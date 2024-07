La Policía acosa al periodista José Luis Tan Estrada a pocos días del aniversario del 11J

La Habana/La Seguridad del Estado liberó este viernes al periodista José Luis Tan Estrada tras un breve interrogatorio en donde le advirtió que el próximo 11 de julio, cuando se conmemoran tres años de las protestas del 11J, deberá abstenerse de hacer cualquier publicación en sus redes sociales. El reportero también tiene prohibido asistir a lugares públicos bajo amenaza de ir preso por desobediencia y desacato.

El colaborador de CubaNet relató en su página de Facebook que la tarde del viernes, mientras se conectaba a internet en el parque Agramonte de la ciudad de Camagüey, fue abordado por una agente de la policía política que lo detuvo arbitrariamente. Tan Estrada fue trasladado en una patrulla hasta la Tercera Unidad de Monte Carlos de la Policía Nacional Revolucionaria donde fue amedrentado.

En su publicación contó que fue una represora a la que identificó como Laura quien lo detuvo mientras se conectaba a internet. Tras acercarse a él en el parque le quitó el móvil e inmovilizó su mano, advirtiéndole que si gritaba iría preso. Tras permanecer en esa posición por unos minutos, una patrulla se acercó y fue detenido.Una vez que llegaron a la unidad de la Policía comenzó un interrogatorio al que se sumó otro agente, identificado como Marcelo.

Me hicieron una carta de advertencia, la cual no firmé y, además, expresaron que si no cumplía con esto, sería procesado por desobediencia y desacato

“Me hicieron una carta de advertencia, la cual no firmé y, además, expresaron que si no cumplía con esto, sería procesado por desobediencia y desacato. Se lo dije a ellos, y lo vuelvo a decir por aquí, seguiré haciendo periodismo independiente y no le viraré la cara a las injusticias”, dijo unas horas después de ser liberado.

“El objetivo principal: amenazarme y advertirme de que el día 11 de julio no podía estar ni en lugares públicos, ni en parques, ni hacer publicaciones o acciones para incitar a las personas, porque yo, según los represores, soy un líder negativo en la provincia, que era mejor que me quedara en la casa”, detalló. También le agradeció al periodista José Raúl Gallego, residente en México, pues gracias a que mantenían una conversación en el momento que le arrebataron su móvil, se pudo dar noticia de su detención a sus familiares y amigos.

El periodista ha sido acosado por la policía política en los últimos años. En abril, fue detenido en La Habana y posteriormente liberado, luego de permanecer cinco días en el cuartel general de la Seguridad del Estado, Villa Marista. Durante ese tiempo los agentes lo instaron a abandonar el país, y, según su relato de los hechos, fue víctima de torturas psicológicas: "Ellos se sienten impunes allá adentro. Uno, que creo que era capitán, me dijo, 'te vas a pudrir aquí, gusano'", reveló tras ser liberado.

Este viernes, luego de que Tan Estrada abandonara la unidad policial el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) condenó su detención, que calificó como “un nuevo intento de silenciamiento y represión entre las voces críticas con el régimen cubano”. El organismo también exigió respeto a la diversidad y la libertad de expresión pues, recordó en un comunicado en sus redes, “pensar y opinar diferente no son delitos”.