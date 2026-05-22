Una población agotada y acarreada asiste al acto en defensa de Raúl Castro en La Habana

El orador principal fue Gerardo Hernández, uno de los cinco ex espías acusados en EE UU de participar en la conspiración para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate

La Habana/En un nuevo intento por exhibir un respaldo popular cada vez más debilitado, el Gobierno cubano convocó este viernes otra movilización en la llamada Tribuna Antiimperialista –situada frente a la Embajada de EE UU en La Habana–, “para condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos” –refiriéndose a la imputación que se le ha hecho este miércoles a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate–, “y respaldar la declaración del Gobierno Revolucionario”.

Los medios oficiales presentaron como una novedad que la convocatoria de la movilización partiera de la Unión de Jóvenes Comunistas, “junto con otras organizaciones estudiantiles, de masas y movimientos juveniles”. El comunicado oficial también enmarcó el acto en las celebraciones por el 95 aniversario de Raúl Castro, el próximo 3 de junio.

Para estas movilizaciones, el Gobierno no escatima en recursos y combustible. / 14ymedio

A pesar de la severa crisis de combustible que atraviesa la Isla y que se agrava cada día, el Gobierno sí ha encontrado recursos para organizar estas movilizaciones, coordinadas de forma obligatoria a través de instituciones estatales y centros de trabajo.

Mientras los habaneros lidian a diario con la falta de transporte y las autoridades han aplicado reducciones drásticas a la movilidad pública, una larga fila de ómnibus aguardaba en la madrugada de este viernes después de trasladar a los asistentes al acto, como lo demuestran las fotografías tomadas por 14ymedio.

Ómnibus usados para trasladar a los asistentes en la movilización. / 14ymedio

La filtración de un documento interno de la Unión Eléctrica de La Habana, en el que se ordena la movilización de trabajadores, revela el carácter obligatorio y controlado de estas convocatorias, con las que el régimen intenta proyectar una imagen de respaldo popular cada vez menos creíble.

La naturaleza obligatoria de la convocatoria también se constata en la amplia presencia de militares uniformados y asistentes con pulóveres propagandísticos repartidos por entidades estatales. “Raúl es Raúl” es una de las consignas de esta propaganda con la que intentan contrarrestar los efectos de la imputación.

Sin embargo, el general de Ejército no estuvo presente en la ceremonia, y esto ha sido motivo de especulaciones en redes sociales. El nonagenario no cuenta ya con suficiente salud para hacer apariciones públicas y su presencia en el desfile del pasado 1 de mayo había provocado comentarios similares debido a su visible deterioro físico.

Jóvenes deportistas fatigados durante la movilización, después de haber sido convocados desde la madrugada. / 14ymedio

Miguel Díaz-Canel encabezó el acto en uniforme militar y, entre los asistentes figuraba el nieto del general, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo. También hicieron acto de presencia el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo; el primer ministro, Manuel Marrero, y el comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura.

No faltaron los cinco ex espías cubanos, cuya actividad en territorio estadounidense fue fundamental para que los servicios de inteligencia cubanos consiguieran la información sobre todos los movimientos de Hermanos al Rescate durante los años noventa, hasta el funesto 24 de febrero de 1996 cuando un MiG-29 derribó dos avionetas de la organización humanitaria en aguas internacionales, provocando la muerte de los cuatro tripulantes, tres de ellos con nacionalidad estadounidense y uno con residencia legal en Florida.

Para comenzar, el músico oficialista Raúl Torres interpretó un tema dedicado a Raúl Castro. A continuación, el jurista oficialista Rolando López Meriño tomó la palabra para expresar, en nombre del gremio, el rechazo a la “canalla acusación” contra el ex mandatario y reiterar los argumentos del régimen contra la legalidad de la imputación presentada por el Departamento de Justicia de EE UU.

Los intentos de corear consignas se escuchaban desganados, la mayoría provenientes de los propios militares presentes. / 14ymedio

“Es absolutamente fraudulenta e ilegítima”, afirmó López Meriño, quien invocó la Convención de Chicago de 1944 sobre aviación civil internacional para justificar el derribo de las avionetas como un acto de defensa de la soberanía nacional. El jurista responsabilizó además a EE UU por el incidente, al considerar que Washington ignoró las advertencias del Gobierno cubano sobre las supuestas violaciones del espacio aéreo nacional por parte de las aeronaves de Hermanos al Rescate.

La intervención de López Meriño no aportó nada nuevo al discurso oficial, que históricamente ha rechazado la versión de Washington según la cual las avionetas derribadas se encontraban en espacio aéreo internacional, conclusión respaldada por informes de la Organización de la Aviación Civil Internacional (Oaci) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco ex espías cubanos y acusado en EE UU de participar en la conspiración vinculada al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, fue el orador principal en el acto.

Mucha presencia de militares como asistentes a la movilización. / 14ymedio

Parafraseó un “mensaje del compañero general de Ejército” a los presentes: “Nos dice que agradece de corazón la solidaridad del pueblo y de los amigos del mundo y que tengan la certeza de que mientras viva seguirá marchando al frente de nuestro pueblo, defendiendo la revolución, con el pie en el estribo”.

El ex agente cubano también arremetió contra el cubanoamericano José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate y una de las figuras vinculadas a las acusaciones actuales contra Raúl Castro. Hernández lo calificó como “uno de los verdaderos culpables de aquellas lamentables muertes” y lo acusó de buscar una confrontación entre ambos países.

“¿Quiénes se creen ellos para juzgar a Raúl?”, preguntó Hernández Nordelo antes de elogiar extensamente a Castro. También reiteró la postura oficial sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, al sostener que el Gobierno cubano había advertido reiteradamente a Washington sobre las violaciones del espacio aéreo nacional. “Teníamos y tenemos la obligación moral de preservar la seguridad de nuestro pueblo”, dijo.

Hernández Nordelo cuestionó cuándo será enjuiciado el presidente estadounidense Donald Trump “por haber dado la orden de asesinar a 200 personas y 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico sin mostrar pruebas, solo por la sospecha de que son narcotraficantes”.

Al acabar el discurso del ex espía, los asistentes se disiparon para "resolver" sus necesidades diarias. / 14ymedio

Al acabar la intervención del ex espía, muchos asistentes inmediatamente comenzaron a abandonar la plaza, cansados y apurados por comenzar a “resolver” las necesidades del día. Los intentos de corear consignas se escuchaban desganados, la mayoría provenientes de los propios militares presentes.

Una vez más, la población, ya cansada y desesperada en estos largos meses de escasez y prolongados apagones diarios, ha cargado con la obligación de asistir a este tipo de actos, para evitar consecuencias en sus respectivas instituciones estatales, y así el Gobierno pueda poder demostrar algún respaldo popular ante la opinión pública.