"Óyeme, Trump": con una canción dedicada al presidente, una pareja de cubanos pide no ser deportada

Madrid/"Al norte vine por un refugio, por proteger nuestra integridad/ Y estamos presos aquí sin un motivo/ Sin un motivo que sea real". Así comienza la balada que el opositor cubano Nilo Gilbert Arencibia, detenido en un centro migratorio de EE UU y con una orden de deportación firmada, cantó por teléfono a la periodista Lauren Villagran, de The Marshall Project. En la canción, Arencibia pide al presidente Donald Trump su liberación y la de su esposa, la también opositora María Luisa Arango Percival (Presibal, según la transcripción usada en EE UU), quien permanece detenida en otro centro migratorio.

Arango Percival, integrante de las Damas de Blanco, fue detenida junto a Arencibia el 24 de octubre de 2025 durante una cita con las autoridades del ICE en Nueva York. Desde entonces, ella permanece recluida en el Centro de Detención El Valle, en Raymondville, Texas, y él en el Centro Correccional del Condado de Adams, cerca de Natchez, Mississippi.

Los dos opositores, que entraron a territorio estadounidense de manera irregular en 2021, tienen órdenes de deportación firmadas desde enero de este año, pese a que su defensa sostiene que sus vidas podrían estar en peligro si son enviados a Cuba. La abogada de inmigración Diana Albite esgrime que ambos fueron víctimas de persecución política y agresiones por su oposición al Gobierno cubano.

Los dos opositores, que entraron a territorio estadounidense de manera irregular en 2021, tienen órdenes de deportación firmadas desde enero de este año

La canción, interpretada por Arencibia, de 64 años, se dirige a Trump para llamar la atención sobre su caso: "Óyeme, Trump, óyeme, mi hermano, yo soy cubano, un hombre de fe/ Yo soy derecho, yo soy cristiano, nunca le tuve miedo a Fidel/ Mis enemigos bien me conocen, tengo cojones igual que usted".

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo a The Marshall Project, en un correo electrónico que la pareja era un ejemplo de cómo la Administración Biden "desató de manera imprudente a millones de inmigrantes ilegales no examinados en las comunidades estadounidenses", y aseguró que permanecerían detenidos hasta que se resuelva su caso.

La resolución podría implicar la deportación de Arango Percival a Cuba y la de Arencibia a un tercer país como Ecuador. La defensa presentó recursos de habeas corpus para ambos casos, pero el tribunal rechazó las peticiones en junio. La abogada anunció entonces que preparaba objeciones a la decisión y que apelaría también las negativas de asilo.

"Son dos personas, de las pocas personas, que han luchado de manera profunda y constante por la democracia en Cuba", explicó Albite. "Han sido torturados, han sido agredidos, han sufrido agresiones físicas y emocionales, ambos durante años hasta que fueron expatriados".

Arencibia y Arango Percival participaron en distintos movimientos opositores en Cuba durante las décadas de 1990 y 2000. Él estuvo vinculado a organizaciones como Proyecto Varela y el Foro Antitotalitario Unido (Fantu), y ella integró las Damas de Blanco y el propio Fantu.

Según confirmó 14ymedio, en noviembre de 2014, María Luisa Arango Percival fue apuñalada durante una reunión ordinaria del Fantu en Santa Clara. El agresor, José Alberto Botell Cárdenas, asistía como miembro de la organización cuando sacó un cuchillo y comenzó a atacar a los activistas. El coordinador nacional del Fantu, Guillermo Fariñas, relató entonces a este diario que, tras el ataque, el agresor fue recibido amistosamente en las afueras de la vivienda por el capitán de la Policía Nacional, Reinier Rodríguez Conde, quien se lo llevó en un vehículo.

Arencibia cuenta su historia en la canción que puede escucharse en The Marshall Project: "Aquel gobierno de asesinos, que nada tiene de humanidad / Muchos arrestos, muchas torturas, nos han tratado de asesinar / Y a mi María, Dama de Blanco, dos puñaladas le alcanzaron dar".

Sobre Arencibia, Albite relató: "Intentaron atropellarlo. Fue realmente grave, pero no pudieron matarlo". La abogada aseguró que ambos sufrieron "ataques constantes" y torturas debido a su actividad política. En agosto de 2015, Arencibia fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. La denuncia que presentó ante la Policía no tuvo respuesta, por lo cual Guillermo Fariñas atribuyó el hecho a una operación de la contrainteligencia cubana destinada a asesinarlo

El 18 de noviembre de 2016, la pareja huyó de Cuba para exiliarse en Trinidad y Tobago. Según Albite, esperaban encontrar seguridad en ese país, pero allí también enfrentaron amenazas contra sus vidas, presuntamente del Gobierno cubano, por lo que decidieron marcharse. Llegaron a EE UU el 30 de octubre de 2021. Entraron por Texas y viajaron después a Florida, donde tienen familiares ciudadanos estadounidenses. Más tarde se trasladaron a Nueva York, donde encontraron trabajo e iniciaron el proceso para solicitar asilo.

Desde el centro de detención donde permanece recluido, Arencibia convirtió su historia en una canción de denuncia sobre su proceso migratorio y el temor a ser deportado. "De nada sirve que tú muestres pruebas, ya los derechos no valen na", canta el opositor.