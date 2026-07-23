Un incendio en Guyana deja sin casa a 12 cubanos y 20 venezolanos

Debido a que la edificación era en parte de madera, el fuego pronto se propagó a los dos niveles

La habana/Al menos 12 cubanos residentes en Guyana y otros 20 venezolanos han tenido que buscar un nuevo hogar tras el incendio que el pasado lunes dañó el edificio de dos pisos que habitaban en South Road. “Todos los ocupantes, incluyendo mujeres y niños, salieron ilesos”, afirmó el Servicio de Bomberos.

El siniestro se registró a las 9:15 horas en el Lote 216 del barrio Lacytown, en Georgetown, y debido a que la planta baja era de madera y hormigón, el fuego pronto se extendió al segundo piso. En esos bajos se encontraba una filial de Special Auto, un concesionario de automóviles y piezas de repuesto, mientras que el segundo nivel contaba con 11 habitaciones donde habitaban los migrantes.

Rajnarine Dyal, empleado del negocio, contó al medio local NCN Guyana que el incendio se “inició en una de las habitaciones antes de que se propagara rápidamente por toda la edificación”. Una de las habitantes afirmó que fue debido a un cortocircuito en unos cables del exterior. Sin embargo, las autoridades siguen sin dar detalles de las causas.

“Si bien los edificios colindantes sufrieron daños menores, la rápida respuesta del Servicio de Bomberos de Guyana evitó lo que podría haber sido una catástrofe mucho mayor”, publicó Guyana Times.

El barrio Lacytown es una zona frecuentada por migrantes, especialmente cubanos debido a su cercanía con embajadas. / NCN Guyana

El barrio Lacytown es una zona frecuentada por migrantes, especialmente cubanos, debido a su cercanía con embajadas y oficinas donde se realizan trámites migratorios.

La fiebre del oro ha atraído a miles de nacionales de la Isla. De acuerdo con Bloomberg, Guayana se convirtió en un “petro-Estado en rápido crecimiento” que necesitaba de mano de obra. De ahí el imán para miles de migrantes.

Además, el país sudamericano es paso obligatorio para los cubanos que optan por la “ruta del sur” –que llega hasta Brasil, Uruguay o Chile– y, por lo que revela la agencia especializada en economía, la mayoría lo elige como destino final.

El año pasado ingresaron más de 22.000 cubanos a Uruguay, de los que se quedaron 14.900. Entre ellos, “familias enteras, abuelos y niños con desnutrición”. Las redes de coyotes que operan en la ruta de Cuba a Guyana y el traslado a Brasil han sofisticado sus esquemas.

Según el informe Tráfico de migrantes en Brasil, un análisis de inteligencia, elaborado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), existen “coordinadores, personas a las que nunca conocen los migrantes y se encargan de definir los costos de los trayectos, los pagos a intermediarios y los sobornos”.

Estas redes llegan a ofrecer traslados de la Isla a Brasil por 10.000 dólares y la suma se incrementa a 12.000 dólares si es a Uruguay. Aunque también hay travesías de Brasil a EE UU por 18.000 dólares.