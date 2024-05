Apagones de más de 12 horas en Cuba, el saldo del calor, la falta de combustible y las centrales paradas

La Habana/No hacía falta que la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) dijera este miércoles, en su pronóstico habitual, que ayer “se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día”. Los habitantes de un tercio de la Isla pudieron comprobarlo en sus carnes. Por segunda jornada consecutiva, hubo apagones simultáneos en hasta el 30% del país, la peor cifra en poco más de mes y medio.

“Estoy que si me pinchan no suelto ni sangre. Nos tienen comidos a apagones, y anoche no pude ni bañarme”, lamenta Idelia, residente en San Antonio de los Baños, Artemisa. Allí, el apagón programado desde las tres de la tarde hasta las ocho de la noche acabó prolongándose hasta las tres y media de la madrugada. “Más de 12 horas sin luz, y con este calor, quién aguanta eso. Qué tristeza tengo en mi corazón”.

Los cortes de luz han llegado hasta el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. En la terminal 3, este martes, los turistas podían verse intentando aliviar el sofoco con abanicos o agitando folletos ante sus rostros llenos de sudor.

“Estoy que si me pinchan no suelto ni sangre. Nos tienen comidos a apagones, y anoche no pude ni bañarme”

Por megafonía, una voz femenina advertía de que el aire acondicionado estaba apagado “por mantenimiento”, pero una empleada del aeropuerto asegura a 14ymedio que la verdadera razón es una “orientación” venida de “arriba” para ahorrar electricidad: “Lo apagamos unos tres días a la semana”. La mitad de las escaleras mecánicas también estaban detenidas, al igual que uno de los ascensores internos.

En la capital, muchos barrios sufrieron también cortes eléctricos, incluso las zonas que menos suelen padecerlos como El Vedado o Centro Habana.

Vecinos de Holguín reportan a este diario apagones de medio día y una conexión intermitente. Desde Sancti Spíritus, lamentan que este martes también les cortaron la corriente, a pesar de no tener programados apagones estos días. “Aquí la semana que no tenemos apagón la llamamos la semana de Marianao”, explica a 14ymedio una residente de la ciudad espirituana, refiriéndose a un reporte emitido por la televisión oficial que se hizo viral en el que, irónicamente, una vecina entrevistada decía que “en Marianao tenemos de todo”.

“Ya no son las roturas de las termoeléctricas ni el déficit de combustible la causa del martirio. Ahora el énfasis de los partes matutinos recae en los mantenimientos que se acometen en unas cuantas termoeléctricas y en Energás para garantizar un ‘mejor servicio eléctrico’ en el verano. Algo así como la familia pobre que quiere celebrar por todo lo alto la fiesta de quince de la hija, y pasa hambre unos cuantos meses para luego hartarse en la fiesta, que dura lo que un merengue en la puerta de un colegio”, escribía en sus redes este miércoles Pedro de Jesús, residente en Fomento, Sancti Spíritus, en un largo post denunciando la situación generalizada en la Isla.

El incremento de la demanda por el calor se suma a la cantidad de centrales termoeléctricas fuera de servicio

“Cero apagones y más comida”, podía leerse en la pared de una funeraria de San Antonio de Cabezas, en Unión de Reyes, Matanzas, según reportó el periodista Mario José Pentón. En los muros del edificio, según se observaba en varias imágenes, habían escrito también, en mayúsculas: “las personas mayores son las que tendrían que tirarse a la calle” y “patria y vida”.

Este miércoles el panorama se repetía. Con una disponibilidad de 2310 megavatios (MW), se esperaba una demanda máxima de 3050 MW, lo cual se traduce en un déficit de 740 MW y una afectación de 810 MW en el horario pico.

El incremento de la demanda por el calor se suma a la cantidad de centrales termoeléctricas (CTE) fuera de servicio. Como recordó la UNE, se encuentra averiada la unidad 2 de la Felton, que también tiene su unidad 1 en mantenimiento. Están además en mantenimiento las unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, la 6 de Nuevitas y la 8 de la CTE Mariel. Ello se suma a las 34 centrales de generación distribuida paradas por falta de combustible.

Mañana la UNE volverá a publicar su reporte cotidiano, pero no haría falta. Los cubanos ya saben lo que les depara la jornada: apagones y más apagones.