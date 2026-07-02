En los tejados de Cuba, a la caza de un rayito de internet

“Si con la corriente eléctrica ser rico es tener paneles y con el gas, poder comprar balitas en dólares, con la conexión es tener Starlink”

La Habana/No hace falta entrar en el móvil para saber si se tiene o no internet. Basta con observar a los vecinos. Aparato en mano, cara circunspecta, pasan el día en las terrazas o en las calles, moviéndose al rincón donde, con suerte, se llega a coger una rayita de conexión. Algunos parecieran mover un papalote imaginario, entre antenas y tanques de agua.

La pérdida de comunicación es variable pero pertinaz y, sobre todo, creciente. Tanto, que estos días la Isla parece haber retrocedido quince años. De una semana a otra, van cayendo más barrios. En zonas en las que no había problemas de conexión, esta se deteriora súbitamente. “Hay sitios donde ya no hay conexión, donde es imposible conectarse”, lamenta un vecino de Guanabacoa, en La Habana.

Aparato en mano, cara circunspecta, pasan el día en las terrazas o en las calles. / 14ymedio

“Si con la corriente eléctrica ser rico es tener paneles y con el gas, poder comprar balitas en dólares, con la conexión es tener Starlink”, resume el hombre. En redes hay anuncios por 1.300 dólares el kit. Otra opción es conectarse a través de gente que ya tenga el servicio de la empresa de Elon Musk. Estas lo prestan a otros que tengan una antena NanoStation –que rondan los 200 dólares–, por una mensualidad de entre 50 y 80 USD, dependiendo de la velocidad.

Pero eso no es tan fácil, a decir de Clara, residente en Centro Habana: “El starlink tiene que estar a una distancia determinada, no muy lejos, y la gente no se publicita mucho, porque como es ilegal... Además, poquitísima gente se puede permitir pagar eso”. La joven expone: “Para tener lo que teníamos hace unos años como condiciones básicas, luz, gas, internet, ahora hay que pagar enormes sumas de dinero”.

Se mueven al rincón donde, con suerte, se llega a coger una rayita de conexión. / 14ymedio

Algunos de los negociantes informales obligados a comprar el dispositivo de conexión satelital, por ejemplo, son los que llevan la lotería prohibida conocida como bolita. Deben saber, puntualmente y con certeza, los números ganadores en la Florida, EE UU, por donde se guían para dar los resultados.

Otro nuevo negocio ha surgido al calor de la escasez. La cuenta Raidel: “Como la empresa eléctrica demora mínimo tres días cuando los transformadores se rompen o tienen desperfectos, los vecinos hacen una ponina [una colecta] y los técnicos llegan antes”. Los técnicos, asegura, incluso prefieren ir de noche: “En ese horario cobran más”.

“Para tener lo que teníamos hace unos años como condiciones básicas, luz, gas, internet, ahora hay que pagar enormes sumas de dinero”. / 14ymedio

Ayer mismo, en su barrio, denuncia, el transformador soltó aceite y humo. “Los técnicos vinieron y lo que dijeron es que hay mucho consumo, y con la misma se fueron. Claramente esperan a que se rompan para pagarles y resolver”.