El pederasta español detenido en La Habana planeaba casarse en Cuba para tener residencia

Martiño Ramos Soto, el profesor ourensano condenado a 13 años de cárcel por violar a una alumna, en una imagen de archivo.

Se espera que Martiño Ramos sea devuelto muy pronto a España, pese a la ausencia de acuerdo de extradición entre los dos países

Madrid/Cuando Martiño Ramos Soto fue detenido por la Policía cubana “estaba tranquilo, en su domicilio, y manifestó que desconocía que tuviera algo pendiente en España”. Así lo ha contado a la televisión gallega el inspector Roberto Llamazares de la Interpol, que añadió una información hasta ahora desconocida. “Estaba intentando regularizar su situación en la Isla e intentaba casarse con una mujer allí para favorecer el permiso de residencia”, ha revelado sobre el prófugo de la Justicia española.

Los medios, tanto gallegos como nacionales, llevan ya varios días siguiendo todos los detalles sobre el hallazgo y posterior detención en Cuba de uno de los 10 delincuentes huidos más buscados por la Policía Nacional. Ramos Soto, de 50 años, tiene pendiente una pena de 13 años y seis meses de prisión por la violación de una alumna cuando era menor de edad y en España pocos dudan que esta cuestión se va a resolver a la mayor brevedad, a pesar de que no exista convenio de extradición con La Habana.

Entre las opciones que más se barajan es que el propio reo sea quien pida volver a España, donde las condiciones en prisión serían sin duda más favorables que en Cuba. La última palabra, en todo caso, la tienen los jueces cubanos.

“Creo que va a ser muy rápido porque Cuba suele respetar la cooperación con España; aunque en el ámbito penal no exista convenio, diplomáticamente hay una buena relación entre ambos países”, ha declarado al medio ourensano La Región el abogado cubano y residente en la provincia gallega Arián González. El experto subraya que la sentencia –que ha agotado todos los recursos y está confirmada por el Tribunal Supremo– es por un tipo de delito “que suscita un fuerte repudio, desprecio y reproche en la sociedad cubana, con penas de hasta 30 años de cárcel, y al país no le interesa ningún tipo de desprestigio”.

“Una cárcel cubana será una tortura para el penado ourensano, incomparablemente más tortuosa que una prisión española”, avisa González.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, opina que la vuelta de Ramos es inminente. “Confío en que en las próximas horas o días pueda estar en España para cumplir la pena a la que fue condenado”, dijo, precisamente, en un acto por el día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que quiso agradecer la labor de la Policía Nacional española, “que estuvo trabajando a destajo para localizarlo”.

Fuentes de la Brigada de Localización de Fugitivos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía han contado al diario madrileño El Mundo que hacía un mes que se estaba vigilando a Ramos Soto sin que él lo supiera y, concretamente las últimas semanas se estaba coordinando la cooperación internacional necesaria para su detención y tramitar su extradición.

El fugitivo, previo paso por Portugal, Brasil y Perú, llevaba desde julio en Cuba sin que las autoridades hubieran hecho nada, pero la Policía Nacional española no tiene reproche para sus colegas de la Isla: “Al apreciar el delito y la gravedad de los hechos, quisieron colaborar en todo lo posible desde el primer momento”.

“Cuba no está obligada a entregar a un fugitivo, pero puede hacerlo bajo el principio de reciprocidad”, añadió su portavoz.

Fernando González, jefe de la unidad de fugitivos de la Policía española ha confirmado también la tesis del matrimonio por conveniencia. “Fue a pedir los papeles a la Embajada para así obtener la residencia. No tiene por qué ser un problema para detenerlo y lograr extraditarlo, pero sí puede ser algo más que complique el proceso”, consideró. No obstante, al no haber realizado el trámite, el camino queda despejado.

González también señaló que la publicación de la campaña de los más buscados, en la que aparecía Ramos Soto, se hizo por “criterios operativos" y niega que fuera la asociación de Madres Protectoras quien encontró al prófugo. “No digo que en este, como en cualquier otro caso, no sea importante la colaboración ciudadana, y hasta quizás se lo comunicaron a algún policía en Galicia. Pero no nos consta y yo no las conocía hasta hoy”, contó el responsable policial.

Ramos Soto, ex profesor de Música y vinculado al movimiento político de izquierda En Marea, fue acusado de violación en 2021 y condenado en primera instancia, con agravantes por la minoría de edad de la víctima, que tenía apenas 12 años al inicio de la relación, y las prácticas sádicas empleadas en el delito –entre ellas, azotes–. Aunque recurrió todas las instancias posibles, en julio de 2025, el Supremo ratificó la decisión y ordenó su ingreso en prisión, pero él había huido 12 días antes.

En Cuba, como han confirmado fuentes de 14ymedio, se relacionaba muy activamente con los círculos artísticos y culturales bajo el nombre de Martín Soto. Vivía en El Vedado, tenía una serigrafía y se presentaba como fotógrafo. De esa manera, Soto logró hacerse un grupo de amigos –muchos de ellos jóvenes y modelos– que descubrieron con estupor su verdadera identidad cuando la información salió en el diario digital El Español, el pasado domingo.

El 17 de octubre se dictó una orden europea e internacional de detención –efectiva en Cuba– y el día 31 del mismo mes, la Audiencia de Ourense dictó un auto para solicitar al Ministerio de Justicia su extradición, que ya está cursada y pendiente de la decisión de los jueces cubanos.