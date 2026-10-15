La producción de frijol se desploma un 71% en Cienfuegos respecto a 2019

La Habana/La producción de frijoles en Cienfuegos continúa muy lejos de los niveles alcanzados antes de la pandemia. La provincia ha recolectado hasta ahora 2.462 toneladas de la legumbre, frente a las 8.430 obtenidas en 2019, cuando registró su récord productivo. La diferencia, del 70,8%, fue reconocida este miércoles por las autoridades durante una visita del vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, quien volvió a insistir en la necesidad de sembrar más para recuperar las cosechas.

El panorama tampoco es alentador para el maíz. Según las cifras divulgadas por Granma, este año se han recogido 7.080 toneladas, frente a las 15.033 de 2019, una diferencia del 52,9%. Aunque los datos de 2026 corresponden a una campaña todavía en curso, muestran la distancia que separa los resultados actuales de los alcanzados hace siete años.

La situación de Cienfuegos refleja el deterioro que ha experimentado la agricultura cubana. Según las estadísticas oficiales, en 2018 el país produjo 161.513 toneladas de frijoles, pero en 2020 la cosecha ya había descendido a 65.779 y en 2021 tocó fondo con 57.642. En 2022 hubo una recuperación parcial, hasta las 69.193 toneladas, todavía un 57% por debajo de la producción de cuatro años antes.

Valdés Mesa pidió que se concediera a estos campesinos toda la extensión que fueran capaces de cultivar, "sin limitaciones"

En febrero pasado, las autoridades cienfuegueras anunciaron un nuevo programa para incrementar las producciones agrícolas durante 2026. Entre los objetivos figuraban 1.183 toneladas de frijol, aunque el periódico no aclaró si representaban la meta total o un incremento previsto. Ocho meses después, los dirigentes vuelven a sermonear a los productores sobre aumentar las siembras, pero sin ofrecer un balance detallado de los rendimientos ni de las dificultades que impiden recuperar las cosechas anteriores.

Durante una reunión celebrada en la Empresa Azucarera 5 de Septiembre, en el municipio de Rodas, Valdés Mesa reclamó aprovechar una mayor superficie agrícola y entregar tierras a los productores más eficientes. El vicepresidente pidió que se concediera a estos campesinos toda la extensión que fueran capaces de cultivar, "sin limitaciones", una indicación que contrasta con las numerosas restricciones que todavía pesan sobre la actividad agropecuaria.

En la actual campaña se han sembrado 1.887 hectáreas de frijol y 2.600 de maíz. Sin embargo, la información oficial no precisa cuánto terreno ha sido ya cosechado, lo que impide calcular los rendimientos reales de ambos cultivos.

Cienfuegos, que durante años suministró frijoles a otras provincias, lleva tiempo enfrentando dificultades incluso para cubrir sus propias necesidades. En abril de 2024, los agricultores del territorio se habían comprometido a entregar 1.300 toneladas de frijol negro para la canasta básica normada. Las autoridades presentaron entonces el acuerdo como un avance, pese a que la cantidad resultaba muy inferior a las cosechas históricas.

La caída de las cosechas ha obligado a Cuba a recurrir a proveedores extranjeros para abastecer parte de su mercado de frijoles

En abril de 2024, la libra de frijoles negros costaba 400 pesos en el mercado de La Calzada, en Cienfuegos, mientras los colorados se vendían a 380. Dos años después, la legumbre sigue siendo un producto caro para buena parte de los cubanos. A finales de septiembre, 14ymedio comprobó que los frijoles negros se ofrecían a 600 pesos en un nuevo Mercado de Barrio de La Habana, mientras que otro establecimiento, inaugurado en octubre, los comercializaba a 950 pesos. Los productores cienfuegueros denunciaban ya entonces la escasez de fertilizantes, pesticidas y herbicidas, además de los bajos precios que les pagaba el Estado y los retrasos en los pagos.

La caída de las cosechas ha obligado a Cuba a recurrir a proveedores extranjeros para abastecer parte de su mercado de frijoles. Según las estadísticas de comercio internacional del Banco Mundial, en 2024 Argentina exportó a la Isla más de 10.600 toneladas de la legumbre, por un valor de 7,8 millones de dólares, a las que se sumaron cargamentos procedentes de España, Brasil, México y otros países. En conjunto, las exportaciones identificadas en una de las principales categorías aduaneras de frijoles secos superaron las 12.400 toneladas y los 11 millones de dólares. En 2025, sin embargo, los envíos argentinos se redujeron a unas 4.648 toneladas, una caída del 56%, de acuerdo con los registros comerciales de ese país.

El problema alcanza también al arroz, otro alimento indispensable en la dieta cubana. Las autoridades de Cienfuegos reconocieron durante la visita de Valdés Mesa que la provincia mantiene un déficit anual de 1.600 toneladas del cereal para satisfacer su demanda interna.

En Cienfuegos también se pretende impulsar la producción de soya, con apenas 58 hectáreas sembradas actualmente

Como respuesta, el Gobierno impulsa un programa de arroz popular que ha incorporado a 121 nuevos productores, con 580,8 hectáreas adicionales dedicadas al cultivo. El vicepresidente insistió en aprovechar también las tierras disponibles del grupo azucarero Azcuba, aunque no se informó de cuánto arroz se espera obtener de esas nuevas superficies.

La crisis arrocera tiene dimensiones nacionales. Según datos divulgados por el propio Granma, Cuba pasó de producir 304.000 toneladas de arroz para consumo en 2018 a apenas 80.000 en 2024. Ese último año, toda la distribución del cereal mediante la canasta familiar normada dependió de las importaciones.

En Cienfuegos también se pretende impulsar la producción de soya, con apenas 58 hectáreas sembradas actualmente y un proyecto para incorporar otras 250 en la Empresa Agropecuaria Horquita, del municipio de Abreus.

Pese a los pobres resultados de varios cultivos, las autoridades anunciaron que preparan un plan de suministros alimentarios para fin de año superior al de 2025, con productos cárnicos, viandas y vegetales. Sin embargo, no precisaron las cantidades previstas ni los precios a los que llegarán al consumidor.