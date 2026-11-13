La provincia de Granma en apagón por un disparo en la línea con Santiago de Cuba

La CTE Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, se desconectó poco antes de las nueve de la mañana.

La Habana/Un disparo en la línea de 110 kilovoltios (kV) enlazada con Santiago de Cuba ha provocado este viernes la desconexión de toda la provincia de Granma del sistema energético nacional (SEN). La información, proporcionada por la Unión Eléctrica (UNE) a través de los medios oficiales, no añade detalles y se limita a afirmar que “se mantiene la comunicación para realizar el proceso de interconexión cuando estén creadas las condiciones técnicas”.

La breve publicación asegura que los “centros vitales”, como hospitales o sistemas de bombeo de agua, se encuentran trabajando con sus propios grupos electrógenos.

El incidente ocurrió casi al tiempo de que la central termoeléctrica Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte (Mayabeque), se haya desconectado por un fallo, poco antes de las nueve de la mañana. Concretamente, según las autoridades en un brevísimo mensaje, se trató de "un salidero de aceite en la chumacera de la turbina".

La salida de esta CTE pone a la Isla al borde del colapso, dos días después de que dejaran de funcionar dos centrales a la vez, la Antonio Guiteras (Matanzas) por avería y la Felton (Holguín) por mantenimiento

La salida de esta CTE pone a la Isla al borde del colapso, dos días después de que dejaran de funcionar dos centrales a la vez, la Antonio Guiteras (Matanzas) por avería y la Felton (Holguín) por mantenimiento. Desde entonces, los cubanos ya temían lo peor para el resto de la semana. La ausencia de la Felton, en concreto, repercutirá en la recuperación de la electricidad en la provincia oriental desconectada hoy.

El más reciente apagón parcial en Cuba, el pasado 27 de octubre, tuvo lugar en la provincia de Pinar del Río precisamente días después de que saliera del SEN la Guiteras, que hasta el miércoles, llevaba –en contra de su dinámica en los últimos meses– más de 10 días funcionando.