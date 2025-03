La Policía impide el acceso al principal mercado de Holguín con un fuerte operativo

Holguín/Un fuerte operativo policial rodea este martes el mercado de Sanfield, el más grande y visitado de Holguín. Todas las vías de acceso posible a la calle 13, donde se ubica, están bloqueadas, atestigua este diario, con un cartel que indica “No pasar” - PNR (Policía Nacional Revolucionaria).

En cada esquina se apostan, además, agentes motorizados. “Intenté pasar, pero no me dejaron”, cuenta a 14ymedio un holguinero que se acerca a comprar todos los martes, el día de apertura tras la pausa del lunes. “Dicen que ahí dentro están todos, inspectores, DTI [Departamento Técnico Investigaciones], policías, revisando todo, lo mismo las licencias de las ventas que los productos, me imagino que sobre todo los medicamentos”.

El hombre alude a una de las cuestiones por las que es más conocida la feria: la venta ilegal de medicinas. Aunque son frecuentes los operativos, los comerciantes informales no se disuaden, y siempre regresan.

Preguntado uno de los agentes por la razón del despliegue, se negó a responder.

Miguel Díaz-Canel destacó "la necesidad de realizar juicios ejemplarizantes"

Desde este lunes, tiene lugar en la Isla el “Segundo Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales”, que tiene el objetivo de “fortalecer los mecanismos de control” y que se extenderá hasta el sábado 29. El operativo de este martes bien pudiera deberse a este despliegue, si no fuera porque los holguineros aseveran que este tipo de controles son, a efectos prácticos, permanentes.

“El acoso no cesa, es todas las semanas”, asevera un comerciante que prefiere el anonimato.

El “ejercicio nacional” que comenzó ayer es la continuación de un primero que tuvo lugar en diciembre, y sucede justo después de haber finalizado el “Tercer Ejercicio de Prevención y Enfrentamiento a los Ilícitos de Drogas” que comenzó el pasado 16 de marzo, también a escala nacional.

El mandatario Miguel Díaz-Canel lo calificó como “un hecho de gran importancia”, con el se ratifica “todo el esfuerzo y el empeño en continuar avanzando en el combate directo a las indisciplinas sociales, las ilegalidades y el delito, así como el ordenamiento de las relaciones entre el sector estatal y el no estatal”.

De igual manera, destacó “la necesidad de realizar juicios ejemplarizantes, fundamentalmente de hechos relacionados con delitos que han ocurrido en instituciones; robo de cables eléctricos en máquinas de riego; apedreamiento a tiendas y ómnibus, así como casos de corrupción”. Y concluyó: “Las respuestas tienen que ser contundentes”.