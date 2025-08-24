El régimen calla sobre la muerte de dos reclutas que pasaban el Servicio Militar en La Habana

En ambos casos, la causa de la muerte no es clara y los familiares reclaman respuestas a las autoridades

La Habana/En menos de una semana, dos jóvenes reclutas fallecieron mientras pasaban el Servicio Militar Obligatorio que impone el régimen a todos los varones cubanos. Se trata de Antonio Rassi Roque, de 18 años, y Lázaro Daniel Monteros, de 19. Todo lo que se conoce de la muerte de los muchachos fue publicado en redes sociales por familiares y conocidos. La prensa oficial, como de costumbre en estos casos, ha ignorado la noticia.

Primero se supo de la muerte de Rassi el pasado 18 de agosto en la unidad militar El Calvario, en La Habana, donde residía. Según explicó el padre de otro recluta de la misma unidad a Cubanet más tarde, al resto de los muchachos se les informó de que se había disparado a sí mismo, aunque no queda claro si fue por accidente o a propósito.

“La última semana Antonio no se bañaba. Le requerían [que lo hiciera] pero andaba maloliente. Era notable que se estaba descomponiendo su salud mental. Nadie observa esto y muchos chicos hacen un rechazo enorme al Servicio Militar. Y lo peor, le dan un arma sin estar aptos ni analizar su situación psicológica”, criticó la fuente.

En redes sociales, una tía de Rassi publicó: “Hoy mismo estamos velando a mi sobrino en la funeraria de Infanta, La Nacional, nombrado Antonio Rassi, que entró en este llamado al Servicio militar y todavía no sabemos la causa [de muerte]. Tenía solamente 18 añitos”.

"Realmente, el único que sabe qué fue lo que pasó es el niño. No sabemos los motivos porque es un niño que lo tenía todo"

El pasado viernes, otro familiar confirmó a Martí Noticias la muerte del muchacho y denunció la poca transparencia sobre las causas del disparo. “Realmente, el único que sabe qué fue lo que pasó es el niño. No sabemos los motivos porque es un niño que lo tenía todo, cariño, amor. Hasta donde nosotros sabemos, él mismo se disparó. La mamá es la que está pidiendo justicia”, dijo.

Asimismo, explicó que Rassi “no quería entrar en el Servicio Militar. Eso sí lo sabemos. Los militares ya le dieron toda la información a los padres y también fueron al velorio”.

Apenas unos días más tarde se supo de la muerte Lázaro Daniel Monteros, residente en Ciego de Ávila, pero que cumplía el servicio en la unidad de El Morro, en la capital. Su fallecimiento, también reportado en redes sociales, generó más sospechas que el de Rassi pues ni siquiera se conoce la causa y a la familia se le han ofrecido distintas versiones del suceso. Al muchacho supuestamente le quedaban pocos días para terminar el servicio.

Los comentarios al pie de las publicaciones sobre la muerte de estos muchachos pedían incesantemente la desaparición del Servicio Militar, en el que en los últimos años han muerto decenas de jóvenes. Uno de los accidentes más notorios fue el ocurrido el pasado 7 de enero en Melones, en el municipio de Rafael Freyre, en Holguín.

Ese día, varias explosiones en una base militar del poblado despertaron alarma entre los pobladores, que compartieron videos e imágenes del fuego y el humo que salía de la unidad. En total, 13 personas murieron durante el siniestro, de las que nueve eran reclutas del Servicio Militar.

El incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas en 2022 es otro de los episodios que los cubanos recuerdan con más tristeza y en el que murieron 17 personas y decenas resultaron heridas. La mayor parte de los fallecidos eran también reclutas que pasaban su entrenamiento junto a los bomberos y que fueron enviados a combatir el fuego.

Ambos sucesos son apenas los que más conmocionaron al país, pero la historia del Servicio Militar en la Isla está llena de casos similares. El pasado mayo, por ejemplo, dos reclutas que hacían guardia en una garita de la Zona de Desarrollo Económico de Mariel fallecieron tras ser impactados por un ómnibus.

Meses antes, en junio de 2024, el joven Leandro Muñoz Zamora, de 20 años y residente en Santa Clara, se suicidó lanzándose del ómnibus en movimiento que lo trasladaba hasta la unidad de Matanzas donde debía servir.