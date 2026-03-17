Marco Rubio desestima las reformas anunciadas por el régimen cubano: “Tienen que poner a gente nueva a cargo”

“Esa revolución ni siquiera es una revolución. Lo que tienen ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y luego de Venezuela", afirmó Rubio.

El secretario de Estado de EE UU atribuye la crisis de la Isla al fracaso del modelo político y pide "cambios drásticos"

La Habana/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descalificó este martes las últimas reformas económicas anunciadas por el Gobierno cubano y dejó claro que, a su juicio, el problema de la Isla no se resuelve con ajustes parciales ni con aperturas limitadas. “Cuba tiene una economía que no funciona dentro de un sistema político y gubernamental incapaz de corregirla. Por tanto, tienen que hacer cambios drásticos”, afirmó Rubio.

Las declaraciones fueron hechas a la prensa desde el Despacho Oval, durante una comparecencia junto a Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el primer ministro irlandés, Micheál Martin. El secretario de Estado añadió: “Esa revolución ni siquiera es una revolución. Lo que tienen ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y luego de Venezuela. Ya no reciben subsidios, así que están en serios problemas”.

Trump, por su parte, no desarrolló en ese intercambio una tesis acabada sobre Cuba, pero sí introdujo una frase que apunta al otro soporte histórico del régimen cubano. “La relación que tenemos con Venezuela está siendo, diría yo, casi increíble”, comentó el presidente.

“Lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente drástico; no va a resolver el problema”

Un día antes, el régimen de La Habana había anunciado nuevas disposiciones para permitir que cubanos residentes en el exterior, bajo determinadas categorías migratorias, puedan participar en empresas privadas en la Isla, incluso como propietarios, y abrir cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos. Para Washington, sin embargo, esa apertura no altera el núcleo del problema: el sistema sigue siendo incapaz de sostenerse sin auxilio externo y la dirigencia actual, según Rubio, no sabe cómo sacarlo del colapso.

El jefe de la diplomacia estadounidense fue más allá: “Lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente drástico; no va a resolver el problema”. Rubio no se limitó a decir que las reformas eran insuficientes, sino que presentó a la cúpula del poder como un obstáculo en sí mismo: “Los que están a cargo no saben cómo solucionarlo. Así que tienen que poner a gente nueva a cargo. Eso es lo que pienso”.

A ese endurecimiento del discurso se suma otra señal revelada este martes por The New York Times, según la cual Washington habría condicionado un eventual acuerdo con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel. De acuerdo con ese reporte, funcionarios estadounidenses trasladaron a negociadores cubanos que el mandatario debería dimitir, aunque sin exigir por ahora cambios inmediatos en el resto de la estructura del poder.

“Tienen importantes decisiones que tomar allá”

Las palabras de Rubio llegaron en el peor contexto posible para La Habana. Cuba sigue este martes intentando recuperarse de otro colapso del sistema eléctrico nacional, el tercero en apenas cuatro meses, una secuencia que ha terminado por convertir la excepcionalidad en rutina.

El Ministerio de Energía y Minas informó de una “desconexión completa” del sistema, mientras las autoridades trataban de restablecer el servicio por fragmentos, con microsistemas y el arranque gradual de algunas plantas termoeléctricas.

Ante la posibilidad de flexibilizar las sanciones que Washington mantiene sobre Cuba, el secretario de Estado subrayó que cualquier alivio seguirá condicionado a un cambio político en la Isla, dado que el embargo está codificado por ley.

A pesar del colapso económico, de los apagones y de las duras declaraciones hechas desde el Despacho Oval, en la Isla no se percibe ninguna señal de apertura política real. Al contrario, continúan la represión de las protestas, la persecución de las voces disidentes y la vigilancia sobre periodistas, activistas y opositores. Marco Rubio lanzó la pelota sobre la cancha cubana: “Tienen importantes decisiones que tomar allá”.