La policía política detiene a tres miembros de Unpacu en Santiago de Cuba

La Habana/Dos activistas y un colaborador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) fueron detenidos la mañana de este viernes, el cuarto día consecutivo en que la sede opositora, ubicada en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba, amanece sitiada por la Seguridad del Estado. Las detenciones ocurrieron en el momento preciso en que 14ymedio hablaba con el líder de la organización, José Daniel Ferrer, para actualizar la situación.

Los ex presos políticos Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Vaillant, informó Ferrer, así como una tercera persona, sobrino del opositor, fueron metidos en una patrulla mientras compraban los insumos con que se preparan las comidas que reparte la Unpacu. Dadas las confiscaciones de estos días, habían optado por comprar los alimentos “de poquito en poquito”, cuenta a este diario el activista, pero ni eso están permitiendo.

“Ahora mismo ellos acaban de robarse alimentos por valor de 2.000 pesos, menos de seis dólares, que es lo que pueden robar”, refirió vía telefónica, e ironizó: “Tenemos un bloqueo aquí, no un embargo, no, un bloqueo real, para matarnos de hambre a nosotros como familia y a los casos vulnerables que ayudamos como activistas”. Ferrer afirma que no van a comprar nada más por hoy, “porque no vamos a perder más un centavo”.

Cada día, explicó también el opositor a 14ymedio, pasan por la Unpacu entre 400 y 500 personas, “a veces hasta 600”, que llevan a su vez raciones para familiares, vecinos o allegados. “Hay una señora que viene todos los días y no solamente se lleva su ración sino que se lleva otra a un ciego, al que le falta una pierna”, detalló Ferrer a modo de ejemplo. Asegura que el número de personas a las que han atendido “ha venido creciendo de día en día”, hasta el martes, cuando repartieron un total de 1.281 raciones. El miércoles, debido al acoso de la Seguridad del Estado, no llegaron a las 500.

Asegura que el número de personas a las que han atendido “ha venido creciendo de día en día”

“Han impedido que pasen con leña, han intimidado a otros que ni se han atrevido a acercarse, han detenido al que ha salido a comprar el carbón”, refería el activista, que cuenta que el apagón que tenían en el domicilio les impedía también usar las ollas eléctricas.

La situación que vive la Unpacu esta semana, que ha incluido operativos no solamente contra activistas y colaboradores sino contra vendedores, repartidores y hasta indigentes que osan acudir a Altamira en busca de ayuda, ha sido denunciada por varias organizaciones. Amnistía Internacional (AI) calificó de “alarmante” el “acoso y hostigamiento” de la policía política a José Daniel Ferrer.

“La labor diaria de José Daniel y su familia atendiendo a decenas de personas vulnerables en su localidad es una muestra de su compromiso cívico y valentía”, expresó el miércoles en redes una de las directivas de AI en la región, la cubana Johanna Cilano.

Ese mismo día se pronunció también la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE UU, en un mensaje en X en el que se mostraron “indignados por acoso de la policía cubana a ciudadanos que reciben alimentos y artículos de primera necesidad de José Daniel Ferrer”.

En el mismo sentido se expresó Prisoners Defenders. En un comunicado emitido este jueves, la ONG con sede en Madrid alertó de que más de 100 personas han sido detenidas desde el martes, que comenzó el cerco, “entre indigentes, personas vulnerables y voluntarios”.

PD recuerda que Ferrer ha sido hostigado por la labor humanitaria que realiza la Unpacu desde el mismo día que fue excarcelado, el pasado enero. “Desde el primer día recibieron amenazas y citaciones de las autoridades, que además pusieron cámaras en el exterior para vigilarlos”.

PD recuerda que Ferrer ha sido hostigado por la labor humanitaria que realiza la Unpacu desde el mismo día que fue excarcelado

Entre los diversos detenidos se encuentran Jorge Luis Colá Montaní, los hermanos Agustín Estrada Rodríguez y Víctor Manuel Estrada Rodríguez, Marilín Thalía Álvarez Pérez o Daniel Ferrer Jiménez –padre del preso político del 11 de julio Enrique Ferrer Echavarría–, que ha sido detenido hasta tres veces en 40 días por la misma causa.

En esta ocasión, lo amenazaron de cárcel por “peligrosidad”. Se trata, denuncia Prisoners Defenders, de una forma de “desobediencia penal precriminal”, continuación de la antigua “peligrosidad social predelictiva”, eliminada en el Código Penal actualizado. Más de 11.000 personas en la Isla, cifra la organización, sufren condenas “precriminales”, es decir, “sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa”.

Este jueves, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh) cifró en 283 las acciones represivas contra la población civil en Cuba durante el pasado mes de marzo, entre ellas 84 detenciones arbitrarias. Ello supone un aumento respecto a enero, con 152 acciones del mismo tipo, y febrero, con 139. “El foco de interés de las acciones operativas de la policía política está principalmente en las actividades de las Damas de Blanco y en las iniciativas humanitarias impulsadas por líderes opositores y de la sociedad civil”, expuso el Ocdh en un comunicado.