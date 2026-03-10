Puertas cerradas para la reunión con estudiantes: la Universidad de La Habana desactiva la protesta

La institución evita el “show mediático” que a su juicio se produjo este lunes, cuando una veintena de estudiantes se concentró en la escalinata para reclamar el reinicio del curso escolar

La Habana/Las autoridades cubanas parecen haber logrado el objetivo de desactivar la continuidad de la protesta de estudiantes universitarios de este lunes. Los alumnos habían convocado a un diálogo este martes a las 10, en el Parque Víctor Hugo, pero han trasladado la actividad al interior a instancias del rectorado. “Después de una próspera negociación, la Universidad de La Habana (UH) como institución nos ha facilitado un aula en pos de nuestra reunión, para evitar miradas innecesarias, presencia de prensa y agentes externos al estudiantado”, han comunicado en un grupo de WhatsApp creado para coordinar las acciones.

El mensaje indica que la escalinata volverá a ser punto de encuentro para quienes deseen asistir al intercambio, pero desde ahí se pasará a la sala “habilitada para el uso”. Con esto, la institución evita el “show mediático” que a su juicio se produjo este lunes, cuando una veintena de estudiantes se concentró en ese icónico lugar para reclamar el reinicio del curso escolar, paralizado por las medidas de ahorro energético extremo tomadas para hacer frente a la crisis energética, agravada por el bloqueo petrolero de EE UU, y de transporte.

Para la reunión prevista para hoy, el estudiantado ha indicado unos “parámetros” a seguir. “En primer lugar, aclarar que nuestra intención es recopilar las opiniones de estudiantes pertenecientes o no a la UH integrados al sistema de educación superior. En segundo lugar, que se tendrá tolerancia cero para con quienes, ya sea mediante palabras o acciones entorpezcan este proceso. Esto implica también la cero tolerancia para con actos de provocación, vandálicos o excéntricos, que dañen, en última instancia, la reputación y credibilidad del proceso. De antemano, muchas gracias”.

"¿Dónde están los resultados, lo que piden los estudiantes? Ah, ya, la próxima semana se reunirán de nuevo para explicar que ‘todavía’ se está trabajando en ello"

Estos recientes mensajes dan a entender que ha calado la idea trasladada por el Gobierno cubano de que la acción de ayer sirve a “medios de comunicación” que buscan el “show mediático con la intención evidente de dañar” a la Revolución. Los estudiantes discutirán sus reivindicaciones de puertas para adentro, con el fin de presentar sus inquietudes al ministro de Educación Superior, Walter Baluja, que –dicen– “accedió a escuchar los reclamos de los presentes”. El próximo lunes 16 de marzo está previsto que haya una reunión para la totalidad del colectivo estudiantil universitario en la UH con vistas a unificar los criterios.

Las aguas parecen haberse calmado después de que las alarmas se encendieran ayer, cuando la Seguridad del Estado impidió el paso a quienes intentaban unirse al grupo inicial de convocados, un hecho que ha sido reportado por los medios oficiales como un intercambio de pareceres con el propio Baluja –que acudió a la escalonada ante el revuelo generado– y la rectora de la UH. Los propios comentaristas de los medios estatales han mostrado su desacuerdo con la manera de informar de esa prensa.

“Vamos a ver.....los estudiantes PROTESTARON (sic), como lo hicieron en su día Fidel Castro y Mella. ¿Eso es periodismo?”, dijo un lector de Cubadebate en redes. Aunque otro usuario respondía insistentemente a cuantos cuestionaban las formas que por qué no se le reclama “al pedófilo amo del norte”, la mayoría mostraba su malestar. “Son unos hipócritas tratando de maquillar la protesta estudiantil”, cuestiona uno más. La mayoría dudaba de la resolución de este asunto, por más reuniones que se celebren: "¿Dónde están los resultados, lo que piden los estudiantes? Ah, ya, la próxima semana se reunirán de nuevo para explicar que ‘todavía’ se está trabajando en ello. Ok, gracias por la información".

Los estudiantes universitarios han mostrado su disgusto por la posposición del curso, pero parecen temer una escalada mayor en un contexto en el que el miedo aún domina a la población.

"Cuando protestas, no puedes encontrar trabajo. Toman medidas contra ti o tu familia", cuenta un estudiante de sociología de la Universidad de Artemisa a la agencia Reuters, que este martes ha publicado una crónica desde San Antonio de los Baños en la que constata que garantizar el anonimato es todavía la única forma de conseguir que los cubanos hablen sobre el régimen. En un recorrido por varias zonas próximas a La Habana, la agencia encontró a una docena de personas que accedió a identificarse, pero el resto prefirieron esconder su identidad. "La gente no se va a involucrar, porque, en la vida real, nadie quiere ser encarcelado de nuevo. El pueblo no tiene forma de defenderse".