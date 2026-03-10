La quema de la basura ilegal se extiende por toda Cuba

En un crítico artículo, ‘5 de Septiembre’ expone que se vive una “compleja situación en toda la provincia de Cienfuegos

La Habana/La quema ilegal de basura, debida a la falta de combustible para la recogida, no es un problema exclusivo de La Habana.Según publicó este martes el diario oficialista 5 de Septiembre, además de haber reportes procedentes de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Santa Clara, en Cienfuegos ya se vive una “compleja situación”. El periódico provincial pide “una solución más apropiada, menos dañina y apocalíptica” ante “la excesiva quema, un suceso que pareció oficializarse”.

El texto, que comienza culpando “al bloqueo petrolero de Estados Unidos”, recuerda que el humo ya es parte de los paisajes de Cienfuegos, en zonas como Pastorita, La Juanita, Junco Sur, O’Bourke, que son “las más problemáticas”.

De acuerdo con 5 de Septiembre, “en redes sociales se han visto crecer las llamas en plenas avenidas como si se tratase de un ritual con carácter obligatorio”. Otros, agrega, “han decidido ser un poco más discretos”, por ejemplo un rincón del patio de sus viviendas. La nota lamenta que "con el fuego no desaparecerán los cientos de latas de refrescos, ni las innumerables botellas de cristal o el resto del material sólido-metálico que pueda haber entre la inmundicia". Y cuestiona: "¿Entonces, de qué sirvió ese incendio improvisado cuando permanece la mayoría del problema entre las cenizas?”.

La acumulación de basura ha puesto contra las cuerdas a la provincia. “La escasa posibilidad de recoger los desechos, debido a la falta de combustible”, reconoce el diario, ha hecho que los vertederos no solo hayan ganado espacio en el municipio de cabecera, sino que se hayan extendido por "casi toda la geografía del territorio hasta llegar a los centros municipales, cerca de escuelas, rodeando parques infantiles e incluso instituciones hospitalarias”.

El periódico provincial, que pide una política pública para impulsar el reciclaje en Cienfuegos, remarca incluso que ha hecho “trabajos críticos al respecto, dando cuentas, por ejemplo, de la invasión de desechos que colman las vías férreas a la vista de todos en la ciudad; una incursión de la que solo saldrán victoriosos los roedores, mosquitos, cucarachas o las disímiles enfermedades que estos transmiten”, como la leptospirosis asociada a los ratones, además del dengue, el zika, el chikunguña y el oropouche, ocasionados por diferentes especies de insectos que actúan como vectores.

La nota recuerda que el fenómeno fue denunciado en su momento en La Habana, donde comenzó esta práctica: “En Cubadebate expusieron las consecuencias de esta nociva práctica, sobre todo en las horas nocturnas. Cuidadores de personas encamadas, ancianos con enfermedades respiratorias y personal de instituciones sanitarias, estuvieron entre quienes protestaron”.

Desde inicios de febrero, en La Habana se hizo común ver en cada esquina que se multiplicaran las pilas ardientes, al amanecer o al atardecer, de día o de noche, y en la actividad participan los servicios municipales y los vecinos, que prenden fuego a los desperdicios sin ningún recato.

Esa ha sido la “solución” ante el déficit de contenedores en la capital, que tiene 10.000, pero que necesita entre 20.000 y 30.000. A ello se suma que solo se están recogiendo entre 16.000 y 17.000 metros cúbicos diarios, cuando se llegó a recoger en el pasado entre 25.000 y 30.000.

La basura se acumula y ha dejado postales como la “montaña de basura” que alcanzó “fácilmente más de cinco metros de altura”, en el municipio habanero de Diez de Octubre, en un vertedero junto a la termoeléctrica de Tallapiedra, fuera de servicio desde mediados de 2024. “En otras ocasiones he pasado y ha estado mucho más ancha y alta, con buzos en sus alrededores”, contó un vecino la semana pasada a 14ymedio.

Asimismo, otro de los problemas, reportó Cubadebate el mes pasado, no solamente es la falta de combustible, sino el mal estado de los equipos: de 106 camiones colectores, solamente trabajan 44. “Estamos entre un 37% y un 44% de disponibilidad técnica, muy por debajo de lo que se necesita”, reconocía Alexis González Inclán, funcionario de Servicios Comunales de la capital.

Además, aunque el combustible se asigne a los camiones de volteo que recogen los deshechos, éstos apenas cumplen sus tareas diarias, pues pasan la mitad de la jornada esperando abastecerse en los servicentros. De cinco viajes planificados al día, logran 3,1 como promedio. “Muchas veces nuestros vehículos reciben el combustible entre las 10 de la mañana y las 12 del día, y a partir de ese momento es que salen a los recorridos”, explicó el directivo provincial.