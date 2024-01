Una semana sin agua en la provincia cubana de Sancti Spíritus por un "peligroso salidero"

Un salidero en una tubería conductora en Sancti Spíritus que estalló el pasado jueves mantiene a los residentes del municipio de Cabaiguán y la ciudad cabecera sin agua potable. Las autoridades de la provincia, que declararon inicialmente que el abasto se estabilizaría en dos días, ya no saben cómo explicar a los vecinos, que llevan una semana sin el servicio, el retraso en la reparación.

"Hace días dijeron que había una rotura en el acueducto de Macaguabo, que alimenta la parte norte de la ciudad, y que iban a hacer trabajos para repararlo que demorarían hasta dos días", asegura a 14ymedio Noelia, una espirituana de 37 años.

"Estuvimos un par de días sin agua y de pronto vino y todos asumimos que habían reparado la conductora"

"Estuvimos un par de días sin agua y de pronto vino y todos asumimos que habían reparado la conductora. No obstante, el agua no llegaba con fuerza y mucha gente no pudo acumular agua, como es mi caso, y cuando se volvió a ir nos quedamos sin reservas", lamenta.

Según Noelia, a medida que pasan los días la situación se vuelve más desesperante y los pequeños depósitos de agua han comenzado a agotarse. "En mi casa estamos apretados, el tanque solo se llenó hasta la mitad cuando vino el agua por última vez y ahora tengo a mis hijos aguantados diciéndoles que ahorren, que no hay agua".

Pero su situación, admite, no es la peor: "Conozco a gente que está yendo a buscar agua a las fábricas, que tienen su propia reserva en pozos, tanques o cisternas. Otra amiga mía se ha estado bañando estos días en su trabajo porque en su casa lo que queda es para cocinar y tomar".

La paciencia de los vecinos se agota, asegura, y la última actualización de las autoridades declaraba que todavía no saben "a qué hora pueda terminar el trabajo, pues se está soldando la tubería y es una soldadura de largas horas".

Días atrás, entrevistado por Radio Cabaiguán, Alexei Hidalgo Leiva, director de Acueducto y Alcantarillado en el municipio, explicó que "el día 4 de enero se detuvo el bombeo en la presa Manaquita para suprimir dos salideros grandes: uno en la entrada de la bomba tres y otro a la salida de la estación de bombeo". El de la salida pudo repararse, pero el de la bomba, aseveró, no pudo terminarse por las malas condiciones de la tubería. "Cuando empezamos los trabajos en ese salidero descubrimos que el tubo está podrido. No se pudo soldar, y lo que hizo fue deteriorarse más ese tramo de la conductora", informó.

Desde entonces, la situación solo empeoró, debido a que la provincia no contaba con los "tubos" y materiales necesarios para hacer la reparación

Desde entonces, la situación solo empeoró, debido a que la provincia no contaba con los "tubos" y materiales necesarios para hacer la reparación. "Tuvimos que cerrar la válvula de salida de la presa, porque si ese tubo se va, terminaría inundando la estación de bombeo, donde hay electricidad de 440 volts, bombas, operadores y personal. Es un peligro inminente para los trabajadores de ese lugar, por lo que el salidero lleva días de trabajo", añadió Hidalgo, quien se resistió a ofrecer una fecha tentativa para la finalización de los trabajos.

Por el momento, dijo en un intento de dar alivio a la población, "tenemos el combustible y las dos pipas activadas para cubrir hospitales y centros estatales, incluyendo escuelas y círculos infantiles". Sin embargo, la Planta Potabilizadora de Macaguabo surte agua para el 62% de la población espirituana.

La enésima promesa de arreglo la ofreció este martes la prensa oficial. "Se prevé terminar cerca de las 9:30 o 10 de la noche de hoy martes", anunció Escambray. La realidad es otra. Este miércoles Sancti Spíritus sigue con su embalse cerrado mientras la empresa de Acueducto y Alcantarillado asegura que sus trabajadores han pasado las últimas 48 horas en vela, reparando el salidero.

