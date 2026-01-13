Los privados salvan la producción de cerdo en Cuba

Entre 2020 y 2024 se perdieron en el país el 73% de hembras reproductoras

Madrid/Incluso cuando hay buenas noticias en Cuba, algo las empaña cuando no ennegrece. La prensa oficial celebra este martes que la Empresa Porcina de Granma logró en 2025 cerrar el año con cifras positivas: no solo reparte utilidades, sino que recuperó masa ganadera y objetivos genéticos. Y todo, gracias a los productores privados, señala una nota publicada en Granma.

“La empresa estatal ha transitado de ser productora directa a gestora y facilitadora. Hoy, el 95% de la carne, que cumple su plan anual, proviene de convenios con productores privados insertados al programa”, subraya el medio, a la vez que alaba el “giro práctico” llevado a cabo por Porceg. El resultado permitió que se pudiera vender cerdo en banda para asar durante las ferias de fin de año, aunque solo lo hizo en Bayamo y Manzanillo, ya que la situación tampoco está para para lanzar fuegos artificiales.

“La empresa superó su meta de reproductoras raciales puras (208 frente a 200 planificadas) y alcanzó 106 reproductoras de capa oscura de cien previstas, y la fábrica de pienso operó al 105% de su capacidad. Estos indicadores son la base para un 2026 con mayores aspiraciones de crecimiento”, dice Olemnis Tamayo Milán, directora de Porceg.

Hay 50 productores implicados en el proyecto que “asumen el riesgo y costo de la ceba, mientras la empresa aporta genética y asistencia técnica”

La nota explica que hay 50 productores implicados en el proyecto que “asumen el riesgo y costo de la ceba, mientras la empresa aporta genética y asistencia técnica”. Además, es clave también la participación del Multiplicador Valenzuela, en Buey Arriba, que aporta el reemplazo de cochinatas (animal que se prepara para tener crías) a cada una de las unidades.

A finales de noviembre de 2025, lo hicieron con casi 500 animales –entre las cabezas de racial y criolla– que tenían “indicadores de excelencia”.

La nota aborda la aportación también de la unidad productiva Pedregales, que tiene dos líneas en su sistema de cría, el semental de la raza cc-21 y la hembra reproductora Yordan, un cruce de las razas York y Landrace. Su producto final es el resultado de cruzar estas dos, con una buena calidad, según la empresa.

No obstante –y aunque cuentan con 190 reproductoras, 253 crías, cien precebas, y cinco berracos–, su director, Alejandro Marcos Borges Briñones, lamenta que la mala alimentación impida recuperar la capacidad histórica que tenían, estimada en unas 8.000 cabezas.

“Para enfrentar esta limitante, se ha implementado un plan de producción ajustado al suministro disponible, incorporando alternativas alimenticias como boniato, yuca y calabaza. Además, se ha mejorado la nutrición mediante la preparación de harina de pescado en ensilaje y la incorporación de pienso de inicio para crías y precebas, lo que ha mejorado la conversión alimentaria”, señala, aunque parte de la población encuentra que este tipo de pienso no aporta un buen sabor a la carne.

Pese a ello, los resultados han mejorado. Nacen unas 9,7 crías por parto –de un objetivo de 9,5–, y la mortalidad, estimada en un máximos del 21%, se ha reducido a un 15%, lo que supone siete cabezas menos de muertes en cría y 20 menos en preceba. Todo un logro si se compara con el 40% de mortalidad que hubo hace dos años.

La nota toca nuevamente el grave problema de los costos de importar pienso, ante la caída de la producción nacional. “La fábrica provincial opera con un malabarismo constante de materias primas volátiles: maíz nacional, polvo de arroz, harina de pescado. No existe un programa agrícola obligatorio que garantice cultivos proteicos o energéticos dedicados al sector”, lamenta Granma.

Lo poco que se obtiene al vender el 30% a AgroCuba se debe destinar a importar pienso nuevamente

La consecuencia es la pérdida de divisas, ya que lo poco que se obtiene al vender el 30% a AgroCuba se debe destinar a importar pienso nuevamente.

“Lo que más nos limita es la alimentación”, dice concluyente Borges Briñones, que duda que pueda volverse a las cifras que una vez se alcanzaron por más que intenten suplir con imaginación la escasez del pienso importado.

Mariela Parra Céspedes, jefa de producción en el Multiplicador Valenzuela, admite que el plan de cochinatas transferidas asciende a 706, pero se está en 418, y cita el agua –o, más bien, su mal suministro– como otro de los problemas. “A inicio de año, la falta de agua afectó directamente la producción, un problema que, aunque parcialmente resuelto, aún demanda una solución definitiva. Actualmente, el suministro se asegura bombeando agua del río con una turbina petrolera propia y distribuyéndola manualmente con carretillas, lo que implica una logística operativa compleja y limitante”, indica.

La nota recuerda que la producción de carne de cerdo en Cuba ascendía en 2018 a unas 200.000 toneladas, mientras que en 2024 se llegó a un mínimo escandaloso, con 9.300 toneladas, lo que ha supuesto unos precios que la mayoría de la población no puede permitirse, alcanzando, en ocasiones, los 1.000 pesos por libra.

“Diagnosticar esto –en referencia a la mejoría de los datos de la provincia– como una ‘recuperación sostenible’ sería un error. La disminución del capital genético nacional –con una pérdida estimada del 73% de las reproductoras entre 2020 y 2024– es un lastre que tomará años superar”, subraya el diario oficial.

La nota concluye con una crítica no menos rampante: “Mientras la producción no logre recuperarse de la profunda dependencia del alimento importado y el deterioro infraestructural, ese costo, equivalente a una fracción exorbitante del salario medio, seguirá siendo la barrera que convierta un alimento, otrora básico, prácticamente en un lujo”.