EE UU condiciona un acuerdo con Cuba a la salida de Díaz-Canel, según el New York Times

La propuesta implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político.

Dos funcionarios contaron al diario que el presidente debería dimitir, pero dejan en manos del régimen los pasos posteriores

Washington/La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la Isla, de acuerdo con The New York Times.

Según dos funcionarios citados bajo anonimato por The New York Times, los representantes estadounidenses han indicado a negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores.

La propuesta implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario.

Las fuentes citadas añadieron que, por ahora, Washington no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría

Trump afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la Isla.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la Isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Por su parte, Díaz-Canel confirmó el pasado viernes que hay contactos con EE UU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la Isla había negado.

Este lunes, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la Isla, Oscar Pérez-Oliva Fraga, anunció un grupo de medidas para que “cubanos que residen en el exterior aun sin ostentar la residencia efectiva en Cuba y, a partir de la categoría que ofrece la ley migratoria cubana que se denomina 'inversores y de negocios', puedan participar o ser dueños de empresas privadas” dentro del país.

Además, los emigrados podrán “abrir y operar cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos. Podrán hacerlo de la misma manera en que lo hace cualquier persona o institución residente en nuestro país”, añadió.

La versión del NYT sigue la línea de lo avanzado en días previos por USA Today y que ha generado malestar en una parte del exilio.