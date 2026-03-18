Pese al rechazo popular y un ejército en ruinas, Díaz-Canel amenaza con "una resistencia inexpugnable”

“Cuba no duraría ni una noche ante un ataque de drones y satélites” desde EE UU, señala un artículo en la prensa española

Madrid/En medio del compás de espera que sufre una Cuba que está en el centro de las conversaciones en el exterior, pero inmóvil de fronteras hacia dentro, este martes tocó la de arena. Mientras el lunes el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva daba la de cal anunciando a los medios –de EE UU primero, el orden también importa– la apertura de la Isla a la inversión de cubanos emigrados y estadounidenses, ayer su jefe, Miguel Díaz-Canel se revolvía contra el “imperio”.

“Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El post llegaba un día después de que el presidente de EE UU dijera a la prensa que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”. “Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”, espetó, tras hablar nuevamente del colapso económico que roza la Isla tras el bloqueo petrolero decretado en enero por su Administración. La declaración es solo una más entre las casi diarias referencias de Donald Trump en el mismo sentido, aunque a ella le siguieron las palabras de su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmando que la apertura a las inversiones anunciada por Pérez-Oliva el día anterior era insuficiente y que Cuba necesitaba "cambios drásticos" y "poner a gente nueva a cargo".

“Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar. Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo. Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, agregó Díaz-Canel, poco después de las declaraciones de Rubio.

“Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar"

Uno de los rostros más visibles del Gobierno de Díaz-Canel es su canciller, Bruno Rodríguez, que repetía casi íntegramente el mensaje de su jefe. “EE UU amenaza a Cuba con destruir el orden constitucional y tomar el control del país. El castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía ni la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético. Toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la Patria”.

El canciller –el espacio también importa– asistió a la comparecencia de Díaz-Canel el viernes con una sombra sentada a su espalda: la de Raúl Rodríguez Castro, El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro encargado por su abuelo de vigilar al personal político y que ocupó una silla detrás del ministro de relaciones Exteriores tanto en la cita del mandatario con el resto de su gabinete como en la rueda de prensa posterior.

Díaz-Canel y Rodríguez son los únicos que han salido a embestir a EE UU en este momento crucial de las negociaciones, mientras el primer ministro, Manuel Marrero, permanece callado, y aunque nada está escrito, puede ser una pista de quienes ven que nada tiene que perder ya. Ambos remataban ayer sus respectivos post con un “Cuba está firme”, pero lo cierto es que el régimen está al límite en dos aspectos clave en este momento: el apoyo popular y la capacidad de enfrentar una agresión por la fuerza.

La evidencia de lo primero está cada día en las calles de la Isla. Cuando cae la noche, suenan los calderos; cuando sale el sol, se ven las pintadas: “Abajo la dictadura”, "Díaz Canel singao", … Los apagones que superan las 30 horas seguidas, la escasez de agua potable, el uso del carbón para cocinar y los vertederos improvisados de basura en cada esquina han minado cualquier brizna, si la quedara, de orgullo soberano. Brillan por su ausencia los que piden con convicción resistir y abundan los que piden, en público o privado, que pase algo ya, lo que sea.

Pero aunque hubiera manos para defender al régimen, los medios son más que deficientes. No solo porque enfrente tiene a uno de los ejércitos más numeroso y mejor armado del mundo, sino porque ni a uno modesto le puede oponer resistencia. Este miércoles, el diario deportivo –sí, deportivo– español AS publica un exhaustivo especial sobre la precariedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que pone negro sobre blanco la situación.

Según el texto, la Fuerza Aérea apenas mantiene una veintena de aeronaves en condiciones de volar y recurre frecuentemente al desguace de unidades antiguas para obtener piezas de repuesto, mientras que la Marina se limita a una flota costera de unas 33 embarcaciones sin capacidad oceánica. En cuanto a capacidades de defensa, la Isla tiene S-125 Pechora, misiles soviéticos de los 50 actualizados el pasado año por Bielorrusia, además de 144 lanzadores como mejor baza, puesto que el resto es artillería común y no hay drones. “En una guerra de enjambres y satélites, la Isla sigue peleando con los prismáticos de sus abuelos”, dice el texto.

“En una guerra de enjambres y satélites, la Isla sigue peleando con los prismáticos de sus abuelos”, dice el texto

Las armas terrestres –unos 300 tanques– son descritas por el redactor como “un museo soviético rodante que en cualquier otro lugar del mundo sería chatarra, pero que en Cuba es el eje de la defensa”. También, como en los aviones, se recurre a canibalizar piezas para insuflarles vida.

La mejor baza es el personal, que en principio asciende a 50.000 soldados activos, 39.000 en reserva y 90.000 paramilitares, entre Tropas Territoriales y Comités de Defensa. Es la única opción para intentar resistir una invasión terrestre, pero, como advierte el artículo “la capacidad teórica de movilización supera el millón de personas. Alimentar, mover y sostener a ese millón es otra historia”. Además, entre las muchas perlas que trufan el texto, añade: “Cuba no duraría ni una noche ante un ataque de drones y satélites”.

La épica de resistencia a la que ha vuelto a recurrir Díaz-Canel –frente al pragmatismo con el que los Castro llevan las negociaciones– choca con la realidad. Aunque también puede ser que ese sea, precisamente, el último papel que se le ha encargado.