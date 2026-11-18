"Si soy detenida por la PNR, como casi siempre pasa, se creará una tremenda paradoja", advirtió la historiadora antes de salir a protestar.

La intelectual reclamaba en Matanzas el respeto a las garantías procesales, mientras en Holguín se fija para el día 24 la vista oral contra los jóvenes de El4tico

La Habana/La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida este miércoles frente al Tribunal Provincial Popular de Matanzas, adonde había acudido para exigir el cumplimiento de la Ley de Procedimiento Penal y la celebración del juicio pendiente contra ella y la socióloga Jenny Pantoja Torres. El arresto fue denunciado en Facebook por su hija, Cecilia Borroto López, quien confirmó posteriormente a Martí Noticias que desconocía el paradero de su madre.

“No tengo mucho detalle. En Matanzas está lloviendo horriblemente, pero ella había logrado llegar hasta el Tribunal Provincial”, explicó Borroto. Según su testimonio, la académica consiguió avisar de que estaba siendo detenida. La familia sospechaba que había sido trasladada a la unidad policial de Playa, donde habitualmente permanece retenida durante sus protestas, pero no había podido confirmarlo.

Antes de salir de su vivienda, López Hernández anunció que trasladaría su manifestación mensual, que realiza cada día 18 –desde marzo de 2023–, del habitual Parque de la Libertad hasta las inmediaciones del tribunal. Su intención era permanecer allí con un cartel para reclamar que las autoridades judiciales cumplieran sus propias disposiciones legales.

La Fiscalía acusa a López Hernández de atentado, desacato y desobediencia

“Saldré mañana alrededor del mediodía, si soy detenida por la PNR, como casi siempre pasa, se creará una tremenda paradoja: me advertirán que incumplo la reclusión domiciliaria por protestar para que se cumpla la ley de procedimiento penal”, escribió el martes.

La historiadora relacionó su decisión con el reciente relevo en la presidencia del Tribunal Provincial Popular de Matanzas. El pasado 20 de octubre, el Tribunal Supremo Popular dispuso la sustitución de Humberto González Figueroa por José Ángel Fernández Castañeda, trasladado desde Camagüey. Cinco días antes, López Hernández y Pantoja Torres habían acudido a la institución para reclamar la celebración de su juicio. El mismo día del relevo recibieron una comunicación de la Oficina de Atención a la Población del tribunal que anunciaba que la vista oral se celebraría próximamente, aunque sin precisar fecha. La académica sospecha que la sustitución del presidente está relacionada con las gestiones realizadas por ambas.

Ambas académicas enfrentan un proceso penal iniciado tras su detención el 18 de junio de 2024, cuando viajaban hacia La Habana para participar en una protesta pacífica. La Fiscalía acusa a López Hernández de atentado, desacato y desobediencia, y solicita cuatro años de privación de libertad, con sustitución por trabajo correccional sin internamiento. Para Pantoja Torres, acusada de atentado, pide tres años, igualmente sustituibles por trabajo correccional.

En ocasiones anteriores ha permanecido retenida hasta 12 horas

El juicio estaba señalado para el 30 de enero de este año en el Tribunal Municipal Popular de Matanzas, pero fue suspendido un día antes con el argumento de una reorganización de la actividad judicial. Desde entonces, las dos mujeres permanecen bajo medidas cautelares de reclusión domiciliaria y prohibición de salida del país, sin que se haya anunciado una nueva fecha para la vista oral.

El arresto de este miércoles es al menos el sexto que sufre López Hernández durante sus protestas mensuales de 2026. En ocasiones anteriores ha permanecido retenida hasta 12 horas. En una publicación del pasado 31 de octubre, la historiadora volvió a denunciar la violencia policial que sufrió durante una detención anterior, cuando varios agentes la golpearon, arrastraron por el suelo y esposaron violentamente.

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) emitió una alerta tras conocerse el nuevo arresto y responsabilizó al Gobierno cubano de la integridad física de la historiadora. La organización denunció además la falta de independencia de las instituciones judiciales frente a la Seguridad del Estado y las vulneraciones de las garantías procesales en la causa contra ambas académicas.

En Holguín, los integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, ya tienen fecha para su juicio

La detención coincide con otra noticia judicial que afecta a voces críticas del régimen. En Holguín, los integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico, Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, ya tienen fecha para su juicio, después de más de nueve meses encarcelados.

Doris Sant Bat, esposa de Ernesto Ricardo Medina, anunció este miércoles en Facebook que la vista oral contra los dos integrantes de El4tico se celebrará el próximo martes 24 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, en el Tribunal Provincial Popular de Holguín. “Hoy hace 285 días que no tengo a Tico en mi casa”, escribió.

La Fiscalía solicita ocho años de prisión para Ernesto Ricardo Medina y diez para Kamil Zayas Pérez, acusados de propaganda contra el orden constitucional, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, e instigación a delinquir.

Ambos fueron detenidos el pasado 6 de febrero, después de publicar videos en redes sociales en los que criticaban la situación política, económica y social de Cuba. Desde entonces permanecen en prisión provisional.

El pasado 2 de octubre, el Tribunal Provincial de Holguín había ordenado la apertura del juicio oral, aunque todavía no existía una fecha para su celebración. El señalamiento anunciado ahora por la familia llega después de varios meses de denuncias de organizaciones de derechos humanos por la prolongación de su encarcelamiento sin juicio.