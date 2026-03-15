Prisoners Defenders ha identificado hasta ahora solo 19 presos políticos entre los 51 excarcelados en Cuba

Marcha a favor de la liberación de los presos políticos cubanos por un aniversario del 11J, en Miami, en julio de 2024.

La ONG, con sede en Madrid, ha seguido sabiendo de la excarcelación de presos comunes

Madrid/La organización Prisoners Defenders lleva registrados, con fecha de este domingo, solamente 19 presos políticos entre los 51 excarcelados anunciados por el régimen cubano el pasado jueves.

Junto a Ibrahín Ariel González Hodelin, Ariel Pérez Montesino, Juan Pablo Martínez Monterrey, Ronald García Sánchez y Adael Jesús Leivas Díaz, que ya había identificado el viernes, ha incluido en su lista a 14 más, con fuente en los propios familiares:

Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 27 años, condenado a 13 años (prisión de trabajos forzosos La Lima, Guanabacoa).

José Luis Sánchez Tito, de 34 años, condenado a 16 años (prisión de alta seguridad Combinado del Este, La Habana).

Roberto Ferrer Gener, de 52 años, condenado a 15 años (Combinado del Este).

Deyvis Javier Torres Acosta, de 33 años, condenado a 10 años (prisión Valle Grande, La Habana).

Yussuan Villalba Sierra, de 35 años, condenado a 10 años (prisión de trabajo forzoso del Combinado del Este).

Eduardo Álvarez Rigal, de 36 años, condenado a 13 años (La Lima).

Wilmer Moreno Suárez, de 37 años, condenado a 18 años (prisión de trabajos forzosos Zona 0 del Combinado del Este).

Frank Aldama Rodríguez, de 33 años, condenado a 16 años (Combinado del Este).

Miguel Enrique Girón Velázquez, de 29 años, condenado a 11 años (prisión de jóvenes La Aguada, Holguín).

Jorge Vallejo Venegas, de 39 años, condenado a 15 años (La Lima, Guanabacoa).

Luís Esteffani Hernández Valdés, de 34 años, condenado a 6 años (prisión de trabajos forzosos Ho Chi Minh, Bainoa, Jaruco).

Franklin Reymundo Fernández Rodríguez, de 25 años, condenado a 9 años, Prisión Provincial de Holguín

Carlos Pérez Cosme, de 38 años, condenado a 10 años (prisión de trabajos forzosos Toledo 2, Marianao, La Habana).

Felipe Almirall, de 65 años –el de mayor edad hasta el momento–, condenado a 9 años de prisión (La Lima, Guanabacoa).

PD ha reiterado que las penas de estas personas siguen vigentes, y que su salida se produce bajo un régimen de libertad condicional especialmente restrictiva

De igual manera, la ONG, con sede en Madrid, ha seguido sabiendo de la excarcelación de presos comunes, entre ellos Daniel Hernández Salavarría, condenado por robo con fuerza, y un individuo apodado Chamique, que cumplía condena por un delito desconocido. En la misma categoría incluyen a dos presos de nombre desconocido, sacados de la prisión de La Aguada, en Holguín, y varios de la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba.

PD ha reiterado que las penas de estas personas siguen vigentes, y que su salida se produce bajo un régimen de libertad condicional especialmente restrictiva, conocido como “régimen carcelario-domiciliar”. Esto implica que continúan sujetos a controles y condiciones estrictas mientras cumplen el resto de sus condenas fuera de prisión, y que cualquier incumplimiento podría derivar en su regreso al centro penitenciario. Este modelo de libertad condicional ya se había producido anteriormente en otros casos de excarcelaciones negociadas.

En el comunicado mediante el que hacía público el acuerdo con el Vaticano, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la decisión se aplicaba a quienes han cumplido buena parte de su condena y han mostrado buena conducta durante su estancia en prisión. El Gobierno insistió en calificar la medida como “soberana” y la vinculó con la “proximidad de las celebraciones de Semana Santa”.

Amnistía Internacional (AI) y Justicia 11J criticaron la falta de transparencia en el proceso, al no publicarse la lista completa de los beneficiados ni detallar las condiciones de excarcelación. AI también denunció la utilización de presos como “fichas de cambio en un juego político” y reiteró su demanda de liberación “inmediata e incondicional” de quienes consideran injustamente encarcelados en Cuba.

En 2026 Cuba alcanza un récord histórico de presos políticos, con un total de 1.214, según el último informe de Prisoners Defenders publicado a finales del pasado febrero.