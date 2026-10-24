Penas de 4 y 5 años de prisión para varios vendedores de antenas Starlink en Santa Clara

“Legalicen otras compañías que compitan con el pésimo servicio del monopolio Etecsa y verán que nadie se arriesga a perder tanto dinero”, reclama un usuario.

Un perfil oficialista asegura que fueron decomisados 37 equipos y amenaza con aplicar la ley a compradores, transportistas y distribuidores

La Habana/Varios ciudadanos de Santa Clara fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por comercializar antenas Starlink, según una publicación difundida por el perfil oficialista Alejandro Noticias Cuba en el grupo de Facebook Mipymes Santa Clara/ Piezas de motos. El mensaje asegura que fueron decomisados 37 equipos de conexión satelital y amenaza con extender las sanciones a todos los participantes en este mercado clandestino, incluidos transportistas y compradores.

De acuerdo con la publicación, los detenidos integraban una red dedicada a introducir y vender ilegalmente estas antenas. Durante los registros efectuados en viviendas de los implicados y de los compradores, las autoridades ocuparon los 37 dispositivos. El texto afirma que también fueron sancionados los transportistas, mientras que los receptores de los equipos recibieron multas de 100.000 pesos y el decomiso de las antenas.

Sin embargo, el perfil no identifica a los condenados, no precisa qué tribunal dictó las sentencias ni presenta documentos judiciales que permitan confirmar los hechos. La información atribuye las condenas a supuestas “fuentes cercanas a las familias de los acusados”.

El perfil exige a los ciudadanos que denuncien a quienes intenten introducir, transportar, vender o comprar antenas Starlink

El mensaje va más allá de comunicar un operativo policial. “Que nadie se llame a engaño, no se trata de un decomiso aislado ni de una advertencia teórica”, señala, antes de asegurar que las condenas son firmes. Después exige a los ciudadanos que denuncien a quienes intenten introducir, transportar, vender o comprar antenas Starlink. “No te conviertas en el próximo caso”, concluye.

La advertencia circula en un momento de creciente tensión entre La Habana y Washington. Este viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró durante un mitin en Florida que los barcos militares desplegados en la guerra contra Irán pasarán por las costas cubanas a su regreso. Incluso habló de detener uno de ellos a unos 45 metros de la Isla y enviar después al secretario de Estado, Marco Rubio, para “cerrar el acuerdo”.

Rubio, por su parte, alentó a quienes buscan cambios políticos en Cuba a colaborar discretamente con la CIA. El canciller Bruno Rodríguez rechazó las declaraciones de Trump y advirtió de que las costas cubanas serían un territorio “inhóspito” para quienes llegaran con intenciones hostiles.

En este clima de confrontación, el oficialismo ha insistido en asociar las comunicaciones satelitales independientes con posibles operaciones contra el Gobierno. La publicación de Santa Clara menciona expresamente el incidente armado de Corralillo, Villa Clara, ocurrido el pasado febrero, cuando las autoridades interceptaron una embarcación procedente de Estados Unidos, matando a la mitad de los tripulantes. Entre los equipos ocupados, según la versión oficial, figuraba una estación Starlink.

Los equipos Starlink que se venden a particulares en Cuba y otros países no son los sistemas especializados Starshield que SpaceX desarrolla para aplicaciones de defensa

El mensaje utiliza ese antecedente para justificar la persecución de las antenas comerciales. Sin embargo, omite una distinción fundamental: los equipos Starlink que se venden a particulares en Cuba y otros países no son los sistemas especializados Starshield que SpaceX desarrolla para aplicaciones de defensa y que Ucrania utiliza en determinadas operaciones con drones. Aunque comparten infraestructura tecnológica, Starshield está concebido para misiones gubernamentales y militares, mientras que Starlink es solo un servicio comercial de internet satelital.

La ofensiva de las autoridades cubanas contra Starlink no comenzó ahora. En abril de 2025, el Gobierno cubano decomisó 20 kits satelitales y 85 routers por la Aduana, después de que organismos oficiales advirtieran de multas y confiscaciones. En mayo de 2026, el Ministerio de Comunicaciones actualizó las regulaciones de importación y mantuvo las restricciones a los terminales satelitales que operan sin acuerdos con el Gobierno.

El artículo 295 del Código Penal establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen, distribuyan, financien o lucren con servicios de telecomunicaciones no autorizados, así como para quienes comercialicen los equipos destinados a esas actividades.

"Si Etecsa no sirve, pues se consigue un Starlink y punto"

Pese a las prohibiciones, el mercado clandestino continúa. Este diario documentó en abril la presencia de estas antenas en La Habana, Matanzas y Santa Clara, con precios de entre 1.300 y 1.800 dólares. Algunos propietarios también redistribuyen la conexión entre vecinos mediante pequeñas redes privadas. Otro trabajo publicado en julio recogió testimonios de usuarios que pagaban entre 50 y 80 dólares mensuales por acceder a esas conexiones.

La publicación de Alejandro Noticias Cuba ha provocado numerosas reacciones de rechazo. “Fuera del control del Estado, ese es el verdadero delito”, comenta Josué Castillo Alemán. Otros usuarios consideran que las autoridades deberían mejorar el servicio de Etecsa en lugar de perseguir las alternativas.

“Legalicen otras compañías que compitan con el pésimo servicio del monopolio Etecsa y verán que nadie se arriesga a perder tanto dinero”, reclama Edel Gálvez.

Un participante anónimo resume el malestar con una comparación: “Si Cupet no te puede vender gasolina, se busca otra opción; si la UNE no te da electricidad, pues se busca energía renovable, y si Etecsa no sirve, pues se consigue un Starlink y punto”.