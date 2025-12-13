Una quincena de organizaciones del exilio cubano en Madrid acuerdan coordinar sus acciones

Cuba a Pulso apuesta por tener un espacio físico que permita aglutinar a estas y otras organizaciones.

Entre sus objetivos figuran el apoyo a los solicitantes de asilo y la voluntad de "incidir en la agenda diplomática"

Madrid/Un grupo de organizaciones cubanas en España celebraron este viernes un encuentro en Madrid, bajo el título de Cuba a Pulso, con el objetivo de avanzar juntas hacia una mayor coordinación. Los exiliados buscan fortalecer el espacio físico común y robustecer su incidencia política en Europa, según una nota de prensa enviada a la redacción de 14ymedio.

En la reunión, que tuvo el apoyo de la organización checa People in Need, participaron representantes de Alas Tensas y su Observatorio de Género, Árbol Invertido, Museo V, Mesa de Diálogo, Disidencia en Movimiento, Democracia Cristiana, Otra Ola, ClickCuba, Forma Foco, CubaxCuba, 5 Minutos, Ciudadanía y Libertad, Red Femenina y El Toque, convocados desde Casa Palanca.

"El evento nace desde la esperanza y la necesidad de estar juntos para ser más fuertes", señala el comunicado, que define el encuentro como "un primer paso" para construir "una ruta posible para fortalecernos como exilio en Madrid y, quién sabe, en el resto de Europa".

Cuba a Pulso apuesta por tener un espacio físico que permita aglutinar a estas y otras organizaciones, y que funcione como sede de reuniones, asesorías y actividades comunitarias. Aunque los organizadores reconocen que contar con una sede "puede no estar al alcance inmediato", consideran que avanzar hacia ese objetivo sería "un primer paso tangible" para consolidar el trabajo conjunto.

La influencia política en España fue otro de los ejes del debate. De acuerdo con la nota, una red fuerte de cubanos en Madrid y en Europa "puede incidir en la agenda diplomática", así como abrir espacios de diálogo con instituciones españolas y europeas para promover derechos y oportunidades para los cubanos dentro y fuera de la Isla.

El documento subraya también la necesidad de apoyar a los solicitantes de asilo cubanos, cada vez más numerosos en España. Entre las propuestas discutidas figura la creación de una ruta de acogida estructurada, que incluya orientación sobre asilo y documentación, búsqueda de empleo y vivienda, acceso a servicios básicos y acompañamiento durante el proceso de adaptación.

Los participantes insistieron en la idea de "unidad sin uniformidad. / 14ymedio

Los participantes insistieron en la idea de "unidad sin uniformidad", destacando que el objetivo no es imponer una visión única, sino articular las diferencias bajo valores compartidos como la dignidad, la solidaridad y el apoyo a quienes permanecen en la Isla. "La unidad no significa aplastar opiniones", recoge la nota, "sino reconocer lo que nos une".

El encuentro concluyó con el compromiso de dar continuidad a las conversaciones y traducirlas en acciones concretas. "Este encuentro no se queda en palabras; nace con la voluntad de traducir las conversaciones en acciones", afirma el comunicado, que describe la cita como "la semilla de un camino compartido" para el exilio cubano en Madrid y en Europa.