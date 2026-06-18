Bajo la presión de EE UU, el régimen cubano extiende la privatización a la banca y otros sectores

La amplitud y la urgencia de las medidas dejan claro que responden también a la enorme presión ejercida por Estados Unidos para forzar cambios en la Isla.

La Habana/El Gobierno cubano abrirá el sistema financiero a la banca privada, permitirá la apertura de cuentas en divisas sin autorización administrativa previa y eliminará las restricciones a los pagos en moneda extranjera entre negocios nacionales y proveedores foráneos.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, presentó este jueves ante la Asamblea Nacional un amplio paquete de reformas económicas que incluye la entrada de bancos privados en el sistema financiero y la apertura de cuentas en divisas sin autorización previa. “Queremos reiterar que estas transformaciones no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo”, aseguró el dirigente, aunque la amplitud y la urgencia de las medidas dejan claro que responden también a la enorme presión ejercida por Estados Unidos para forzar cambios en la Isla.

Las decisiones forman parte del paquete de reformas económicas presentado este jueves ante la Asamblea Nacional, después de ser aprobado por el Comité Central del Partido Comunista en sesión extraordinaria. Estas medidas deberán ser adoptadas este mismo jueves por los diputados en una votación que suele ser un trámite sin sorpresa.

“La banca privada operará bajo supervisión del Banco Central de Cuba en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal”

Según las medidas anunciadas, “la banca privada operará bajo supervisión del Banco Central de Cuba en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal”. El texto no precisa cuándo podrán comenzar a constituirse estas entidades, quiénes podrán ser sus propietarios ni qué capital mínimo deberán aportar. La apertura permitirá además que el sector bancario de capital privado nacional o extranjero financien microcréditos.

La participación privada en el sistema financiero cubano estaba prácticamente excluida hasta ahora. El pasado marzo, sin embargo, el Gobierno ya había autorizado a cubanos residentes en el extranjero a participar, previa licencia del Banco Central, en bancos de inversión, instituciones financieras no bancarias y otras entidades reconocidas por la legislación cubana.

Otra de las propuestas consiste en permitir que personas naturales y jurídicas abran cuentas en divisas sin necesitar una autorización administrativa previa. También se eliminarán las restricciones a los pagos en moneda extranjera entre negocios con capital foráneo y sus proveedores nacionales.

El alcance de estas decisiones dependerá de la capacidad de los bancos cubanos para disponer realmente de los fondos depositados. Durante años, empresas extranjeras y negocios privados han denunciado dificultades para retirar o transferir las divisas reflejadas en sus cuentas.

Entre las medidas aparece también la creación de la figura del “agente de pago de última milla”, mediante la cual actores privados podrán canalizar formalmente las remesas enviadas a Cuba

El paquete contempla asimismo la creación de un marco regulatorio para los activos virtuales y la utilización de tecnologías financieras en los cobros y pagos nacionales e internacionales. El Gobierno pretende crear entidades financieras especializadas en activos virtuales, aunque no ha explicado qué criptomonedas aceptará ni cómo se realizarán esas operaciones.

Entre las medidas aparece también la creación de la figura del “agente de pago de última milla”, mediante la cual actores privados podrán canalizar formalmente las remesas enviadas a Cuba. Las autoridades se proponen además buscar nuevas fuentes de capitalización para los bancos, revisar el tratamiento de la deuda externa, actualizar las tasas de interés y acelerar la automatización de los servicios financieros.

El anuncio incluye también la eliminación de los límites a las transferencias bancarias y a las extracciones de efectivo para personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras. La medida intenta aliviar uno de los principales obstáculos que afrontan los negocios, aunque su aplicación chocará con la escasez crónica de efectivo que padecen las sucursales bancarias.

Las mipymes podrán contratar a más de 100 trabajadores, límite que hasta ahora definía legalmente a las medianas empresas

Más allá del sistema financiero, se anunció que una misma persona podrá ser propietaria de más de una empresa privada y que las mipymes podrán contratar a más de 100 trabajadores, límite que hasta ahora definía legalmente a las medianas empresas. El Gobierno también reducirá la lista de actividades prohibidas y permitirá que los negocios desarrollen varias operaciones lícitas, siempre que mantengan su actividad principal.

En el sector agrícola, el paquete prevé autorizar empresas privadas y nuevas inversiones extranjeras, permitir a cooperativas y productores importar directamente combustible e insumos y reducir la intervención estatal en la formación de los precios. Los municipios recibirán además facultades para aprobar o extinguir empresas y autorizar determinados proyectos de inversión nacional y extranjera.

El Gobierno no ha divulgado todavía un calendario para la entrada en vigor de las reformas ni las normas jurídicas que regularán el funcionamiento de los futuros bancos privados.