Una hoja en blanco colgada al cuello, la nueva forma de protesta en Cuba para Alina Bárbara López

La historiadora Alina Bárbara López Hernández y el escritor y periodista Jorge Fernández Era fueron liberados en la tarde de este domingo tras permanecer varias horas detenidos por la Seguridad del Estado, la primera en Matanzas y el segundo en La Habana. Sin embargo, en la madrugada de este lunes seguía detenido Leonardo Romero Negrín, que fue arrestado en la capital con su madre Aixa Negrín, ya liberada, cuando se dirigían a la estación policial de Dragones para solidarizarse con los dos primeros.

La salida de Fernández Era de la estación la confirmó su esposa, Laideliz Herrera, en su cuenta de Facebook con un simple "Ya Jorge está en la casa. Gracias a todos por preocuparse. Los queremos". Desde entonces, ambos han permanecido en silencio. El escritor, estaba en el Parque Central de La Habana y portaba una hoja en blanco cuando fue arrestado y llevado a la unidad de Zulueta. Es el segundo mes consecutivo que el intelectual, anteriormente colaborador de la publicación La joven Cuba, es detenido después de que a principios de este año comenzaran sus discrepancias con el régimen.

Alina Bárbara López, en cambio, sí ha relatado su detención de este domingo, que se produjo cuando salía de su casa a primera hora de la mañana para entregar un medicamento a su hija. La profesora tenía previsto acudir después al parque de la Libertad, en la ciudad de Matanzas, donde protesta cada 18 del mes desde el pasado abril, por la situación política del país. El pasado 14 de junio, López fue detenida en plena calle cuando iba a trabajar y se le impuso una medida cautelar de prisión domiciliaria, además de la acusación por los delitos de "desobediencia" y "desacato", presuntamente cometidos cuando fue arrestada.

Este domingo, la profesora fue nuevamente llevada a la estación de La Playa donde, señala, "quedó complacida" por el trato recibido en esta ocasión, ya que le permitieron estar a solas con su abogada todas las veces que lo pidió. Allí supo que "por arte de magia" desapareció uno de los delitos que le imputaron el miércoles anterior, el de maltrato, por lo que ya no tendrán que declarar algunos testigos que tenía previstos. Por ahora, el delito de desobediencia se mantiene y López espera que la Fiscalía resuelva la queja que interpuso un día después de su detención.

"No me fue revocada la medida cautelar por otra más severa, ya que fui detenida en una hora y lugar que no eran los que yo había anunciado para mi manifestación pacífica, por ende no pudieron demostrar que yo había violado la medida cautelar. No se atreven a permitir que yo llegue al Parque para detenerme ahí, pues evidentemente desean evitar los ojos de la opinión pública sobre ello", contó.

En adelante, la profesora promete estar "disciplinada" y salir de casa desde este mismo lunes con una hoja en blanco colgada al cuello, incluyendo el paso habitual que debe hacer por el Parque de la Libertad, donde trabaja, ya que la medida de prisión domiciliaria no le impide circular por las "vías habituales".

"Insisto en que nuestro sistema político es una fábrica potencial de delitos políticos que pretenden camuflarse burdamente bajo la apariencia de delitos comunes", concluye su escrito, en el que añade que un patrullero la llevó a casa, como había pedido inicialmente, porque está cansada de invertir su dinero en regresar de la unidad policial.

Romero Negrín, único de los tres arrestados del que no ha trascendido una posible liberación, era estudiante de Física en la Universidad de La Habana cuando fue detenido en la calle Obispo por caminar con un cartel que decía "Socialismo sí, represión no" el 11J de 2021. El joven fue liberado seis días después acusado de "desorden público".

En una entrevista que dio a La Joven Cuba el estudiante contó que lo que le hicieron "fue poco" en comparación con otros detenidos que tenían "un moretón en el ojo", "la cara hinchada", así como "otros con yeso, con dedos fracturados".

