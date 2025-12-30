El protagonista de la polémica sobre el arroz critica duramente la política agrícola del régimen

Caballero señala en su post que la papa ha sido consumida casi de manera concentrada en La Habana y alguna capital de provincia.

"Con lo que se ha hecho y hace hasta hoy, no se ha llegado a ningún lado que no sea escasez extrema e inflación”

La Habana/Quedaba alguien por hablar del asunto del arroz y la papa y ha sido este lunes cuando Roberto Caballero, protagonista de la polémica, lo ha hecho. Las palabras de este técnico agrícola y forestal, que la pasada semana abogó en el programa Cuadrando la Caja por reducir los cultivos de papa y arroz en Cuba por no ser los más propicios a su clima y suelo han acaparado la última controversia del año.

“NUNCA (sic) dije que había que quitar al pueblo el arroz y la papa, sino que una dieta sana y balanceada no debe estar desequilibrada hacia uno o dos productos”, señala el especialista, que ha escrito un post en Facebook en el que quiere dejar clara su postura, que circunscribe a una opinión personal sujeta a crítica.

El técnico considera que es posible que el oficialismo no coincida con lo que dijo

“Yo me había mantenido al margen de todo el debate, porque a diferencia de los que reaccionan con groserías y ofensas, respeto el criterio de todo el mundo, aunque no los entienda o no coincida con ellos. Pero por ser un error tan reiterativo considero necesario hacer unas aclaraciones”, señala Caballero, que subraya desde el inicio que ni pertenece al Ministerio de Agricultura ni tiene vínculos con las entidades estatales desde hace más de 20 años. El técnico además, considera que es muy posible que el oficialismo no coincida con lo que él dijo.

Caballero recuerda que “hay una falta enorme de los insumos requeridos para producir,” algo que –destaca– “se viene diciendo desde hace muchos años, sin que aparezca solución, ni comida en el plato”, por eso, considera, “resulta sabio poner énfasis en cultivos más adaptados a nuestras condiciones y por ende menos exigentes de esos insumos, que nada indica van a aparecer en el corto ni en el mediano plazo”.

El especialista considera que el empeño en destinar recursos a la producción arrocera ha llevado, precisamente, a no dedicárselos a otros cultivos, de manera que “nos quedamos sin el uno ni el otro”. Aprovecha, llegados a este punto, para poner más distancia aún con las autoridades y reprocha que él mismo lleva mucho tiempo sin recibir el arroz que le corresponde por la libreta. “Si dejamos de empeñarnos en los grandes volúmenes de arroz y garantizamos las otras alternativas, podríamos tener arroz y también los otros compensando volúmenes”, precisa.

Aunque no deja datos, Caballero señala en su post que la papa ha sido consumida casi de manera concentrada en La Habana y alguna capital de provincia. “Creo que más del 50% del país apenas comió papá, incluso en los años de mayor producción”, sentencia. El experto afirma que ha ejercido el “sacrosanto” derecho a emitir su opinión, que puede ser discutida y que a ello está abierto de manera “respetuosa” y pide que nadie se preocupe de que lo “boten o destituyan”.

“Tranquilos, que yo estoy botado desde los primeros días de este siglo por decir lo que pienso. Desde entonces y antes de eso mi único objetivo en la vida ha sido contribuir a que Cuba logre lo que dijo Marti, ‘que con su producción pueda suplir su consumo’. Y para eso, evidentemente, hay que hacer cambios muy fuertes en la producción de alimentos, pues con lo que se ha hecho y hace hasta hoy, no se ha llegado a ningún lado que no sea escasez extrema e inflación”, remata.

Con este mensaje, que ha recibido infinidad de reacciones, mayoritariamente de apoyo, Caballero quiere no solo poner fin a una polémica que está alargándose en este agónico final de año demasiado repleto de escaseces, también poner distancia con las autoridades.

Caballero quiere poner fin a una polémica que se está alargando este fin de año

La presencia del técnico en el programa lo sitúa para la población, claramente, como una voz del oficialismo. La mayoría de los reproches que se han hecho a su comentario se centran en destacar el desastre productivo al que han conducido las políticas agrícolas del Gobierno y cómo la solución no está en dejar de comer este o aquel producto, sino en cambiar el sistema.

Caballero ahora reconvierte sus palabras en una suerte de crítica a las políticas gubernamentales y las presenta como un cambio necesario que el régimen nunca ha intentado, más al contrario, se ha enrocado en dos alimentos que –sobre todo con la crisis de los últimos años– tienen más difícil prosperar en la Isla. Es dudoso, sin embargo, que la población que se ha sentido especialmente molesta por un comentario –“hoy, con las escaseces que hay, cualquier cosa que tú le pongas a la gente en la placita camina"– se olvide de esas palabras.