue haciéndose eco de cada parque solar que se instala. En Granma, por ejemplo, el medio oficial La Demajagua informó a bombo y platillo este miércoles que los trabajos para la instalación de sistemas de baterías destinados a almacenar la energía generada por parques solares avanzan rápidamente.

De acuerdo con el propio parte de la Unión Eléctrica, los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos produjeron el martes 3.206 megavatios-hora (MWh) y alcanzaron una potencia máxima de 606 MW alrededor del mediodía.

Las cifras muestran que la generación fotovoltaica empieza a ocupar un espacio relevante en las horas de mayor radiación, pero su impacto se diluye cuando cae la noche, justo en el momento en que el consumo se dispara y el sistema registra sus mayores déficits.

A esta limitación estructural se suma la casi inexistente capacidad de almacenamiento a gran escala en el país, un factor que impide conservar la energía solar producida durante el día para cubrir parte de la demanda nocturna. Los datos oficiales y las propias autoridades han reconocido en diversas ocasiones que estas alternativas nunca serán suficientes para compensar los faltantes de energía térmica en el país.