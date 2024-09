Proliferan en Cuba las antenas 'criollas' para ampliar la señal telefónica de Etecsa

Holguín/A la vez que se inicia en Cuba una nueva cruzada del Gobierno contra el paquete audiovisual, que ofrece contenidos que de ninguna manera legal puede llegar a los ciudadanos de la Isla, se extienden nuevas formas irregulares de compensar lo que el Estado no puede proveer. Una muy llamativa son las antenas artesanales que aseguran pueden ampliar la recepción de la señal de la telefonía y que proliferan estos días en sitios como Revolico.

Se trata de una alternativa para intentar mejorar la señal 3G y 4G que les llega a través del monopolio Etecsa, cuya infraestructura no ha crecido ni mejorado a pesar de que los usuarios de navegación web desde el móvil son ya en Cuba más de siete millones. El artilugio es especialmente ofrecido y demandado en zonas remotas.

En la ciudad de Holguín, son varios los comerciantes privados que ofrecen estas antenas de manufactura criolla. Jorge, uno de ellos, asegura a 14ymedio que sí funcionan: “Se nota porque pasas de demorarte en abrir una página a tener una experiencia más cañón”.

Hecho a partir de redondeles de lata y con un cable coaxial, el artefacto, aseguran sus vendedores, amplifica la señal de datos que llega hasta la vivienda del usuario y le permite “conectarse incluso cuando los vecinos de al lado están que no pueden ni usar WhatsApp”. Sin embargo, un informático holguinero consultado por este diario muestra sus dudas sobre la capacidad de estos artilugios. “Eso no produce internet, si acaso mejora la captación de la señal”.

"La gente compra esas antenas, pero luego se da cuenta de que el problema no es como tener un cubo más grande para sacar más agua de la cisterna"

Para el experto, que prefiere el anonimato, “el problema principal que están teniendo los clientes de Etecsa para conectarse a la red es el poco ancho de banda para navegar, dado por las nulas inversiones que se han hecho para mejorar desde los servidores y los tendidos soterrados, hasta las antenas que se han ido rompiendo y en algunos barrios muy poblados de tres o cuatro que había antes, solo queda una funcionando”.

No se puede amplificar una internet que no hay, dice en suma el especialista: “Esa antena criolla le puede servir a alguien que vive en una zona donde hay buena cobertura pero que, por la ubicación de su casa, en un interior o en un pasillo, no le llega bien la señal, pero si el problema que usted tiene es que en la zona donde vive la señal es mala en general, el ancho de banda está por el piso y la única antena de Etecsa que funciona está ya casi obsoleta, ni con la varita de Harry Potter resuelve”.

El informático conoce muchos casos de clientes insatisfechos. “La gente compra esas antenas con mucho entusiasmo, pero luego se da cuenta de que el problema no es como tener un cubo más grande para sacar más agua de la cisterna”, explica. “Si la conexión es mala, no hay manera de mejorarla con unos pedazos de lata. Esto es otra cosa, es de dinero, de millones que hay que meter en las telecomunicaciones para que la experiencia de los internautas sea completa, amable y no el problema que hay ahora que reproducir un breve video es un sufrimiento”.

En la ciudad de Holguín, el informático opina que las dificultades para conectarse se han agravado en los últimos dos años. “Ya no se trata de que la gente quiere dar un me gusta en Facebook o mandarle una foto por Telegram a un amigo, la gente quiere ver eventos en vivo, tener partidas de videojuegos con jugadores que estén en otro país y ver películas en Netflix y eso con la internet que tenemos actualmente no se puede”.

Los problemas de infraestructura de Etecsa se dan a pesar de que cada quince días, la empresa lanza una promoción de recargas con bonos extras a pagar desde el extranjero. En 2019, el licenciado en ciencias de la computación Luilver Garcés Briñas calculó que en cada una de esas ocasiones el monopolio estatal podría estar ingresando más de siete millones de dólares desde el exterior.

Sin embargo, la mayor parte de esas divisas no se invierten en la infraestructura de telecomunicaciones. "Cerca del 90% de lo que Etecsa recauda sale de la empresa en una gran partida con concepto 'no definido'", aclaró, hace dos años, otro empleado vinculado al área de contabilidad del monopolio. "Con el resto de lo que queda es muy difícil mantener un servicio de calidad porque apenas se pueden hacer grandes inversiones".

El éxodo masivo también ha golpeado duramente a Etecsa, porque entre los cientos de miles de cubanos que han emigrado en los últimos tres años, la mayoría era cliente de la única compañía de telefonía del país y, probablemente, recibían recargas de parientes emigrados con los que terminaron por reunirse.