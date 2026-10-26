La oscuridad y los robos espantan a los visitantes del parque Lennon, en La Habana

El parque John Lennon, en El Vedado habanero, ya no es aquel lugar concurrido donde los jóvenes se reunían a conversar hasta entrada la noche.

Al Premio Nacional de Cine Luciano Castillo le robaron el móvil a pleno día, y la estatua del Beatle ya no tiene custodio ni tampoco espejuelos

La Habana/El parque John Lennon, en El Vedado habanero, ya no es aquel lugar concurrido donde los jóvenes se reunían a conversar hasta entrada la noche. El domingo, poco antes de las siete de la tarde, 14ymedio encontró apenas un puñado de visitantes, principalmente personas mayores que intentaban conectarse a internet. Bajo los árboles, los caminos comenzaban a quedar a oscuras.

Situado en la calle 17, entre 6 y 8, en El Vedado, el parque fue durante años un punto de encuentro de jóvenes y aficionados al rock, como ocurría también en la cercana calle G (Avenida de los Presidentes). Ahora, los apagones interminables, que sumen el lugar en una oscuridad casi absoluta durante horas y facilitan la actuación de los delincuentes, lo han convertido en un sitio que muchos prefieren evitar.

Los apagones interminables, que sumen el parque Lennon en una oscuridad casi absoluta, lo han convertido en un sitio que muchos prefieren evitar. / 14ymedio

La semana pasada, el crítico e investigador cinematográfico Luciano Castillo, Premio Nacional de Cine 2026 y director de la Cinemateca de Cuba, sufrió el robo de su teléfono en el parque, según pudo conocer 14ymedio. El hecho ocurrió durante el día. Castillo presentó una denuncia. Según fuentes cercanas al hecho, en la estación de Policía le aseguraron que ese mismo día se habían reportado otros 15 robos en el lugar.

La semana pasada, Luciano Castillo, Premio Nacional de Cine 2026 y director de la Cinemateca de Cuba, sufrió el robo de su teléfono en el parque Lennon

Una mujer mayor contó a 14ymedio que alrededor de un mes antes, le habían rajado la cartera de tela mientras compraba por la mañana en el agromercado situado junto al parque, aunque no consiguieron robarle ninguna de sus pertenencias. La operación fue tan sutil, que lo descubrió al llegar a su casa.

Durante el recorrido de 14ymedio por el parque, la estatua de John Lennon estaba sin cuidador. En cambio, a la entrada del Submarino Amarillo había personal vigilando las motocicletas estacionadas, uno de los blancos habituales de los ladrones.

La inseguridad se extiende a otros espacios públicos de la Isla, en medio de la crisis económica, los apagones y el deterioro del alumbrado. El pasado 20 de octubre, 14ymedio documentó cómo los robos de teléfonos, relojes y bolsos han ahuyentado a los visitantes de la plaza de la Vigía, en Matanzas. Allí, un estudiante contó que le arrebataron el móvil a plena luz del día, cerca del Teatro Sauto.

La inseguridad se extiende a otros espacios públicos de la Isla, en medio de la crisis económica, los apagones y el deterioro del alumbrado

En agosto, una pareja de Guanabacoa relató a este diario que dos hombres encapuchados les quitaron su motorina a punta de cuchillo cuando regresaban a casa durante un apagón. Días después, soldados fueron desplegados en varios puntos del municipio señalados por los vecinos como escenarios de asaltos.

Los robos en el parque Lennon tienen un largo historial que se remonta a la propia inauguración de la estatua, en diciembre de 2000. Sus gafas fueron sustraídas al menos dos veces, lo que llevó a las autoridades a contratar vigilantes que se turnaban para protegerlas. Uno de ellos, Juan González, llevaba los espejuelos en el bolsillo y los colocaba al músico para las fotografías de los turistas.

Los robos en el parque Lennon tienen un largo historial que se remonta a la propia inauguración de la estatua, en diciembre de 2000

En marzo de 2018, 14ymedio volvió a documentar el robo de las gafas. Ahora, sin un custodio a la vista durante el recorrido, hasta la propia escultura queda expuesta de nuevo a los ladrones.

El domingo, la estatua seguía en su banco, pero faltaba la multitud que en otros tiempos se reunía a su alrededor. El parque conserva el nombre del músico británico y el recuerdo de aquellas tertulias juveniles, aunque cada vez son menos los que se animan a quedarse cuando cae la tarde.