El rapero 'El Funky' recibe una medida cautelar tras más de 24 horas de arresto

La estrategia represiva de las autoridades cubanas va cobrando forma: a los arrestos arbitrarios se han sumado en los últimas semanas las medidas cautelares. El rapero contestatario Eliexer Márquez El Funky acaba de ser penalizado con una de estas, que restringe su libertad de movimiento.

El Funky fue detenido la tarde de este martes por fuerzas de la policía y de la Seguridad del Estado, casi a la par que arrestaban al rapero Maykel Castillo Osorbo. Pasadas las 4:30 de la tarde de este miércoles, Márquez fue liberado y en declaraciones a 14ymedio explicó que parte de ese tiempo estuvo detenido en la estación de Infanta y Manglar, en La Habana.

"Antes de soltarme me impusieron una medida cautelar de libertad de movimiento, me atendieron instructores policiales de Villa Marista, uno de ellos fue la teniente coronel Kenia María Morales. Me dijeron que me pueden meter preso cuando quieran pero me están dando otra oportunidad", contó El Funky a este diario.

El rapero, no obstante, parece decidido a continuar su labor como artista y activista. "Quieren intimidarme, pero sigo adelante, no hay de otra", aseguró uno de los intérpretes del popular tema musical Patria y Vida que desde hace meses ha levantado una oleada de pasiones en la audiencia y de ataques en los medios oficiales.

Por su parte, Anamely Ramos, pareja de Osorbo y actualmente residente en México, dijo que el rapero fue detenido en su propia casa al filo de las cinco de la tarde. "Sin camisa y sin zapatos y así se lo llevaron, a la fuerza", explicó la curadora de arte en redes sociales. Hasta el momento se desconoce el lugar donde mantienen arrestado al también activista.

Estos arrestos ocurren justo después de que el Movimiento San Isidro (MSI) denunciara que el artista Luis Manuel Otero Alcántara podría estar en huelga de hambre y sed, además de en voto de silencio. La información, aún sin confirmar, llega cuando el colectivo no ha recibido todavía respuesta de la solicitud que hiciera, el pasado viernes, al Ministerio de Salud Pública para realizar una visita a Otero Alcántara.

Este miércoles el artista cumple 17 días incomunicado en el Hospital General Calixto García de La Habana. El operativo que rodea la Sala Rubén Batista se mantiene, incluso ha sido reforzado. "El pabellón donde está, tiene mucha vigilancia y una escalera llena de gente que parecen inofensivos pero que son de las brigadas de Respuesta Rápida", dijo una fuente cercana a la familia.

Mientras tanto, la reportera de CiberCuba Iliana Hernández lleva más de 40 días sitiada en su vivienda, en Cojímar, al este de La Habana, por fuerzas de la policía y la Seguridad del Estado. La también activista ha estado compartiendo fotos y videos en su cuenta de Twitter sobre el operativo que noche y día rodea su casa.

"Desde el 9 de abril estoy sitiada las 24 horas, ya hoy miércoles 19 de mayo se cumplen 41 días en esta situación, también siguen los problemas de internet tanto para mi como para mi familia", denunció en conversación telefónica con este diario. Según explica esta represión contra ella le afecta en su trabajo y ha tenido que buscar "otras vías".

"Sigo documentando el accionar de los represores, ahora llueve y están en la patrulla. Qué vida más miserable la de estas personas, hacen el trabajo sucio para que Díaz-Canel y su banda sigan derrochando el dinero del pueblo cubano en sus caprichos millonarios", escribió en uno de sus tuits que acompañó de un video donde se veía a la patrulla policial.

