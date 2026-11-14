La paradoja del agua en Matanzas: charcos llenos, tanques vacíos

Entre bolsas de basura, envases abandonados y pavimento despedazado, el agua encuentra el camino que no consigue recorrer hasta las viviendas.

Las tuberías rotas alimentan pantanos en la vía pública mientras los residentes esperan durante días por el suministro dentro de sus casas

Matanzas/En la calle Velardes, en el barrio matancero de La Marina, Denise tiene una manera infalible de saber si ha llegado el agua: mirar hacia el hueco que se abre en el pavimento. Si de la tubería rota comienza a brotar el líquido, puede correr a su casa y abrir la pila del fregadero. Es una paradoja que lleva años acompañándola. “Para saber si la han puesto o no, lo único que tengo que hacer es mirar para el hueco y fijarme si está saliendo agua de la tubería rota”, explica a 14ymedio.

A sus 46 años, Denise conoce demasiado bien el peso de un cubo lleno. Trabaja como recepcionista en la Empresa Eléctrica, pero debe estar en su vivienda a las dos de la tarde, cuando existe alguna posibilidad de recibir el servicio. Con suerte, logra llenar un depósito una o dos veces por semana. La presión es tan escasa que el agua apenas alcanza el lavadero. Descargar el inodoro, bañarse o limpiar la casa exige una complicada logística doméstica.

La presión es tan escasa que el agua apenas alcanza el lavadero. Descargar el inodoro, bañarse o limpiar la casa exige una complicada logística doméstica

Las reuniones, las cartas y las visitas de comisiones municipales no han conseguido reparar el salidero. Ahora ahorra para instalar una pila pegada al piso, en la sala, junto a la pared que da a la calle. Un plomero le ha dicho que quizás así consiga mejorar el suministro.

La solución parece sacada de un manual de supervivencia urbana: modificar la casa para adaptarla a una red hidráulica que no funciona.

Mientras tanto, las calles ofrecen un espectáculo difícil de explicar. / 14ymedio

“Ayer mismo tuve que mandar a mis hijos a bañarse en la casa de los abuelos. El tanque está por la mitad. Desde el lunes no puedo llenarlo y ya hoy es viernes”, lamenta. En ocasiones, el agua llega durante apenas media hora. Algunos sábados dura un poco más, pero nadie puede garantizar cuándo volverá.

Matanzas figura entre las provincias más afectadas por la crisis del abastecimiento, junto con Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Santiago de Cuba. Según cifras divulgadas por las autoridades, más de 2,7 millones de personas en toda la Isla sufren afectaciones totales o parciales del servicio por redes hidráulicas, alrededor del 35% de quienes dependen de ese sistema.

Mientras tanto, las calles ofrecen un espectáculo difícil de explicar. Bajo el sol, una joven salta sobre un charco oscuro para no mojarse las sandalias. Un ciclista pasa junto a una poceta cargando una caja plástica verde. Una motocicleta atraviesa otro tramo inundado y levanta pequeñas salpicaduras. Entre bolsas de basura, envases abandonados y pavimento despedazado, el agua encuentra el camino que no consigue recorrer hasta las viviendas.

El olor acompaña a los transeúntes y el deterioro del pavimento avanza alrededor del charco. / 14ymedio

En la calle de La Mar, por donde antiguamente circulaban trenes de carga hacia la zona industrial, los raíles sobreviven junto a una acumulación de agua sucia que ocupa parte de la vía. El olor acompaña a los transeúntes y el deterioro del pavimento avanza alrededor del charco.

“Entre los mismos vecinos hemos intentado vaciar el hueco por lo menos cuatro o cinco veces en los últimos años”, cuenta José Alberto. La tubería subterránea cercana a la antigua línea ferroviaria está destrozada y la poceta vuelve a llenarse. El ingeniero jubilado asegura que las condiciones higiénicas del lugar le han impedido permutar o vender su vivienda.

“No es fácil convivir al lado de este pantano, cuando uno se pasa 15 y 20 días sin recibir agua potable del acueducto”, lamenta un vecino

“No es fácil convivir al lado de este pantano, cuando uno se pasa 15 y 20 días sin recibir agua potable del acueducto”, lamenta.

José Alberto padece problemas de columna y no puede cargar objetos pesados. Su hijo le envió dinero para instalar un tanque elevado de 500 litros. Contratar una pipa entre todos resulta prácticamente imposible.

“Da lástima ver a la gente cargando las cubetas desde la panadería”, comenta. Cuando llueve, algunos colocan recipientes en la calle para aprovechar el aguacero.

Desde una puerta cercana, una anciana le pregunta cuándo resolverán el problema. José Alberto mira el agua estancada, las aceras rotas y las casas que rodean el pantano.

“Eso sí que es una utopía”, responde.