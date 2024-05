Tras las protestas en Baracoa, la Unión Eléctrica asegura tener una estrategia contra los "molestos apagones"

La Habana/El director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López, dijo a Granma la tarde de este viernes que tenía un plan para “atenuar los molestos apagones”. La estrategia, que incluye un incremento parcial de la capacidad de generación y reconectar unidades de varias termoeléctricas, pretende tener un efecto anestésico tras el estallido de protestas por la situación energética, la noche del jueves, en Baracoa.

Las manifestaciones –de las cuales trascendieron varias grabaciones compartidas por la organización Cubalex en las redes sociales– ocurrieron en barrios del municipio guantanamero como Cabacú, La Laguna y El Paraíso. Gritaban “¡queremos comida!” y “¡queremos corriente!”, después de casi 24 horas sin electricidad. En otro barrio, El Jamal, al filo del mediodía de este viernes, los vecinos sonaron los calderos en las calles, confirmó a 14ymedio una fuente del municipio.

La pésima conexión a internet –ya lastrada por los apagones y bajada al mínimo cuando hay disturbios– impidió que los baracoenses publicaran en sus redes más información sobre lo que estaba ocurriendo. La mala conectividad también impidió que se convocara a un mayor número de manifestantes. No obstante, varias grabaciones de las manifestaciones lograron llegar a internet.

La protesta movilizó de inmediato a las autoridades locales y a la prensa oficial de Guantánamo, que han comenzado una campaña para “unir” al pueblo. “Como nos enseñó Fidel. Los dirigentes junto al pueblo, en los momentos más difíciles”, publicó Lorian Milhet Fuentes, dirigente del Partido Comunista (PCC) de Baracoa en su perfil de Facebook este viernes y adjuntó a su mensaje una foto donde aparecen funcionarios escuchando supuestamente a un residente que se queja en medio de un apagón.

Recibimos imágenes de una #protesta este 16 de mayo en el barrio Van Van, en la localidad de Cabacú, municipio de Baracoa, aproximadamente entre las 10 y las 11 de la noche, según informó una fuente local a @CubalexDDHH. pic.twitter.com/3BnkV60rCr — Cubalex (@CubalexDDHH) May 17, 2024

En la misma red social, otros perfiles oficialistas divulgaron varios videos donde aparecen algunas personas haciendo un llamado al pueblo para que no proteste. “Creo que debemos unirnos, pero no de esta manera, unirnos para entre todos buscar una alternativa a la situación que está teniendo el municipio, bueno y el país, y creo que la solución no es esta, manifestaciones, la solución es buscar alternativas de cómo podemos darle comida a los niños”, dijo una mujer sin ser identificada en uno de los materiales.

En un segundo video, otra mujer demandó que el pueblo debe entender la “situación crítica” que está pasando el país. “No tenemos dólares para comprar petróleo, lo que tenemos es que unirnos y cada cual, en los trabajos que ejercemos, cada día hacerlo mejor”.

La Asamblea Municipal del Poder Popular, una de las páginas oficialistas que compartió videos llamando a la “unidad que caracteriza a Baracoa”, compartió este viernes un post del telecentro local Primada Visión donde se asegura que la dirección del PCC en el territorio acordó “incrementar la venta de productos alimenticios y otros portadores energéticos para la cocción de alimentos en la población”.

La Habana tardó en dar respuesta y solo al día siguiente, en Granma, López reveló qué medidas concretas planeaba tomar la Unión Eléctrica ante la situación. El núcleo del problema, dijo, es el contraste entre la demanda creciente –a medida que se acerca el verano se utilizan más los electrodomésticos– y la capacidad insuficiente de generación. La diferencia entre estos dos factores ha dejado, en días pasados, un déficit importante, que este viernes fue de 1.300 megavatios.

Tras justificarse por los interminables “ciclos de mantenimiento” de las termoeléctricas, López aseguró que se reconectarán al Sistema Eléctrico Nacional las unidades seis y ocho de la central Máximo Gómez, de Mariel, y el bloque seis de Nuevitas, en Camagüey. López lamentó que el promedio actual de apagones fuera de entre 12 y 16 horas en toda la Isla.

Los problemas no acaban, admitió. Solo en Mariel, un “salidero de vapor” en una zona de extremo peligro hizo que dos bloques de la central se desconectaran. Averías similares lastran la generación energética de Nuevitas y, en general, de las demás plantas.

Las familias son quienes llevan la peor parte. En el oriente del país, donde han estallado recientes protestas por los largos apagones –las de mayor importancia el pasado marzo, en Santiago de Cuba–, la situación ha tocado fondo, atizada por el desabastecimiento. Residentes de Baracoa contaron a 14ymedio que, de los alimentos de la canasta básica que debían venderse a inicios de mes, apenas el pasado 15 de mayo fue que comenzaron a distribuirse en las bodegas una libra de arroz y otra de azúcar.

“Tuve que comprar carbón para poder cocinarle a los niños porque los apagones se extienden cada día más horas”, dijo a este diario una madre residente en la cabecera municipal.